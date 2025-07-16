O que é um ETF Spot de Bitcoin?





Em 2013 e 2018, os gêmeos Winklevoss submeteram duas vezes solicitações para ETFs Spot de Bitcoin, ambas rejeitadas pela SEC. Em 2023, um número crescente de instituições financeiras está entrando na fila para solicitar ETFs Spot de Bitcoin.





Por que há um interesse crescente na solicitação de ETFs Spot de Bitcoin e por que esses ETFs estão atraindo tanta atenção? Essas são as questões que este artigo analisará e responderá.









ETF significa Fundo Negociado em Bolsa (Exchange Traded Fund), que é um tipo de fundo de investimento semelhante a ações e pode ser negociado em uma bolsa de valores.





Os ETFs utilizam uma forma de colateralização física para securitizar ativos específicos. Os investidores só precisam comprar ações do fundo emitidas pela instituição, permitindo que eles possuam indiretamente a exposição correspondente aos investimentos subjacentes.





Um ETF de Bitcoin refere-se a um fundo negociado em bolsa que possui o Bitcoin como ativo subjacente. Quando os usuários compram um ETF Spot de Bitcoin, eles estão essencialmente comprando Bitcoin, mas na realidade, não estão possuindo o Bitcoin diretamente. Até agora, ainda não existe um ETF Spot de Bitcoin disponível.









2.1 Conformidade regulatória: Os ETFs Spot de Bitcoin são negociados em bolsas de valores tradicionais e estão sujeitos à supervisão regulatória das instituições relevantes. Mercados regulamentados geram mais confiança e garantem maior segurança para os investidores.





2.2 Baixo limite de investimento: Não é necessário aprender ou dominar os detalhes técnicos das criptomoedas, como o uso de carteiras digitais. A comercialização de ETFs de Bitcoin como métodos tradicionais de produtos financeiros reduz as barreiras de entrada para investidores.





2.3 Custo-benefício: Os ETFs Spot de Bitcoin geralmente têm custos mais baixos em comparação com a compra direta de BTC, o que os torna atraentes para investidores preocupados com custos.





2.4 Segurança: Os usuários que adquirem ETFs Spot de Bitcoin não possuem de fato o Bitcoin. Enquanto ganham lucros com as flutuações nos preços do Bitcoin, eles estão livres do risco de perda ou roubo associados às carteiras digitais.









Fundos de Investimento são fundos de investimento fechados listados em bolsas de valores. No espaço das criptomoedas, o GBTC da Grayscale é um exemplo de produto de fundo de investimento de Bitcoin.





A principal diferença entre ETFs e produtos de fundos de investimento em Bitcoin está no fato de que os ETFs são fundos negociados em bolsa abertos, com os Makers de mercado criando e resgatando unidades livremente, garantindo liquidez suficiente. Em contraste, os produtos de fundos de investimento em Bitcoin são fundos fechados, não sendo facilmente criados e sem planos ativos de resgate.





Os ETFs podem ser comprados e vendidos por traders diários, enquanto os investment trusts só podem ser negociados uma vez no final do dia de negociação. Os custos associados aos ETFs geralmente são mais baixos do que os dos fundos de investimento.









Até hoje, a SEC rejeitou todas as solicitações de ETFs de Bitcoin.





Em 2013, os irmãos Winklevoss apresentaram um documento S-1 à SEC, indicando formalmente sua intenção de lançar um ETF vinculado ao Bitcoin. Em 2018, eles apresentaram outra solicitação, mas ambas foram rejeitadas pela SEC.





Em agosto de 2018, a empresa de gestão de ativos VanEck submeteu uma solicitação para um ETF de Bitcoin Spot, retirou-a em setembro e depois a reencaminhou em março de 2021 e junho de 2022, sendo todas rejeitadas pela SEC.





Em abril de 2021, a Valkyrie Investments submeteu uma solicitação para um ETF de Bitcoin Spot, que foi rejeitada pela SEC em dezembro.





Em maio de 2021, a Fidelity submeteu uma solicitação para um ETF de Bitcoin Spot, que foi rejeitada pela SEC em fevereiro de 2022.





Em junho de 2021, a ARK Invest colaborou com o provedor suíço de ETFs 21Shares para submeter uma solicitação para o ARK 21Shares Bitcoin ETF. Essa solicitação foi rejeitada pela SEC em abril de 2022. Foi reapresentada em maio do mesmo ano, mas novamente rejeitada em janeiro de 2023.





Em julho de 2021, a empresa de gestão de fundos de Nova York, Global X, submeteu uma solicitação que foi rejeitada pela SEC em março de 2022.





Em outubro de 2021, a Bitwise apresentou sua primeira solicitação de ETF de Bitcoin Spot. Ela foi rejeitada pela SEC em junho de 2022.





Em 19 de outubro de 2021, os EUA aprovaram o primeiro ETF de Futuros de Bitcoin.





Simultaneamente, a Grayscale solicitou a conversão do GBTC para um ETF de Bitcoin Spot. A solicitação foi rejeitada pela SEC em junho de 2022, citando esforços insuficientes da empresa para prevenir fraudes potenciais. A Grayscale processou a SEC e venceu em agosto de 2023.





Em dezembro de 2021, a WisdomTree apresentou uma solicitação para um ETF de Bitcoin Spot, que foi rejeitada em outubro de 2022.





Em abril de 2023, a ARK Invest e a 21Shares apresentaram sua terceira solicitação de ETF de Bitcoin Spot.





Em junho de 2023, a BlackRock e a Valkyrie apresentaram solicitações de ETF de Bitcoin Spot.





De julho a agosto de 2023, a WisdomTree, VanEck, Fidelity/Wise Origin, Bitwise e Global X apresentaram solicitações à SEC mais uma vez.









Apesar do desenvolvimento significativo das criptomoedas nos últimos anos e do crescente interesse no campo, a escala do mercado de criptomoedas ainda é relativamente pequena em comparação com as finanças tradicionais. A aprovação de um ETF de Bitcoin Spot representa a aceitação e reconhecimento do mercado tradicional, o que provavelmente aumentará ainda mais a aceitação do Bitcoin entre os investidores.





Espera-se que a aprovação de um ETF de Bitcoin Spot atraia um maior fluxo de capital, aumentando a liquidez em todo o mercado de criptomoedas. Ela representa uma exposição significativa e a popularização do Bitcoin, permitindo que mais usuários se familiarizem, compreendam e participem do espaço das criptomoedas.





Mais importante ainda, a aprovação de um ETF de Bitcoin Spot significa o reconhecimento legal do Bitcoin como um produto financeiro pelas autoridades regulatórias dos EUA, marcando mais um marco no desenvolvimento do Bitcoin.





Embora a SEC ainda não tenha aprovado nenhuma solicitação de ETF de Bitcoin Spot, a entrada de grandes instituições financeiras tradicionais como a BlackRock indica uma mudança no cenário. Esses desenvolvimentos estão pressionando os órgãos reguladores a aperfeiçoarem urgentemente as estruturas regulatórias. A aprovação eventual de um ETF de Bitcoin Spot é uma questão de tempo.





Aviso legal: Estas informações não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributação, aspectos legais, financeiros, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constituem recomendação para compra, venda ou retenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e exerça cautela ao investir. A plataforma não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.