O que é a rede Lightning?









A rede Lightning é uma solução de escalabilidade construída sobre o Bitcoin, permitindo que os usuários enviem e recebam pequenas quantidades de Bitcoin rapidamente e com taxas mínimas. Em termos simples, a rede Lightning funciona como uma solução de segunda camada para a rede Bitcoin.

A rede Lightning processa transações fora da blockchain (off-chain), registrando apenas o resultado final na blockchain. Isso melhora a eficiência da rede Bitcoin, permitindo pagamentos mais rápidos e a custos reduzidos.









A rede nativa do Bitcoin consegue processar apenas cerca de 7 transações por segundo, enquanto sistemas de pagamento eletrônico comuns lidam com dezenas de milhares de transações por segundo. Isso resulta em uma experiência de pagamento insatisfatória na rede do Bitcoin.

Já a rede Lightning processa transações off-chain e registra os resultados finais na blockchain, aumentando significativamente a velocidade das transações.









As taxas de transação do Bitcoin seguem um modelo de leilão competitivo. Os usuários pagam uma taxa para cada transação, e os mineradores priorizam as que oferecem taxas mais altas. Durante períodos de congestionamento da rede, os usuários precisam pagar taxas maiores para que suas transações sejam processadas rapidamente.





No passado, a taxa média de transação do Bitcoin já chegou a $60, e neste ano, devido à popularidade dos tokens BRC-20, as taxas médias ultrapassaram temporariamente $30.





Com a rede Lightning, as taxas são drasticamente reduzidas. Por exemplo, para uma transação de $100, a taxa não ultrapassa 1 centavo. Isso torna o Bitcoin viável para pagamentos do dia a dia.









Pagamentos cotidianos costumam envolver transações pequenas e frequentes. Nos últimos três meses, a taxa média de transação na rede Bitcoin tem girado em torno de $2. Quando a taxa custa mais do que o item que está sendo comprado, o Bitcoin se torna impraticável para pagamentos.





A rede Lightning reduz significativamente as taxas, tornando o impacto dos custos de transação insignificante e facilitando o uso do Bitcoin para pagamentos.









A rede Lightning opera por meio de canais de pagamento, nos quais os usuários estabelecem conexões diretas entre si para formar a rede.





Para realizar transações, duas partes criam um canal de pagamento enviando fundos para um endereço multiassinatura. Esse endereço é controlado pelas chaves privadas de ambas as partes e exige a assinatura de ambas para gerar novas transações.





Esse endereço multiassinatura funciona como um registro duplicado dos ativos. As transações entre os usuários são registradas nesse livro-caixa paralelo. Quando o canal é fechado, o saldo final é transmitido para a blockchain para liquidação definitiva.





Começando com um exemplo simples:





A e B desejam realizar uma transação via rede Lightning. Para isso, eles precisam primeiro estabelecer um canal de pagamento e depositar fundos na carteira correspondente a esse canal. Essa carteira é gerenciada conjuntamente usando as chaves privadas de A e B, podendo ser acessada somente com a confirmação de ambas as partes.





Como mencionado anteriormente, a carteira multifirma funciona como um registro duplicado dos ativos. Os registros das transações entre A e B são armazenados nesse registro duplicado. Quando A e B decidem não realizar mais transações e optam por encerrar o canal de pagamento entre eles, o resultado final da transação é enviado de volta para a rede Bitcoin para confirmação.





Agora, vamos considerar um cenário um pouco mais complexo com a introdução de um novo participante: C.





A e B ainda desejam transacionar via rede Lightning, mas, neste caso, não possuem um canal de pagamento diretamente estabelecido entre si. No entanto, C possui canais de pagamento separados com tanto A quanto B.





Nessa situação, A e B podem encaminhar a transação de A para C e, em seguida, de C para B, com C atuando como intermediário. Embora A e B não possam transacionar diretamente, C elimina a necessidade de estabelecer um novo canal de pagamento entre eles.





A transação ocorre, no fim das contas, entre A e B, mas com o auxílio de C, que pode cobrar uma taxa de roteamento pelo serviço de intermediação.









1. Custos de entrada: Há um custo inicial para ingressar na rede Lightning, tornando a transferência de fundos para a rede relativamente cara.





2. Problemas de liquidez: Se a outra parte não tiver saldo disponível no canal, você não poderá enviar ou receber pagamentos. Alguns provedores especializados tentam resolver essa questão, mas isso pode introduzir elementos de centralização.





3. Vulnerabilidade a ataques: Canais de pagamento, carteiras e APIs podem ser alvos de hackers.









Apesar de suas limitações, a rede Lightning continua evoluindo rapidamente. Atualmente, existem mais de 16.000 nós operando na rede. Sua adoção tem impulsionado pagamentos e novas soluções no setor.





O projeto social Damus suporta pagamentos e gorjetas via rede Lightning. A plataforma de pagamentos digitais Strike, em parceria com Shopify, Blackhawk Network e NCR, criou um sistema de pagamentos com Bitcoin que permite que comerciantes recebam dólares instantaneamente após clientes pagarem com criptomoedas.





Após El Salvador adotar o Bitcoin como moeda de curso legal, a rede Lightning tem sido amplamente promovida no país.





A rede Lightning representa um passo importante para tornar o Bitcoin viável para pagamentos diários. Os desafios atuais estão sendo ativamente trabalhados pela comunidade de desenvolvedores do Bitcoin para melhorar ainda mais essa tecnologia.









Aviso legal: Estas informações não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributação, aspectos legais, financeiros, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constituem recomendação para compra, venda ou retenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e exerça cautela ao investir. A plataforma não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários. Por fim, quando falamos de redes de segunda camada, muitas vezes pensamos nas soluções de Layer 2 do Ethereum. Se quiser aprender mais sobre isso, recomendamos a leitura de "Entenda a Layer 2 do Ethereum com um exemplo simples Aviso legal: Estas informações não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributação, aspectos legais, financeiros, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constituem recomendação para compra, venda ou retenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e exerça cautela ao investir. A plataforma não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.