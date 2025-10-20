Instruções de utilização para bônus de Futuros, airdrop de posição e vales













1) Os bônus de Futuros só podem ser utilizados para negociação de Futuros. Os lucros gerados pelo bônus são retiráveis, mas o próprio bônus não é retirável e será automaticamente revogado após a expiração.





2) Os Bônus de Futuros podem ser usados para abater taxas de negociação, taxas de financiamento e perdas realizadas. Eles também podem ser utilizados como margem de negociação quando o saldo em USDT da conta for insuficiente.





Observação: como os Bônus de Futuros são usados primeiro para cobrir deduções como taxas de negociação, taxas de financiamento e perdas realizadas, quando uma conta possui tanto USDT quanto Bônus de Futuros, o USDT será utilizado primeiro como margem para abrir posições. Isso ajuda a evitar a redução da margem causada pela dedução automática dos Bônus de Futuros, o que poderia aumentar o risco de liquidação.





3) As deduções do bônus aparecerão no seu histórico de transações. Taxas, perdas e taxas de financiamento podem ser consolidadas em uma única entrada de bônus.





Exemplo 1: Se você tem 5 USDT em bônus de Futuros e incorre em uma perda de 2,5 USDT mais 0,03 USDT em taxas de encerramento, seu histórico mostrará uma dedução de bônus de 2,53 USDT.





Exemplo 2: Se você tem 2 USDT em bônus de Futuros e incorre em uma perda de 2,5 USDT mais 0,03 USDT em taxas de encerramento, seu histórico mostrará uma dedução de bônus de - 2 USDT.





4) Qualquer retirada de ativos da sua Carteira de Futuros antes do uso total do bônus de Futuros resultará na perda imediata do bônus restante.





5) Taxas de negociação cobertas por bônus de Futuros não são elegíveis para reembolsos de comissão.





6) Os Bônus de Futuros são aplicáveis apenas aos contratos de Futuros USDT-M. Eles não são compatíveis com Futuros USDC-M ou Coin-M.









Verifique o saldo do bônus de Futuros: O bônus de Futuros será creditado na sua Carteira de Futuros.





Entre no seu aplicativo MEXC. Na aba Carteira, toque em Futuros e, em Lista de ativos, abaixo de USDT, você poderá visualizar o saldo do seu Bônus de Futuros.









Detalhes de utilização do bônus de Futuros:





1) Entre no aplicativo MEXC; toque no avatar do perfil no canto superior esquerdo.

2) Selecione Transações.

3) Selecione Ordens de Futuros.

4) Selecione Fluxo de Capital. Em Filtros, selecione Bônus e toque em Confirmar para visualizar os detalhes de utilização do bônus.

















1) Usuários especialmente convidados podem participar acessando a página do evento para reivindicar recompensas ou tocando nos pop-ups dentro do aplicativo.

2) Participe de eventos como o " Ganhe $8,000 " para reivindicar suas recompensas de airdrop de posição.





Nota: Em alguns eventos, a elegibilidade é avaliada diariamente com base nos critérios do usuário. Caso você não atenda às condições no dia em que tentar reivindicar, a recompensa poderá não ser concedida.









Após reivindicar com sucesso de um airdrop de posição, você receberá uma notificação por e-mail. A alavancagem, o valor da posição e o par de negociação não são fixos. Consulte os detalhes no e-mail recebido. A maioria dos airdrops de posição atribui uma direção de negociação aleatória. No entanto, no evento " Ganhe $8,000 ", os usuários podem escolher a direção desejada.









Após reivindicar a posição com sucesso, você poderá visualizá-la imediatamente na página de negociação de Futuros.









Você pode aumentar sua posição do airdrop para ampliar os lucros, definir ordens de take-profit e stop-loss ou encerrar totalmente a posição. Após o encerramento, qualquer lucro obtido pode ser sacado, mas a margem restante será automaticamente revogada e não poderá ser sacada ou reutilizada.





Se sua posição do airdrop incorrer em perda (sem margem adicional), sua perda máxima será limitada aos fundos do airdrop; seus outros ativos não serão afetados.













1) Os vales de taxas só podem compensar taxas de negociação de Futuros; não podem servir como margem e não podem ser sacados. Vales expirados são automaticamente recolhidos.

2) Os vales de taxas são aplicados automaticamente quando taxas são incorridas; não é necessária seleção manual.

3) Os vales de taxas têm prioridade máxima nas deduções de taxas. Ordem de dedução: vales > bônus > deduções em MX.

4) Um vale de taxa só pode ser aplicado se o seu valor cobrir totalmente a taxa de negociação. Deduções parciais sobre taxas de negociação não são suportadas.

5) Taxas de negociação compensadas por vales de taxas não são elegíveis para reembolsos de comissão.

6) USDC-M e Coin-M não suportam o uso de vales de taxas



