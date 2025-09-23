Visão geral do recurso DEX+ da MEXC













DEX+ da MEXC é um agregador de exchanges descentralizadas (DEX Aggregator) que integra múltiplas DEXs para oferecer aos usuários as melhores rotas de negociação, minimizando o slippage e otimizando os custos de negociação. Como a mais recente solução descentralizada de negociação da MEXC, o DEX+ suporta negociação de mais de 10.000 ativos on-chain, garantindo sempre o melhor preço e uma experiência fluida de negociação em DEX.









1) Sem configuração necessária: Não é necessário registro complicado ou KYC. Basta conectar sua carteira e começar a negociar on-chain.





2) Segurança verificável e transparência on-chain: Todos os registros de transações são armazenados permanentemente na blockchain, acessíveis publicamente e totalmente rastreáveis.





3) Insights precisos e rastreamento inteligente: Integra monitoramento de Smart Money e análise de tendências da comunidade X, fornecendo insights de mercado multidimensionais para ajudá-lo a identificar projetos promissores com antecedência.













Smart Money refere-se às carteiras on-chain de baleias de alto desempenho e traders profissionais. Eles costumam detectar oportunidades de mercado antecipadamente, e suas atividades de negociação servem como um sinal-chave para avaliar o potencial de um token.













1) Rastreamento em tempo real de baleias: Monitore as negociações mais recentes de endereços de alto desempenho, incluindo histórico de negociações, distribuição de portfólio, frequência de negociação e dados de PNL.

2) Análise aprofundada do fluxo de fundos: Identifique quais tokens as baleias e os traders profissionais estão acumulando ou vendendo ativamente, ajudando você a encontrar oportunidades subvalorizadas ou riscos potenciais.

3) Insights de mercado multidimensionais: O Sinal destaca a atividade recente de baleias, enquanto o FOMO foca em tendências explosivas de curto prazo, ajudando você a capturar oportunidades de negociação.





Quando você vê múltiplos endereços de alto desempenho acumulando simultaneamente um token, isso é um sinal forte que merece atenção. No entanto, negociações bem-sucedidas requerem análise multidimensional. Recomendamos combinar as tendências do Smart Money com o sentimento da comunidade e análise técnica para formar seu próprio julgamento e obter ganhos mais estáveis na negociação on-chain.













O Signal normalmente exibe a atividade recente de negociação de baleias, incluindo:

Registros recentes de grandes compras/vendas

Atividade de negociação de tokens específicos

Fluxos de capital entre baleias













Iniciantes podem observar quais tokens foram frequentemente negociados recentemente como referência para o que o mercado está focando no momento.













FOMO (Fear of Missing Out – medo de perder oportunidades) refere-se à psicologia de temer ficar de fora. A página FOMO Call rastreia especificamente tokens on-chain em alta (aqueles com volumes de negociação crescentes, picos rápidos de preço e sentimento de mercado superaquecido), ajudando você a identificar oportunidades de pump de curto prazo logo no início.













O FOMO Call alerta quais tokens estão aquecendo rapidamente, ideal para usuários que querem acompanhar hypes de mercado de curto prazo.









1) Correr atrás do topo: Tokens impulsionados por FOMO muitas vezes já subiram significativamente. Entrar nesse estágio pode deixá-lo como o último comprador, enfrentando correções bruscas de preço.





2) Armadilha do colapso da bolha: Muitos tokens FOMO são apenas especulação de curto prazo, sem utilidade ou valor reais. Assim que o hype desaparece, eles podem cair rapidamente a zero.





3) Gestão de risco: Sempre defina níveis rigorosos de stop loss e limite cada posição a uma porcentagem controlada de seus ativos totais ao negociar tokens FOMO.













O X Tracker monitora as tendências de discussão de tokens cripto no X, ajudando os usuários a descobrir rapidamente quais tokens estão ganhando atenção da comunidade.













Tokens mais discutidos no momento.

Postagens relacionadas a projetos em alta.

Potenciais novos tokens ganhando buzz na comunidade.









Nem sempre. O hype da comunidade geralmente significa maior volatilidade, o que pode criar oportunidades, mas também traz riscos de especulação ou fortes oscilações de curto prazo no preço.













O Tide é uma ferramenta para jogadores on-chain experientes monitorarem a atividade de tokens em plataformas de lançamento mainstream como pump.fun e LetsBONK.fun. Nesta página, você pode ver:

Tokens recém-criados no pump.fun

Tokens prestes a atingir o limite no pump.fun

Tokens já lançados no pump.fun













Iniciantes podem usar a página Tide para encontrar rapidamente tokens de interesse e, em seguida, usar o recurso Comprar para adquiri-los com apenas um clique.

















Verifique o endereço do contrato do token para evitar tokens falsos ou golpes.

Defina um slippage razoável para evitar negociações anormais causadas por baixa liquidez.

Gerencie o tamanho da sua posição. Especialmente durante o FOMO, evite concentrar muito capital em uma única negociação.









Você pode usar carteiras Web3 populares (como MetaMask). Após clicar em Conectar Carteira, deposite ativos no DEX+ para iniciar sua jornada de negociação on-chain.





















Prepare uma carteira cripto e deposite um pequeno montante de tokens mainstream.

1) Abra o DEX+ da MEXC e conecte sua carteira.

2) Explore Smart Money/X Tracker para observar as tendências do mercado.

3) Comece com negociações pequenas para se familiarizar com o processo.

4) Desenvolva consciência de gestão de risco e evite comprometer muito capital de uma só vez.









Considere os seguintes fatores:

1) Está sendo acumulado consistentemente por baleias (Smart Money)?

2) Mantém forte presença na comunidade X (X Tracker)?

3) O projeto tem casos de uso reais ou destaques técnicos?

4) O volume de negociação e a liquidez são suficientes?









Isenção de responsabilidade: Estas informações não fornecem aconselhamento em matéria de investimento, tributação, jurídica, financeira, contábil, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constituem aconselhamento para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A MEXC não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.



