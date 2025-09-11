Um guia completo sobre gráficos de profundidade cripto: comparação do livro de ordens e impacto no mercado

No mundo da negociação de criptomoedas, o gráfico de profundidade serve como uma representação visual do número de ordens de compra e venda no mercado, oferecendo aos traders insights valiosos. Ele não apenas reflete o nível de atividade dos usuários e o volume de negociação em uma exchange, mas também fornece uma referência essencial para avaliar a profundidade de mercado e a liquidez.





Como o próprio nome sugere, um gráfico de profundidade é uma representação gráfica da profundidade de mercado. Ele permite que os usuários visualizem o número de ordens de compra e venda em um mercado de negociação e é comumente visto em exchanges baseadas em livro de ordens. Um gráfico de profundidade reflete a atividade dos usuários e o volume de negociação em uma exchange, oferecendo uma visão clara da profundidade de mercado e da liquidez. Por esse motivo, entender como interpretar um gráfico de profundidade é uma habilidade essencial para todo trader.









Um gráfico de profundidade é uma ferramenta que representa visualmente a profundidade do mercado. Tomando a negociação spot de BTC na MEXC como exemplo, um gráfico típico contém os seguintes elementos principais:





Eixo horizontal (X): Mostra os preços das ordens, aumentando da esquerda para a direita, refletindo a faixa de preço no mercado.

Eixo vertical (Y): Indica a quantidade de ordens, ou seja, o número total de ordens de compra ou venda em cada nível de preço.

Área verde: Representa o lado comprador (bids), ou o conjunto de ordens dispostas a comprar ao preço atual ou inferior. Uma área verde maior indica pressão compradora mais forte.

Área vermelha: Representa o lado vendedor (asks), ou o conjunto de ordens dispostas a vender ao preço atual ou superior. Uma área vermelha maior indica pressão vendedora mais forte.

Ponto de interseção: Marca o preço de mercado atual, onde as forças de compra e venda estão equilibradas.

Faixa de preço: Reflete a amplitude das flutuações de preço, indicando o quanto o mercado está disposto a aceitar de variação.

















Interpretar um gráfico de profundidade é fundamental para os traders, pois ajuda a avaliar a profundidade de mercado e revela o equilíbrio entre forças compradoras e vendedoras.









A profundidade de mercado refere-se à capacidade do mercado de absorver ordens de compra e venda em um determinado nível de preço.





Livro de ordens denso com spreads curtos: Quando as ordens de compra e venda estão concentradas em vários níveis próximos ao preço atual, indica boa profundidade de mercado. Isso permite que traders executem transações mais próximas ao valor de mercado, reduzindo custos de negociação.

Livro de ordens ralo com grandes lacunas: Quando há grandes espaços entre os níveis de preço, indica baixa profundidade de mercado. Isso aumenta o risco de slippage, já que ordens de mercado podem ser preenchidas a preços menos favoráveis, elevando os custos.









O equilíbrio entre a pressão de compra e de venda é um indicador importante para avaliar as tendências de mercado. Comparando o tamanho das áreas vermelha e verde em um gráfico de profundidade, os traders podem avaliar rapidamente o sentimento do mercado:





Área verde maior: indica pressão de compra mais forte, sugerindo que o mercado pode estar em tendência de alta

Área vermelha maior: indica pressão de venda mais forte, sugerindo que o mercado pode estar em tendência de baixa

Áreas semelhantes: indicam equilíbrio entre compradores e vendedores, sugerindo que o mercado pode estar em fase de consolidação













Tomando o gráfico de profundidade do BTC como exemplo, o gráfico exibe ordens de compra e venda em diferentes níveis de preço. A área verde à esquerda representa o lado da compra, mostrando a quantidade de BTC que os compradores estão dispostos a adquirir em vários preços. A área vermelha à direita representa o lado da venda, mostrando a quantidade que os vendedores estão dispostos a negociar. A partir do gráfico, pode-se observar que há um forte suporte de compra em torno de 112,230.37 USDT, enquanto uma pressão significativa de venda aparece próxima de 114,314.58 USDT.













Redução de custos de negociação: Um mercado com grande profundidade significa um número maior de ordens, permitindo que os traders comprem ou vendam a preços mais próximos do nível real de mercado, reduzindo assim os custos de transação.

Evitar slippage: Em mercados com pouca profundidade, pode haver uma grande diferença entre o preço da ordem e o preço efetivamente executado, resultando em slippage. Ao analisar o gráfico de profundidade, os traders podem antecipar as condições de profundidade do mercado e evitar negociar em situações com alto risco de slippage.

Formular estratégias de negociação: Ao combinar a análise do gráfico de profundidade com a comparação da pressão de compra e venda, os traders podem elaborar estratégias mais precisas. Por exemplo, em mercados com maior pressão compradora, comprar em quedas pode ser favorável; em mercados com maior pressão vendedora, vender em ralis pode ser mais apropriado.









Como uma ferramenta essencial na negociação de criptomoedas, o gráfico de profundidade possui um valor insubstituível para os traders. Ao dominar a interpretação de um gráfico de profundidade, os traders podem avaliar melhor a profundidade de mercado e o equilíbrio entre a pressão de compra e venda, permitindo desenvolver estratégias de negociação mais precisas, reduzir custos e aumentar a eficiência. No entanto, é importante destacar que a negociação de criptomoedas envolve riscos significativos. Os traders devem compreender totalmente esses riscos e agir com cautela ao investir.













Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento em investimentos, impostos, questões jurídicas, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento em investimentos. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de inteira responsabilidade do usuário.







