O que são os Limites de Risco dos Futuros da MEXC e como eles podem beneficiar suas negociações?





Na negociação de criptomoedas, os Futuros Perpétuos são muito valorizados pelos traders devido à sua alta alavancagem e flexibilidade. No entanto, conforme a volatilidade do mercado aumenta, os riscos associados à negociação de futuros também crescem. Para proteger os interesses dos traders e manter a estabilidade do mercado, a MEXC introduziu o mecanismo de Limite de Risco em Futuros, desenvolvido para lidar com possíveis riscos em condições extremas.













Os Limites de Risco da MEXC em Futuros são um mecanismo dinâmico criado especificamente para a negociação de Futuros Perpétuos. Eles servem para mitigar riscos potenciais durante períodos de volatilidade anormal e condições extremas. Por meio do ajuste dos níveis de alavancagem, limites de posição e taxas de margem de manutenção, a MEXC garante estabilidade ao mercado e reduz a probabilidade de riscos sistêmicos causados por fortes oscilações de preços.





Principais objetivos:

Manter a estabilidade do mercado: Prevenir liquidações em grande escala durante condições extremas.

Proteger os interesses dos traders: Reduzir riscos associados à alta alavancagem e ajudar os usuários a protegerem suas posições.

Otimizar o ambiente de negociação: Garantir a justiça no mercado e evitar desequilíbrios causados por ações unilaterais de grandes traders.





Em essência, os limites de risco são medidas criadas para reduzir perdas e riscos potenciais de negociação. Em mercados altamente voláteis, traders com grandes posições e alta alavancagem podem gerar riscos significativos de liquidação. Caso o fundo de seguro seja esgotado, o sistema de redução automática de alavancagem (ADL) pode ser acionado, expondo outros traders a riscos adicionais.





Para prevenir isso, a MEXC aplica o mecanismo de limite de risco a todas as contas de negociação. O sistema adota um modelo de margem escalonada para gerenciar riscos: o tamanho máximo da posição é determinado pelo nível de alavancagem escolhido. Quanto maior a alavancagem, menor será o tamanho máximo permitido da posição. O usuário pode ajustar sua alavancagem livremente, e o requisito de margem inicial será calculado de acordo com o nível selecionado.





Futuros na barra de navegação superior para acessar a página de negociação. Em seguida, selecione Limite de Risco e clique em Exibir todos os limites de risco para contratos futuros para acessar as informações detalhadas por nível. No site oficial da MEXC , clique emna barra de navegação superior para acessar a página de negociação. Em seguida, selecionee clique empara acessar as informações detalhadas por nível.









Na página de Informações de Limite de Risco de Futuros, selecione o par de futuros desejado. A página exibirá os detalhes correspondentes. Por exemplo, a imagem abaixo mostra o nível de limite de riscos para os Futuros Perpétuos de BTCUSDT









1) Na página inicial do aplicativo da MEXC, toque em Futuros.

2) Na página de negociação de Futuros, toque no botão de configurações [...] no canto superior direito.

3) Selecione Informações de Futuros.

4) Vá até a aba Limite de Risco e escolha o par de futuros perpétuos que deseja consultar. Os detalhes serão exibidos na tela. Por exemplo, a imagem abaixo mostra o nível de limite de riscos para os Futuros Perpétuos de BTCUSDT.

















A alavancagem determina diretamente a quantidade máxima de posição que um usuário pode manter. Quanto maior a alavancagem, menor será a quantidade máxima da posição. Por exemplo, o limite de risco do contrato perpétuo ETHUSDT tem seis níveis, com diferentes quantidades máximas de posição correspondentes a diferentes níveis de alavancagem. Quando a alavancagem está definida em 500x, a quantidade da posição é de aproximadamente 671.829 USDT. Quando a alavancagem é ajustada para 20x, a quantidade da posição aumenta para 44.788.600 USDT.













A taxa de margem de manutenção de um usuário é determinada pela quantidade da posição, e não pela alavancagem. Isso significa que a taxa de margem de manutenção não é afetada pelas configurações de alavancagem.





Conforme mostrado nos níveis de limite de risco do contrato perpétuo ETHUSDT , quanto maior a quantidade da posição, maior a taxa de margem de manutenção exigida. Por exemplo, se a sua quantidade de posição estiver no intervalo de 0 ~ 671.829 USDT, a taxa de margem de manutenção aplicável é de 0,1%. Se a sua quantidade de posição aumentar para o intervalo de 17.915.440 ~ 44.788.600 USDT, a taxa de margem de manutenção aplicável sobe para 2%.





É importante observar que a MEXC pode ajustar a alavancagem máxima para diferentes pares de negociação, bem como a quantidade máxima de posição permitida sob determinados níveis de alavancagem, em resposta às condições de mercado. Portanto, acompanhe sempre os anúncios mais recentes da MEXC





A taxa de margem de manutenção impacta diretamente o preço de liquidação. Se o saldo de margem de uma posição cair abaixo da margem de manutenção exigida, a posição será reduzida ou liquidada. Portanto, recomenda-se fortemente que os usuários monitorem cuidadosamente seus saldos de margem para evitar liquidações.





Durante períodos de volatilidade anormal de preços ou condições extremas de mercado, o sistema pode implementar medidas adicionais para manter a estabilidade. Isso pode incluir, mas não se limitar a, ajustes da alavancagem máxima, limites de quantidade de posição e taxas de margem de manutenção em diferentes níveis.





Para lidar com a volatilidade extrema do mercado, o mecanismo de limite de risco da MEXC opera por meio de três medidas principais:









Em caso de flutuações anormais do mercado, a MEXC pode ajustar dinamicamente a alavancagem máxima disponível. Por exemplo:

Em mercados estáveis, os traders podem usar alavancagem de até 125x em contratos perpétuos.

Em períodos de forte volatilidade, o sistema pode reduzir a alavancagem máxima para 50x ou menos para diminuir o risco de liquidação.

Esse mecanismo reduz a probabilidade de liquidação sob alta alavancagem e ajuda os traders a gerenciar perdas potenciais de forma mais eficaz em condições voláteis, aumentando a segurança do capital e o gerenciamento de risco.









A MEXC aplica limites de posição escalonados com base na quantidade da posição para evitar que o mercado seja desproporcionalmente afetado por posições grandes. Por exemplo:

Com maior alavancagem, os limites de posição são menores.

Com menor alavancagem, os limites de posição são maiores.

Essa estrutura impede que um único usuário detenha uma posição excessiva que possa prejudicar o equilíbrio do mercado, ao mesmo tempo em que controla riscos sistêmicos de liquidez e garante estabilidade e justiça no ambiente de negociação.









A taxa de margem de manutenção é a razão mínima de margem exigida para manter uma posição aberta. A MEXC pode ajustar essas taxas sob condições extremas de mercado:

Mercados estáveis: as taxas de margem de manutenção são menores, permitindo que os usuários retenham mais fundos disponíveis.

Mercados voláteis: as taxas de margem de manutenção são aumentadas, garantindo que os usuários mantenham margem suficiente para sustentar suas posições.

Esse ajuste eleva o limite de liquidação, reduzindo a probabilidade de liquidações, ao mesmo tempo em que assegura níveis suficientes de margem em todo o sistema para mitigar crises de liquidez e preservar a estabilidade do mercado.









O mecanismo de limite de risco da MEXC não é apenas uma ferramenta fundamental para manter a estabilidade do mercado, mas também oferece benefícios significativos aos traders individuais. Suas vantagens práticas incluem:

Redução do risco de liquidação : Embora a alta alavancagem possa amplificar lucros, também amplia perdas. Os limites de risco ajustam dinamicamente a alavancagem e as exigências de margem, reduzindo efetivamente a probabilidade de liquidação durante oscilações bruscas de mercado.

Otimização da gestão de capital: O mecanismo ajuda os traders a administrarem posições e margens de forma mais prudente, incentivando estratégias flexíveis em vez de operações imprudentes. Por exemplo, quando a alavancagem é limitada, os traders precisam alocar mais margem, forçando um planejamento mais cuidadoso antes de abrir posições.

Maior sensação de segurança : Mercados voláteis frequentemente desencadeiam pânico entre os traders. Os limites de risco adicionam uma camada extra de proteção, reduzindo a probabilidade de liquidações em massa causadas por movimentos súbitos de preço.

Mais justiça no mercado: Os limites de risco se aplicam igualmente a traders grandes e pequenos, impedindo que um único participante exerça influência desproporcional sobre os preços e garantindo um desenvolvimento mais saudável do mercado.









Ao compreender totalmente o mecanismo de limite de risco da MEXC, os traders podem adotar as seguintes estratégias para melhorar seu desempenho:

Use alavancagem adequada: Em mercados altamente voláteis, é recomendável escolher alavancagens menores para reduzir riscos. Mesmo que alavancagens maiores estejam disponíveis, opte sempre por um nível que corresponda à sua tolerância ao risco.

Controle o tamanho da posição: Evite assumir posições excessivas, especialmente durante períodos de alta volatilidade. Defina tamanhos de posição razoáveis com base nos limites de risco para garantir margem suficiente para eventuais reforços.

Configure níveis de stop-loss e take-profit: Defina stop-loss antes de abrir uma posição para minimizar perdas incontroláveis. Ao mesmo tempo, estabeleça alvos realistas de take-profit para garantir lucros quando alcançados.

Mantenha-se atualizado com anúncios do mercado: A MEXC atualiza regularmente ajustes nos limites de risco por meio de comunicados oficiais . Os traders devem acompanhar essas mudanças de perto e ajustar suas estratégias conforme necessário.





O mecanismo de limite de risco da MEXC é uma salvaguarda essencial do mercado que protege os fundos dos traders durante períodos de extrema volatilidade, ao mesmo tempo em que mantém a estabilidade geral do mercado. Ajustando dinamicamente a alavancagem, os limites de posição e a taxa de margem de manutenção, a MEXC oferece aos traders uma experiência mais segura em ambientes de alto risco.





Para os traders, compreender e aplicar esse mecanismo não apenas reduz o risco de negociação, mas também otimiza a gestão de capital e melhora a lucratividade a longo prazo. Antes de negociar contratos perpétuos, recomenda-se que os traders estudem atentamente as regras relevantes e elaborem um plano de negociação compatível com sua própria tolerância ao risco.









Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento em investimentos, impostos, questões jurídicas, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.



