No mundo da negociação de criptomoedas, o gráfico de profundidade serve como uma representação visual do número de ordens de compra e venda no mercado, oferecendo aos traders insights valiosos. Ele nãNo mundo da negociação de criptomoedas, o gráfico de profundidade serve como uma representação visual do número de ordens de compra e venda no mercado, oferecendo aos traders insights valiosos. Ele nã
Aprender/Guias para iniciantes/Futuros/Um guia com... no mercado

Um guia completo sobre gráficos de profundidade cripto: comparação do livro de ordens e impacto no mercado

11 de setembro de 2025MEXC
0m
#Análise técnica
UMA
UMA$1.0245-2.78%
Massa
MAS$0.00486-0.81%
MemeCore
M$2.41506-1.34%
PortugalNationalTeam
POR$0.6129-4.11%
Bitcoin
BTC$102,400.87+0.32%

No mundo da negociação de criptomoedas, o gráfico de profundidade serve como uma representação visual do número de ordens de compra e venda no mercado, oferecendo aos traders insights valiosos. Ele não apenas reflete o nível de atividade dos usuários e o volume de negociação em uma exchange, mas também fornece uma referência essencial para avaliar a profundidade de mercado e a liquidez.

*BTN-Explore a negociação spot na MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/exchange/BTC_USDT*

1. O que é um gráfico de profundidade?


Como o próprio nome sugere, um gráfico de profundidade é uma representação gráfica da profundidade de mercado. Ele permite que os usuários visualizem o número de ordens de compra e venda em um mercado de negociação e é comumente visto em exchanges baseadas em livro de ordens. Um gráfico de profundidade reflete a atividade dos usuários e o volume de negociação em uma exchange, oferecendo uma visão clara da profundidade de mercado e da liquidez. Por esse motivo, entender como interpretar um gráfico de profundidade é uma habilidade essencial para todo trader.

2. Componentes básicos de um gráfico de profundidade


Um gráfico de profundidade é uma ferramenta que representa visualmente a profundidade do mercado. Tomando a negociação spot de BTC na MEXC como exemplo, um gráfico típico contém os seguintes elementos principais:

  • Eixo horizontal (X): Mostra os preços das ordens, aumentando da esquerda para a direita, refletindo a faixa de preço no mercado.
  • Eixo vertical (Y): Indica a quantidade de ordens, ou seja, o número total de ordens de compra ou venda em cada nível de preço.
  • Área verde: Representa o lado comprador (bids), ou o conjunto de ordens dispostas a comprar ao preço atual ou inferior. Uma área verde maior indica pressão compradora mais forte.
  • Área vermelha: Representa o lado vendedor (asks), ou o conjunto de ordens dispostas a vender ao preço atual ou superior. Uma área vermelha maior indica pressão vendedora mais forte.
  • Ponto de interseção: Marca o preço de mercado atual, onde as forças de compra e venda estão equilibradas.
  • Faixa de preço: Reflete a amplitude das flutuações de preço, indicando o quanto o mercado está disposto a aceitar de variação.


*BTN-Ver gráfico de profundidade&BTNURL=https://www.mexc.com/exchange/BTC_USDT*

3. Como interpretar um gráfico de profundidade


Interpretar um gráfico de profundidade é fundamental para os traders, pois ajuda a avaliar a profundidade de mercado e revela o equilíbrio entre forças compradoras e vendedoras.

3.1 Avaliando a profundidade de mercado


A profundidade de mercado refere-se à capacidade do mercado de absorver ordens de compra e venda em um determinado nível de preço.

  • Livro de ordens denso com spreads curtos: Quando as ordens de compra e venda estão concentradas em vários níveis próximos ao preço atual, indica boa profundidade de mercado. Isso permite que traders executem transações mais próximas ao valor de mercado, reduzindo custos de negociação.
  • Livro de ordens ralo com grandes lacunas: Quando há grandes espaços entre os níveis de preço, indica baixa profundidade de mercado. Isso aumenta o risco de slippage, já que ordens de mercado podem ser preenchidas a preços menos favoráveis, elevando os custos.

3.2 Entendendo o equilíbrio entre pressão de compra e venda


O equilíbrio entre a pressão de compra e de venda é um indicador importante para avaliar as tendências de mercado. Comparando o tamanho das áreas vermelha e verde em um gráfico de profundidade, os traders podem avaliar rapidamente o sentimento do mercado:

  • Área verde maior: indica pressão de compra mais forte, sugerindo que o mercado pode estar em tendência de alta
  • Área vermelha maior: indica pressão de venda mais forte, sugerindo que o mercado pode estar em tendência de baixa
  • Áreas semelhantes: indicam equilíbrio entre compradores e vendedores, sugerindo que o mercado pode estar em fase de consolidação

3.3 Exemplo: interpretando um gráfico de profundidade do BTC



Tomando o gráfico de profundidade do BTC como exemplo, o gráfico exibe ordens de compra e venda em diferentes níveis de preço. A área verde à esquerda representa o lado da compra, mostrando a quantidade de BTC que os compradores estão dispostos a adquirir em vários preços. A área vermelha à direita representa o lado da venda, mostrando a quantidade que os vendedores estão dispostos a negociar. A partir do gráfico, pode-se observar que há um forte suporte de compra em torno de 112,230.37 USDT, enquanto uma pressão significativa de venda aparece próxima de 114,314.58 USDT.

*BTN-Adiquira BTC&BTNURL=https://www.mexc.com/exchange/BTC_USDT*

4. Três principais benefícios de entender gráficos de profundidade


  • Redução de custos de negociação: Um mercado com grande profundidade significa um número maior de ordens, permitindo que os traders comprem ou vendam a preços mais próximos do nível real de mercado, reduzindo assim os custos de transação.
  • Evitar slippage: Em mercados com pouca profundidade, pode haver uma grande diferença entre o preço da ordem e o preço efetivamente executado, resultando em slippage. Ao analisar o gráfico de profundidade, os traders podem antecipar as condições de profundidade do mercado e evitar negociar em situações com alto risco de slippage.
  • Formular estratégias de negociação: Ao combinar a análise do gráfico de profundidade com a comparação da pressão de compra e venda, os traders podem elaborar estratégias mais precisas. Por exemplo, em mercados com maior pressão compradora, comprar em quedas pode ser favorável; em mercados com maior pressão vendedora, vender em ralis pode ser mais apropriado.

5. Conclusão


Como uma ferramenta essencial na negociação de criptomoedas, o gráfico de profundidade possui um valor insubstituível para os traders. Ao dominar a interpretação de um gráfico de profundidade, os traders podem avaliar melhor a profundidade de mercado e o equilíbrio entre a pressão de compra e venda, permitindo desenvolver estratégias de negociação mais precisas, reduzir custos e aumentar a eficiência. No entanto, é importante destacar que a negociação de criptomoedas envolve riscos significativos. Os traders devem compreender totalmente esses riscos e agir com cautela ao investir.

*BTN-Negocie Spot na MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/exchange/BTC_USDT*

Leituras recomendadas:


Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento em investimentos, impostos, questões jurídicas, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento em investimentos. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de inteira responsabilidade do usuário.


Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

Domine as tendências do mercado com indicadores de negociação cripto

Domine as tendências do mercado com indicadores de negociação cripto

Na negociação de criptomoedas, a análise de indicadores técnicos refere-se a um método quantitativo que utiliza fórmulas matemáticas e estatísticas para avaliar as tendências do mercado. Ao processar

Como visualizar os ativos da conta de Futuros da MEXC e as posições abertas para melhorar suas negociações

Como visualizar os ativos da conta de Futuros da MEXC e as posições abertas para melhorar suas negociações

A negociação de Futuros em criptomoedas tem ganhado popularidade entre investidores por conta de sua flexibilidade e da ampla variedade de pares disponíveis. Em especial, os Futuros da MEXC são amplam

Guia para iniciantes: Uma visão detalhada da análise técnica em criptomoedas

Guia para iniciantes: Uma visão detalhada da análise técnica em criptomoedas

A análise técnica é uma ferramenta amplamente utilizada nos investimentos financeiros, com o objetivo de prever tendências futuras do mercado por meio do estudo de movimentos históricos de preços e da

Entendendo as taxas de financiamento da MEXC: diga adeus aos custos ocultos na negociação de Futuros

Entendendo as taxas de financiamento da MEXC: diga adeus aos custos ocultos na negociação de Futuros

Você já passou por isso? Acertou a direção do mercado em uma negociação de Futuros, mas seus lucros foram diminuindo ou seu saldo caiu misteriosamente? O culpado pode ser algo que muitos iniciantes ig

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus