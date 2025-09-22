Como ler a variação de preço e intervalo? Um guia para iniciantes sobre volatilidade na negociação de cripto

No campo dos investimentos em criptomoedas, variação de preço e intervalo são dois indicadores críticos. Eles não apenas refletem a dinâmica do mercado, mas também fornecem aos investidores orientações valiosas para tomar decisões informadas.













No mercado de criptomoedas, variação de preço e intervalo estão entre os indicadores de dados mais usados.









A variação de preço refere-se ao aumento ou à diminuição percentual no preço durante um determinado período. Geralmente é expressa em percentual, e a fórmula é: Variação de preço = (Preço de fechamento – Preço de abertura) / Preço de abertura

Os investidores costumam acompanhar as variações de preço em diferentes períodos de tempo, como diariamente, semanalmente ou anualmente, para entender melhor as tendências do mercado.









O intervalo refere-se ao nível de flutuação de preços dentro de um determinado período, geralmente expressa em percentual. A fórmula é: intervalo = (Preço mais alto – Preço mais baixo) / Preço atual





A intervalo reflete o grau de volatilidade do mercado. Quanto maior a intervalo, maior a volatilidade. Para os investidores, a intervalo serve como um indicador útil para avaliar o risco de mercado e ajuda a desenvolver estratégias adequadas de gestão de risco e negociação.









Para entender melhor a variação de preço e o intervalo, vamos usar o BTC como exemplo:

Preço de fechamento: 113,137.63 USDT

Preço de abertura: 112,925.44 USDT

Variação de preço = (Preço de fechamento – Preço de abertura) / Preço de abertura = (113,137.63 – 112,925.44) / 112,925.44 = 0.188%





Preço mais alto: 113,253.68 USDT

Preço mais baixo: 112,925.44 USDT

Preço atual: 113,137.63 USDT

Intervalo = (Preço mais alto – Preço mais baixo) / Preço atual = (113,253.68 – 112,925.44) / 113,137.63 = 0.2901%









*BTN-Ver variação de preço e intervalo do BTC&BTNURL= https://www.mexc.com/exchange/BTC_USDT













A variação de preço e intervalo são ferramentas-chave para avaliar tendências de mercado. Ao observar variações nesses indicadores em diferentes períodos de tempo, os investidores podem determinar se o mercado está em tendência de alta, de baixa ou em fase de consolidação. Ao mesmo tempo, o grau da intervalo reflete a volatilidade geral do mercado, ajudando os investidores a avaliar o nível de atividade.









A gestão de risco é essencial no processo de investimento. Ao entender a variação de preço e a intervalo do mercado, os investidores podem avaliar melhor os riscos de volatilidade e definir estratégias adequadas de stop-loss e take-profit. Por exemplo, em um mercado altamente volátil, os investidores podem definir níveis de stop-loss mais amplos para evitar serem acionados prematuramente devido a movimentos bruscos de preço. Ao mesmo tempo, também podem definir metas de take-profit mais altas para aproveitar as oportunidades de lucro criadas por grandes oscilações.









Variação de preço e intervalo também desempenham um papel direto nas decisões de negociação. Em mercados voláteis, os investidores podem optar por comprar durante correções ou vender durante repiques para capturar pontos de entrada e saída mais favoráveis. Por outro lado, em mercados com volatilidade excessiva, os investidores devem adotar uma abordagem mais cautelosa para evitar perdas desnecessárias decorrentes de negociações impulsivas.









Como uma das principais plataformas de negociação de criptomoedas, a MEXC fornece aos investidores acesso conveniente a dados de variação de preço e intervalo. O processo de visualização é o mesmo tanto para Negociação Spot quanto para Negociação de Futuros.





1) Inicie sessão na MEXC: Primeiro, entre na sua conta MEXC.

2) Acesse a página de spot: Na página inicial ou na barra de navegação, selecione Negociação Spot.

3) Selecione gráfico de velas original: Na página de negociação, escolha a visualização do Gráfico de Velas Original para ter uma visualização mais clara dos movimentos de preço.

4) Visualize os dados: Na parte superior do gráfico, você verá em tempo real a Variação de preço (%) e o Intervalo (%), ajudando você a acompanhar a dinâmica do mercado.









*BTN-Ver variação de preço e intervalo&BTNURL= https://www.mexc.com/exchange/BTC_USDT









Análise de tendências de mercado: Variação de preço e intervalo ajudam os investidores a analisar tendências gerais, determinar se os preços estão subindo ou caindo e avaliar o grau de volatilidade.

Gestão de risco: Ao entender variação de preço e intervalo, os investidores podem gerir melhor o risco, definindo estratégias adequadas de stop-loss e take-profit para minimizar perdas e maximizar ganhos.

Decisões de negociação: Variação de preço e intervalo influenciam decisões de negociação. Por exemplo, identificar pontos ideais de entrada ou saída em mercados voláteis, ou evitar negociações desnecessárias em condições excessivamente voláteis.









Uma grande variação de preço significa sempre lucro garantido? Não. Uma grande variação de preço simplesmente reflete um movimento significativo de curto prazo. Se o timing de entrada for ruim, ainda pode resultar em perdas.





Uma grande intervalo significa automaticamente maiores retornos? Não. Uma grande intervalo indica maior volatilidade, que traz tanto oportunidades quanto riscos. Pode atrair investidores com maior tolerância ao risco, mas exige gestão disciplinada.





Iniciantes devem prestar mais atenção à variação de preço ou à intervalo? Iniciantes devem considerar ambos:

A variação de preço ajuda a identificar a tendência do mercado.

A intervalo ajuda a avaliar o nível de risco de mercado.









Na análise de investimentos, variação de preço é um indicador-chave de movimento direcional, enquanto intervalo reflete o grau de volatilidade do mercado. Juntos, eles fornecem aos investidores informações valiosas sobre as condições de mercado. Na plataforma MEXC, essas duas métricas podem ser acessadas de forma conveniente e exibidas de maneira clara e intuitiva. Ao incorporar variação de preço e intervalo em suas estratégias de negociação, os investidores podem fortalecer sua gestão de risco geral. Isso os capacita a capturar melhor oportunidades e mitigar riscos potenciais no ambiente de mercado atual, complexo e em rápida variação.













Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões jurídicas, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de exclusiva responsabilidade do usuário.



