No mercado de futuros de criptomoedas, que se move rapidamente, o tempo é crucial. Quando surge um ponto de entrada perfeito, até pequenos atrasos, como mudar de página, inserir preços ou confirmar orNo mercado de futuros de criptomoedas, que se move rapidamente, o tempo é crucial. Quando surge um ponto de entrada perfeito, até pequenos atrasos, como mudar de página, inserir preços ou confirmar or
Aprender/Guias para iniciantes/Futuros/Guia sobre ... negociação

Guia sobre a Negociação rápida dos Futuros da MEXC: Execute instantaneamente sem o risco de perder oportunidades de negociação

24 de setembro de 2025MEXC
0m
#Básico#Futuros#Iniciantes
Movement
MOVE$0.06153-4.67%
PoP Planet
P$0.03314-4.85%
Eclipse
ES$0.10172-3.33%
Humanity
H$0.20035+5.96%
LETSTOP
STOP$0.02906-26.65%

No mercado de futuros de criptomoedas, que se move rapidamente, o tempo é crucial. Quando surge um ponto de entrada perfeito, até pequenos atrasos, como mudar de página, inserir preços ou confirmar ordens, podem resultar em oportunidades perdidas. Para enfrentar esse desafio, a MEXC lançou o recurso Negociação rápida, criado para traders que valorizam velocidade e eficiência. Esse recurso integra a colocação de ordens diretamente no gráfico de velas, permitindo respostas mais rápidas aos movimentos do mercado e reduzindo atrasos na execução.

*BTN-Comece sua jornada de negociação de Futuros&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT*

1. O que é a Negociação rápida de Futuros da MEXC?


A Negociação rápida é um recurso da plataforma MEXC que permite abrir posições diretamente no gráfico de velas usando ordens a mercado. Ele simplifica o processo tradicional de colocação de ordens:
  • Execução rápida: Não há necessidade de alternar entre painéis de ordens. Basta inserir a quantidade no gráfico e enviar a ordem.
  • Ordens a mercado preenchidas instantaneamente: Ajuda a evitar a perda de oportunidades devido a rápidas oscilações de preço.
  • Eficiente e direto: Desenvolvido para scalpers, swing traders e operadores de alta frequência.

Nota: A Negociação rápida só permite abrir posições com ordens a mercado. Caso você queira ajustar a alavancagem, alterar o modo de margem ou configurar ordens mais complexas (como ordens limite ou stop-loss/take-profit), é necessário definir isso previamente no painel de ordens à direita da página.

2. Por que escolher a Negociação rápida da MEXC?


  • Máxima eficiência: Do julgamento de mercado até a colocação da ordem em apenas um segundo, tudo diretamente no gráfico de velas.
  • Ideal para traders de curto prazo e alta frequência: Projetado para capturar oportunidades em tempo real.
  • Vantagem de baixo custo: Com o recente evento de taxa 0 da MEXC, os custos de negociação são reduzidos de forma significativa, tornando a Negociação rápida ainda mais competitiva.

3. Quando a Negociação rápida da MEXC é mais eficaz?


A principal vantagem da Negociação rápida é a velocidade, sendo especialmente útil nas seguintes situações:

  • Mercados em rompimento: Entrar imediatamente quando o preço ultrapassa níveis-chave de suporte ou resistência, reduzindo a chance de perder oportunidades.
  • Estratégias de curto prazo e alta frequência: Negociações em intervalos menores exigem execução rápida. A Negociação rápida minimiza os atrasos na ordem.
  • Eventos de alta volatilidade: Quando notícias provocam movimentos bruscos, a Negociação rápida permite reagir em questão de segundos.
  • Proteção rápida ou aumento de posição: Seja para realizar lucros, cortar perdas ou abrir uma proteção na direção oposta, a Negociação rápida garante execução imediata.

A Negociação rápida não é destinado a todos os traders. Ele é uma ferramenta direcionada para estratégias de curto prazo, rompimento, notícias e alta frequência.

4. Como usar a Negociação rápida nos Futuros da MEXC


Atualmente, a Negociação rápida só está disponível no site oficial da MEXC. Abaixo está um exemplo utilizando Futuros USDT-M.

4.1 Ativando a Negociação rápida


Abra o site oficial da MEXC e faça login na sua conta. Clique em FuturosFuturos USDT-M para entrar na página de negociação de Futuros. Na página de negociação, clique no botão de Configurações no canto superior direito.


Na página de Preferências, ative a chave ao lado de Negociação rápida para habilitar o recurso.


4.2 Definindo as unidades de Futuros


A Negociação rápida oferece quatro opções diferentes de unidades. Clique no ícone ▼ à direita da configuração de Quantidade (USDT) ou Quantidade (Cont) para abrir a janela de Configurações de Unidade de Futuros. Selecione a unidade desejada e clique em Confirmar para aplicar a alteração.


Ao selecionar BTC como unidade de futuros, a quantidade inserida será exibida em BTC, com um lembrete mostrando o montante equivalente em USDT. Por exemplo, como mostrado abaixo, ao inserir 0,1 BTC, aparecerá uma janela mostrando o valor correspondente em USDT.


Ao selecionar Cont como unidade de futuros, a quantidade inserida será exibida em Cont, com um lembrete mostrando o montante equivalente em BTC. Por exemplo, como mostrado abaixo, ao inserir 10 Cont, aparecerá uma janela mostrando o valor correspondente em BTC.

Vale lembrar que a conversão entre Quantidade (Cont) e BTC é de 1 Cont = 0,0001 BTC.


Ao selecionar USDT (Valor da Ordem) como unidade de futuros, a quantidade inserida será exibida em USDT, com um lembrete mostrando o montante equivalente em BTC. Por exemplo, como mostrado abaixo, ao inserir 100 USDT, aparecerá uma janela mostrando o valor correspondente em BTC.

Nota: Ao selecionar USDT (Valor da Ordem) como unidade de futuros, é possível ajustar a alavancagem para modificar a margem necessária da posição.


Ao selecionar Ordenar por Custo (USDT) como unidade de futuros, a quantidade inserida será exibida em USDT. Por exemplo, como mostrado abaixo, inserimos um montante de ordem de 100 USDT.

Nota: Diferente do USDT (Valor da Ordem), quando se escolhe Ordenar por Custo (USDT) como unidade de futuros, o custo não é afetado pela alavancagem.


*BTN-Comece sua jornada de negociação de Futuros&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT*

4.3 Colocando uma ordem com a Negociação rápida


Na página de negociação de Futuros, depois de ativar a Negociação rápida, você verá o painel de ordens do recurso exibido diretamente no gráfico de velas. Insira a quantidade desejada no campo Inserir quantidade e clique em Comprar a mercado ou Vender a mercado para abrir uma posição de Futuros instantaneamente pelo preço atual de mercado.


5. Dicas práticas e alertas de risco para a Negociação rápida


  • Durante períodos de extrema volatilidade, ordens a mercado podem estar sujeitas ao risco de slippage.
  • É recomendado configurar a alavancagem e o modo de margem com antecedência para evitar erros causados por ajustes de última hora.
  • A Negociação rápida é mais adequada para estratégias de alta frequência e curto prazo, enquanto a colocação tradicional de ordens costuma ser mais apropriada para posições de longo prazo.

6. Conclusão


O recurso Negociação rápida da MEXC para Futuros é uma ferramenta de alta eficiência feita sob medida para traders profissionais e participantes de alta frequência. Ao integrar a entrada de ordens diretamente no gráfico de velas, ele reduz de forma significativa o intervalo entre decisão e execução, permitindo que você se mantenha à frente em um mercado altamente competitivo. Uma vez dominado, a Negociação rápida pode se tornar uma poderosa arma no seu arsenal de negociação de Futuros.

*BTN-Comece sua jornada de negociação de Futuros&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT*

Leituras recomendadas:


Isenção de responsabilidade: este material não constitui aconselhamento em investimentos, impostos, questões legais, financeiras, contábeis, de consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento em investimentos. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

O que é a liquidação forçada?

O que é a liquidação forçada?

1. O que é a liquidação forçada?A liquidação forçada ocorre quando sua margem atinge o nível de margem de manutenção, levando à necessidade de liquidar sua posição, resultando na perda total da sua ma

O que são os Futuros de Previsão? Um método simples e acessível de negociação de Futuros

O que são os Futuros de Previsão? Um método simples e acessível de negociação de Futuros

A negociação de Futuros de criptomoedas atrai inúmeros investidores por oferecer alta alavancagem e a possibilidade de lucrar tanto em mercados de alta quanto de baixa. No entanto, mecanismos complexo

Como evitar a liquidação: melhores práticas para usar a adição automática de margem para proteger suas posições

Como evitar a liquidação: melhores práticas para usar a adição automática de margem para proteger suas posições

Na negociação de Futuros de criptomoedas, a gestão de margem é uma habilidade essencial que todo trader deve dominar, pois ela determina diretamente tanto a lucratividade quanto o controle de risco. E

Guia de copy trading para traders líderes

Guia de copy trading para traders líderes

O copy trading é uma estratégia de investimento em que os investidores de criptomoedas podem replicar automaticamente as negociações de traders experientes. Para iniciantes com conhecimento ou experiê

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus