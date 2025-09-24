Guia sobre a Negociação rápida dos Futuros da MEXC: Execute instantaneamente sem o risco de perder oportunidades de negociação

No mercado de futuros de criptomoedas, que se move rapidamente, o tempo é crucial. Quando surge um ponto de entrada perfeito, até pequenos atrasos, como mudar de página, inserir preços ou confirmar ordens, podem resultar em oportunidades perdidas. Para enfrentar esse desafio, a MEXC lançou o recurso Negociação rápida, criado para traders que valorizam velocidade e eficiência. Esse recurso integra a colocação de ordens diretamente no gráfico de velas, permitindo respostas mais rápidas aos movimentos do mercado e reduzindo atrasos na execução.





*BTN-Comece sua jornada de negociação de Futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT









A Negociação rápida é um recurso da plataforma MEXC que permite abrir posições diretamente no gráfico de velas usando ordens a mercado. Ele simplifica o processo tradicional de colocação de ordens:

Execução rápida : Não há necessidade de alternar entre painéis de ordens. Basta inserir a quantidade no gráfico e enviar a ordem.

Ordens a mercado preenchidas instantaneamente : Ajuda a evitar a perda de oportunidades devido a rápidas oscilações de preço.

Eficiente e direto: Desenvolvido para scalpers, swing traders e operadores de alta frequência.





Nota: A Negociação rápida só permite abrir posições com ordens a mercado. Caso você queira ajustar a alavancagem, alterar o modo de margem ou configurar ordens mais complexas (como ordens limite ou stop-loss/take-profit), é necessário definir isso previamente no painel de ordens à direita da página.









Máxima eficiência : Do julgamento de mercado até a colocação da ordem em apenas um segundo, tudo diretamente no gráfico de velas.

Ideal para traders de curto prazo e alta frequência : Projetado para capturar oportunidades em tempo real.

Vantagem de baixo custo: Com o recente : Com o recente evento de taxa 0 da MEXC, os custos de negociação são reduzidos de forma significativa, tornando a Negociação rápida ainda mais competitiva.









A principal vantagem da Negociação rápida é a velocidade, sendo especialmente útil nas seguintes situações:





Mercados em rompimento : Entrar imediatamente quando o preço ultrapassa níveis-chave de suporte ou resistência, reduzindo a chance de perder oportunidades.

Estratégias de curto prazo e alta frequência : Negociações em intervalos menores exigem execução rápida. A Negociação rápida minimiza os atrasos na ordem.

Eventos de alta volatilidade : Quando notícias provocam movimentos bruscos, a Negociação rápida permite reagir em questão de segundos.

Proteção rápida ou aumento de posição: Seja para realizar lucros, cortar perdas ou abrir uma proteção na direção oposta, a Negociação rápida garante execução imediata.





A Negociação rápida não é destinado a todos os traders. Ele é uma ferramenta direcionada para estratégias de curto prazo, rompimento, notícias e alta frequência.









Atualmente, a Negociação rápida só está disponível no site oficial da MEXC. Abaixo está um exemplo utilizando Futuros USDT-M.









Futuros → Futuros USDT-M para entrar na página de negociação de Futuros. Na página de negociação, clique no botão de Configurações no canto superior direito. Abra o site oficial da MEXC e faça login na sua conta. Clique empara entrar na página de negociação de Futuros. Na página de negociação, clique no botão deno canto superior direito.









Na página de Preferências, ative a chave ao lado de Negociação rápida para habilitar o recurso.













A Negociação rápida oferece quatro opções diferentes de unidades. Clique no ícone ▼ à direita da configuração de Quantidade (USDT) ou Quantidade (Cont) para abrir a janela de Configurações de Unidade de Futuros. Selecione a unidade desejada e clique em Confirmar para aplicar a alteração.









Ao selecionar BTC como unidade de futuros, a quantidade inserida será exibida em BTC, com um lembrete mostrando o montante equivalente em USDT. Por exemplo, como mostrado abaixo, ao inserir 0,1 BTC, aparecerá uma janela mostrando o valor correspondente em USDT.









Ao selecionar Cont como unidade de futuros, a quantidade inserida será exibida em Cont, com um lembrete mostrando o montante equivalente em BTC. Por exemplo, como mostrado abaixo, ao inserir 10 Cont, aparecerá uma janela mostrando o valor correspondente em BTC.





Vale lembrar que a conversão entre Quantidade (Cont) e BTC é de 1 Cont = 0,0001 BTC.









Ao selecionar USDT (Valor da Ordem) como unidade de futuros, a quantidade inserida será exibida em USDT, com um lembrete mostrando o montante equivalente em BTC. Por exemplo, como mostrado abaixo, ao inserir 100 USDT, aparecerá uma janela mostrando o valor correspondente em BTC.





Nota: Ao selecionar USDT (Valor da Ordem) como unidade de futuros, é possível ajustar a alavancagem para modificar a margem necessária da posição.









Ao selecionar Ordenar por Custo (USDT) como unidade de futuros, a quantidade inserida será exibida em USDT. Por exemplo, como mostrado abaixo, inserimos um montante de ordem de 100 USDT.





Nota: Diferente do USDT (Valor da Ordem), quando se escolhe Ordenar por Custo (USDT) como unidade de futuros, o custo não é afetado pela alavancagem.









Na página de negociação de Futuros, depois de ativar a Negociação rápida, você verá o painel de ordens do recurso exibido diretamente no gráfico de velas. Insira a quantidade desejada no campo Inserir quantidade e clique em Comprar a mercado ou Vender a mercado para abrir uma posição de Futuros instantaneamente pelo preço atual de mercado.













Durante períodos de extrema volatilidade, ordens a mercado podem estar sujeitas ao risco de slippage.

É recomendado configurar a alavancagem e o modo de margem com antecedência para evitar erros causados por ajustes de última hora.

A Negociação rápida é mais adequada para estratégias de alta frequência e curto prazo, enquanto a colocação tradicional de ordens costuma ser mais apropriada para posições de longo prazo.









O recurso Negociação rápida da MEXC para Futuros é uma ferramenta de alta eficiência feita sob medida para traders profissionais e participantes de alta frequência. Ao integrar a entrada de ordens diretamente no gráfico de velas, ele reduz de forma significativa o intervalo entre decisão e execução, permitindo que você se mantenha à frente em um mercado altamente competitivo. Uma vez dominado, a Negociação rápida pode se tornar uma poderosa arma no seu arsenal de negociação de Futuros.





Porque escolher os Futuros da MEXC? Obtenha uma visão mais profunda sobre as vantagens e características exclusivas dos Futuros MEXC para ajudá-lo a se manter à frente no mercado.

Tutorial de negociação de Futuros (App):Entenda todo o processo de negociação de Futuros no aplicativo e comece com facilidade. Entenda todo o processo de negociação de Futuros no aplicativo e comece com facilidade.





Isenção de responsabilidade: este material não constitui aconselhamento em investimentos, impostos, questões legais, financeiras, contábeis, de consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento em investimentos. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.



