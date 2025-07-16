1. O que é uma ordem a mercado? Uma ordem a mercado permite que os usuários comprem ou vendam imediatamente ao melhor preço disponível no mercado atual, garantindo uma execução rápida. Conceitos envol1. O que é uma ordem a mercado? Uma ordem a mercado permite que os usuários comprem ou vendam imediatamente ao melhor preço disponível no mercado atual, garantindo uma execução rápida. Conceitos envol
Aprender/Guias para iniciantes/Spot/O que é uma... a mercado?

O que é uma ordem a mercado?

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Spot
UMA
UMA$1.0296-2.52%
AO
AO$7.056-12.21%
Realio
RIO$0.1654-4.39%
Secretum
SER$0.0001987+0.30%
MX Token
MX$2.1426+0.03%

1. O que é uma ordem a mercado?


Uma ordem a mercado permite que os usuários comprem ou vendam imediatamente ao melhor preço disponível no mercado atual, garantindo uma execução rápida.

Conceitos envolvidos nas ordens de mercado da MEXC:
  • Preço de compra / Preço de venda: O melhor preço disponível no mercado quando um usuário compra ou vende criptomoeda.
  • Quantidade de compra / Quantidade de venda: A quantidade de criptomoeda que o usuário insere para comprar ou vender.
  • Montante total: O montante da criptomoeda que o usuário insere para comprar ou vender.

É importante notar que, se o montante total de uma única ordem a mercado for muito grande, pode haver uma situação em que a parte não executada da ordem será cancelada.

2. Como fazer uma ordem a mercado


Vamos demonstrar como colocar uma ordem a mercado para o par de negociação MX/USDT.

2.1 Site


1) Abra o site oficial da MEXC, faça login na sua conta e clique em [Spot] para acessar a página de negociação spot.

2) Selecione [Mercado] como o tipo de ordem.


3) Você pode optar por preencher o campo "Total" ou "Montante".

4) Clique em [Comprar MX] para executar a ordem ao melhor preço de mercado atual com base no valor "Total" ou "Montante" que você inseriu.

5) Após a compra bem-sucedida, você pode ver seus tokens MX comprados na seção "Posições em aberto".


2.2 Aplicativo


1) Abra o aplicativo MEXC, faça login na sua conta e toque em [Negociar] na parte inferior para acessar a página de negociação spot.
2) Selecione [Mercado] como o tipo de ordem.
3) Você pode optar por preencher o campo "Montante" ou "Total".
4) Toque em [Comprar MX] para executar a ordem ao melhor preço de mercado atual com base no valor "Total" ou "Montante" que você inseriu.
5) Após a compra bem-sucedida, você pode ver seus tokens MX comprados na seção "Posições".


O processo para vender com uma ordem a mercado é semelhante ao de comprar. Insira o montante ou o valor total de MX que deseja vender, e você receberá tokens USDT correspondentes. Da mesma forma, após a venda, você pode ver os tokens USDT correspondentes na seção "Posições em aberto".

Isenção de responsabilidade: Esta informação não fornece conselhos sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constitui um conselho para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui conselho de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e exerça cautela ao investir. A plataforma não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.


Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

O que é Ganhos MEXC?

O que é Ganhos MEXC?

1. O que é Ganhos MEXC?O Ganhos MEXC é um produto completo lançado pela MEXC para ajudar os usuários a descobrir diversas oportunidades de rendimento ao manter tokens. Ele abrange Poupança Flexível, P

Como pedir e amortizar com o Empréstimos MEXC

Como pedir e amortizar com o Empréstimos MEXC

OEmpréstimos MEXC é uma solução de empréstimo em criptomoedas lançada pela MEXC. Com o Empréstimos MEXC, os usuários podem usar um de seus ativos em criptomoedas como garantia para pegar emprestado ou

Perguntas comuns sobre negociação spot

Perguntas comuns sobre negociação spot

A negociação de criptomoedas ganhou popularidade entre investidores em todo o mundo, levando ao influxo diário de centenas ou até milhares de traders na MEXC, que se envolvem na negociação spot para c

Negociação Spot vs Negociação de Futuros

Negociação Spot vs Negociação de Futuros

Na MEXC, os usuários não apenas podem comprar criptomoedas através da negociação spot, mas também potencialmente obter lucros maiores por meio da negociação de futuros com alavancagem de até 500x. Ent

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus