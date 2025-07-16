O que é uma ordem a mercado?









Uma ordem a mercado permite que os usuários comprem ou vendam imediatamente ao melhor preço disponível no mercado atual, garantindo uma execução rápida.





Conceitos envolvidos nas ordens de mercado da MEXC:

Preço de compra / Preço de venda: O melhor preço disponível no mercado quando um usuário compra ou vende criptomoeda.

Quantidade de compra / Quantidade de venda: A quantidade de criptomoeda que o usuário insere para comprar ou vender.

Montante total: O montante da criptomoeda que o usuário insere para comprar ou vender.





É importante notar que, se o montante total de uma única ordem a mercado for muito grande, pode haver uma situação em que a parte não executada da ordem será cancelada.









Vamos demonstrar como colocar uma ordem a mercado para o par de negociação MX/USDT.









1) Abra o site oficial da MEXC, faça login na sua conta e clique em [Spot] para acessar a página de negociação spot.





2) Selecione [Mercado] como o tipo de ordem.









3) Você pode optar por preencher o campo "Total" ou "Montante".





4) Clique em [Comprar MX] para executar a ordem ao melhor preço de mercado atual com base no valor "Total" ou "Montante" que você inseriu.





5) Após a compra bem-sucedida, você pode ver seus tokens MX comprados na seção "Posições em aberto".













1) Abra o aplicativo MEXC, faça login na sua conta e toque em [Negociar] na parte inferior para acessar a página de negociação spot.

2) Selecione [Mercado] como o tipo de ordem.

3) Você pode optar por preencher o campo "Montante" ou "Total".

4) Toque em [Comprar MX] para executar a ordem ao melhor preço de mercado atual com base no valor "Total" ou "Montante" que você inseriu.

5) Após a compra bem-sucedida, você pode ver seus tokens MX comprados na seção "Posições".









O processo para vender com uma ordem a mercado é semelhante ao de comprar. Insira o montante ou o valor total de MX que deseja vender, e você receberá tokens USDT correspondentes. Da mesma forma, após a venda, você pode ver os tokens USDT correspondentes na seção "Posições em aberto".



