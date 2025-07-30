O que é o Mapa de calor? Guia do usuário para o Mapa de calor da MEXC





O Mapa de calor de Futuros é uma ferramenta de análise visual de dados fornecida pela MEXC. Ele permite que os usuários compreendam rapidamente o desempenho em tempo real dos pares de negociação em destaque na plataforma por meio de exibições gráficas intuitivas. Utilizando o heatmap, é possível visualizar de 10 a 50 pares mais ativos dentro de um intervalo de tempo selecionado, classificados por volume de negociação ou variação de preço, ajudando na identificação rápida de oportunidades ativas no mercado.





Atualmente, o Mapa de calor da MEXC oferece suporte apenas a dados de contratos Futuros. Ele permite que os usuários analisem o desempenho dos Contratos Perpétuos com base no volume de negociação ou na porcentagem de variação de preço.





No Mapa de calor de Futuros da MEXC, cada par de Futuros é representado por um bloco colorido. Quanto maior o bloco, maior o volume de negociação. Quanto mais intensa ou vibrante a cor, maior a variação de preço nas últimas 24 horas. Observando esses indicadores visuais, os usuários podem identificar com facilidade quais contratos estão recebendo atenção significativa do mercado e apresentando forte volatilidade.









Como mostrado na imagem acima, o Contrato Perpétuo BTCUSDT aparece como um grande bloco vermelho no mapa de calor, enquanto o PENGUUSDT é representado por um pequeno bloco verde. Isso indica que, apesar de o contrato BTCUSDT ter sofrido uma queda significativa de preço nas últimas 24 horas, ele manteve um alto volume de negociação, provavelmente relacionado ao recuo após o BTC ultrapassar os $120.000. Em contraste, o contrato PENGU teve um leve aumento de preço, mas com baixo volume de negociação. Ao comparar os dois, os traders podem considerar priorizar estratégias relacionadas ao BTC..













O mapa de calor visualiza o volume de negociação e os movimentos de preço, permitindo que os usuários identifiquem rapidamente os contratos mais negociados no mercado. Por exemplo, um grande bloco vermelho normalmente representa um contrato com alto volume e forte depreciação de preço, indicando um momento de baixa acentuado. Em contraste, um grande bloco verde pode sugerir um contrato com alto volume e uma expressiva valorização de preço, apontando para uma atividade de alta.





O mapa de calor permite a filtragem por volume de negociação ou variação de preço nas últimas 24 horas, sendo uma ferramenta útil para o desenvolvimento de estratégias de acompanhamento de tendência ou reversão. Quando combinado com ferramentas de análise técnica, como o TradingView ou gráfico de velas , esse recurso de filtragem pode melhorar significativamente a precisão das decisões de trade.









Em comparação com tabelas de dados tradicionais, o mapa de calor oferece uma interface mais intuitiva. O uso de cores e tamanhos de blocos torna os sinais de negociação mais visíveis de forma imediata, eliminando a necessidade de cálculos complexos.









No mapa de calor, blocos maiores representam um volume de negociação mais alto, o que também pode indicar um aumento no sentimento do mercado e maior volatilidade de preço. Isso pode ser confirmado ao comparar os dados de variação de preço nas últimas 24 horas. Ao focar nos contratos representados por blocos maiores, os traders conseguem identificar rapidamente os ativos mais negociados. Veja abaixo alguns exemplos típicos:









Um contrato aparece como o maior bloco do mapa de calor com uma cor vermelha intensa, indicando que o token sofreu uma queda significativa de preço e teve alta atividade de negociação nas últimas 24 horas.









Um grande bloco em tom verde escuro sugere que o token está sendo negociado ativamente em meio a uma alta acentuada nos preços.









Um bloco pequeno, mas com cor intensa, pode representar um contrato em estágio inicial de rompimento ou sendo influenciado por capital concentrado. Tais contratos podem ser adequados para especulação de curto prazo por traders com perfil de alto risco.





Aviso de risco: O mapa de calor reflete apenas dados históricos, e o sentimento de mercado pode mudar rapidamente. Devido à limitação nas dimensões dos dados, recomenda-se fortemente o uso do mapa de calor em conjunto com outros indicadores técnicos e ferramentas de análise para garantir decisões de negociação mais precisas.









Atualmente, o mapa de calor da MEXC possui apenas suporte para dados de Futuros.









Visite o site oficial da MEXC e inicie a sessão. Na barra de navegação do topo, clique em Mercados e então selecione Mapa de calor na página de Mercados para ver o mapa de calor.









Você pode escolher filtrar o mapade calor por Volume ou Variação em 24H, com suporte para exibição de até os 50 principais criptoativos. Se preferir um fuso horário específico, é possível ajustá-lo na parte direita do mapa de calor.





Cores diferentes representam diferentes faixas de variação de preço. Passe o cursor do mouse sobre a escala de cores à direita para visualizar a faixa percentual exata que cada cor representa. Ao passar o mouse sobre um bloco específico no mapa de calor, serão exibidos o nome do par de negociação, o volume negociado e a variação de preço em 24H. Ao clicar em um bloco, você será direcionado diretamente para a página de negociação correspondente, onde poderá iniciar a negociação do par de Futuros selecionado.













Abra o aplicativo da MEXC, toque em Mais na página inicial, e vá em Futuros, Dados de mercado e toque em Mapa de calor para ver o mapa de calor de Futuros.









Na página do Mapa de calor, toque em Filtros no canto superior esquerdo. Você pode escolher filtrar por Volume ou Variação em 24H, com suporte para exibição de até os 50 principais criptoativos.





Se preferir um fuso horário específico, é possível ajustá-lo no mesmo menu de filtros. Cores diferentes representam diferentes níveis de variação de preço. Toque no botão cinza Anotações de variação de preço para visualizar as faixas percentuais correspondentes a cada cor.





Ao tocar em um bloco específico no mapa de calor, serão exibidos o nome do par de negociação, o volume negociado e a variação de preço em 24H. Toque em Negocie agora para ir diretamente à página de negociação correspondente e começar a negociar o par de Futuros selecionado.









Em comparação com a versão Web, a versão do aplicativo inclui um recurso de compartilhamento. Na página do Mapa de calor, toque no ícone circular de caompartilhar no canto superior direito para abrir a interface de compartilhamento. Na parte inferior, escolha entre Baixar ou Compartilhar para concluir a ação.









O Mapa de calor de Futuros da MEXC é uma ferramenta valiosa para aumentar a eficiência nas negociações. Em comparação com tabelas de dados tradicionais, o mapa de calor visual oferece uma exibição mais clara e intuitiva do volume de negociação e das variações de preço em 24 horas entre os pares de Futuros, sendo especialmente útil para identificar rapidamente os pontos quentes do mercado.





Ao apresentar visualmente o volume e os movimentos de preço, os usuários conseguem filtrar com mais eficiência os pares mais negociados e desenvolver estratégias de entrada e saída mais lógicas. No entanto, é importante lembrar que o mapa de calor é uma ferramenta auxiliar, nenhum indicador isolado substitui uma análise de mercado abrangente.





Recomendamos utilizar o Mapa de calor de Futuros em combinação com outros indicadores de negociação e ferramentas adequadas de gerenciamento de risco, a fim de tomar decisões mais bem informadas e lidar melhor com a volatilidade do mercado.





Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento em investimentos, tributação, assuntos jurídicos, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, tampouco é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não deve ser considerado aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de exclusiva responsabilidade do usuário.



