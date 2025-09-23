1. Visão geral do DEX+ da MEXC 1.1 O que é o DEX+ da MEXC? O DEX+ da MEXC é um agregador de exchanges descentralizadas (DEX Aggregator) que integra múltiplas DEXs para oferecer aos usuários as melhore1. Visão geral do DEX+ da MEXC 1.1 O que é o DEX+ da MEXC? O DEX+ da MEXC é um agregador de exchanges descentralizadas (DEX Aggregator) que integra múltiplas DEXs para oferecer aos usuários as melhore
Aprender/Aprendizado/DEX+/Visão geral...EX+ da MEXC

Visão geral do recurso DEX+ da MEXC

Iniciante
23 de setembro de 2025MEXC
0m
#Iniciantes
MemeCore
M$2.41743-1.12%
UMA
UMA$1.0241-2.81%
Realio
RIO$0.1657-3.15%
Arweave
AR$5.568-20.40%
Eclipse
ES$0.10148-3.56%

1. Visão geral do DEX+ da MEXC


1.1 O que é o DEX+ da MEXC?


O DEX+ da MEXC é um agregador de exchanges descentralizadas (DEX Aggregator) que integra múltiplas DEXs para oferecer aos usuários as melhores rotas de negociação, minimizando o slippage e otimizando os custos de negociação. Como a mais recente solução descentralizada de negociação da MEXC, o DEX+ suporta negociação de mais de 10.000 ativos on-chain, garantindo sempre o melhor preço e uma experiência fluida de negociação em DEX.

1.2 Quais são as vantagens de usar o DEX+ da MEXC?


1) Sem configuração necessária: Não é necessário registro complicado ou KYC. Basta conectar sua carteira e começar a negociar on-chain.

2) Segurança verificável e transparência on-chain: Todos os registros de transações são armazenados permanentemente na blockchain, acessíveis publicamente e totalmente rastreáveis.

3) Insights precisos e rastreamento inteligente: Integra monitoramento de Smart Money e análise de tendências da comunidade X, fornecendo insights de mercado multidimensionais para ajudá-lo a identificar projetos promissores com antecedência.

2. Tracker de Smart Money


2.1 O que é Smart Money?


Smart Money refere-se às carteiras on-chain de baleias de alto desempenho e traders profissionais. Eles costumam detectar oportunidades de mercado antecipadamente, e suas atividades de negociação servem como um sinal-chave para avaliar o potencial de um token.


2.2 Quais recursos o Tracker de Smart Money oferece?


1) Rastreamento em tempo real de baleias: Monitore as negociações mais recentes de endereços de alto desempenho, incluindo histórico de negociações, distribuição de portfólio, frequência de negociação e dados de PNL.
2) Análise aprofundada do fluxo de fundos: Identifique quais tokens as baleias e os traders profissionais estão acumulando ou vendendo ativamente, ajudando você a encontrar oportunidades subvalorizadas ou riscos potenciais.
3) Insights de mercado multidimensionais: O Sinal destaca a atividade recente de baleias, enquanto o FOMO foca em tendências explosivas de curto prazo, ajudando você a capturar oportunidades de negociação.

2.3 Como usar o Tracker de Smart Money para tomada de decisão?


Quando você vê múltiplos endereços de alto desempenho acumulando simultaneamente um token, isso é um sinal forte que merece atenção. No entanto, negociações bem-sucedidas requerem análise multidimensional. Recomendamos combinar as tendências do Smart Money com o sentimento da comunidade e análise técnica para formar seu próprio julgamento e obter ganhos mais estáveis na negociação on-chain.

3. Sinal


3.1 O que a página Sinal mostra?


O Signal normalmente exibe a atividade recente de negociação de baleias, incluindo:
  • Registros recentes de grandes compras/vendas
  • Atividade de negociação de tokens específicos
  • Fluxos de capital entre baleias


3.2 Como devo usar o Sinal?


Iniciantes podem observar quais tokens foram frequentemente negociados recentemente como referência para o que o mercado está focando no momento.

4. FOMO Call


4.1 O que significa FOMO?


FOMO (Fear of Missing Out – medo de perder oportunidades) refere-se à psicologia de temer ficar de fora. A página FOMO Call rastreia especificamente tokens on-chain em alta (aqueles com volumes de negociação crescentes, picos rápidos de preço e sentimento de mercado superaquecido), ajudando você a identificar oportunidades de pump de curto prazo logo no início.


4.2 Como o FOMO Call pode me ajudar?


O FOMO Call alerta quais tokens estão aquecendo rapidamente, ideal para usuários que querem acompanhar hypes de mercado de curto prazo.

4.3 Quais são os riscos de usar o FOMO Call?


1) Correr atrás do topo: Tokens impulsionados por FOMO muitas vezes já subiram significativamente. Entrar nesse estágio pode deixá-lo como o último comprador, enfrentando correções bruscas de preço.

2) Armadilha do colapso da bolha: Muitos tokens FOMO são apenas especulação de curto prazo, sem utilidade ou valor reais. Assim que o hype desaparece, eles podem cair rapidamente a zero.

3) Gestão de risco: Sempre defina níveis rigorosos de stop loss e limite cada posição a uma porcentagem controlada de seus ativos totais ao negociar tokens FOMO.

5. X Tracker


5.1 O que é o X Tracker?


O X Tracker monitora as tendências de discussão de tokens cripto no X, ajudando os usuários a descobrir rapidamente quais tokens estão ganhando atenção da comunidade.


5.2 O que posso encontrar com o X Tracker?


  • Tokens mais discutidos no momento.
  • Postagens relacionadas a projetos em alta.
  • Potenciais novos tokens ganhando buzz na comunidade.

5.3 Hype no X é igual a oportunidade de investimento?


Nem sempre. O hype da comunidade geralmente significa maior volatilidade, o que pode criar oportunidades, mas também traz riscos de especulação ou fortes oscilações de curto prazo no preço.

6. Tide


6.1 O que a página Tide mostra?


O Tide é uma ferramenta para jogadores on-chain experientes monitorarem a atividade de tokens em plataformas de lançamento mainstream como pump.fun e LetsBONK.fun. Nesta página, você pode ver:
  • Tokens recém-criados no pump.fun
  • Tokens prestes a atingir o limite no pump.fun
  • Tokens já lançados no pump.fun


6.2 Como devo usar o Tide?


Iniciantes podem usar a página Tide para encontrar rapidamente tokens de interesse e, em seguida, usar o recurso Comprar para adquiri-los com apenas um clique.


7. Segurança e riscos


7.1 O que devo observar ao negociar no DEX+?


  • Verifique o endereço do contrato do token para evitar tokens falsos ou golpes.
  • Defina um slippage razoável para evitar negociações anormais causadas por baixa liquidez.
  • Gerencie o tamanho da sua posição. Especialmente durante o FOMO, evite concentrar muito capital em uma única negociação.

7.2 Como conectar uma carteira ao DEX+?


Você pode usar carteiras Web3 populares (como MetaMask). Após clicar em Conectar Carteira, deposite ativos no DEX+ para iniciar sua jornada de negociação on-chain.

Para mais detalhes sobre como conectar uma carteira externa ao DEX+ da MEXC, consulte o guia: “Como conectar e vincular uma carteira externa à sua conta do DEX+ da MEXC.


8. Dicas para iniciantes


8.1 Sou um iniciante completo. Como devo começar?


Prepare uma carteira cripto e deposite um pequeno montante de tokens mainstream.
1) Abra o DEX+ da MEXC e conecte sua carteira.
2) Explore Smart Money/X Tracker para observar as tendências do mercado.
3) Comece com negociações pequenas para se familiarizar com o processo.
4) Desenvolva consciência de gestão de risco e evite comprometer muito capital de uma só vez.

8.2 Como saber se um token merece atenção?


Considere os seguintes fatores:
1) Está sendo acumulado consistentemente por baleias (Smart Money)?
2) Mantém forte presença na comunidade X (X Tracker)?
3) O projeto tem casos de uso reais ou destaques técnicos?
4) O volume de negociação e a liquidez são suficientes?

Leitura recomendada:


Isenção de responsabilidade: Estas informações não fornecem aconselhamento em matéria de investimento, tributação, jurídica, financeira, contábil, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constituem aconselhamento para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A MEXC não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

Como negociar Futuros de Ações na MEXC

Como negociar Futuros de Ações na MEXC

Os Futuros de Ações com base em cripto são derivativos financeiros que integram ações dos EUA (de empresas listadas em bolsas americanas) ao mercado de criptomoedas por meio da negociação de Futuros.

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

O que é Ganhos MEXC?

O que é Ganhos MEXC?

1. O que é Ganhos MEXC?O Ganhos MEXC é um produto completo lançado pela MEXC para ajudar os usuários a descobrir diversas oportunidades de rendimento ao manter tokens. Ele abrange Poupança Flexível, P

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus