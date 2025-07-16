Perguntas frequentes sobre a DEX+ da MEXC









Sim. A transferência de ativos entre a MEXC Exchange (CEX) e a DEX+ exige confirmação on-chain, registro e empacotamento da transação. Os usuários devem pagar as taxas de rede correspondentes, que variam conforme a congestão da rede, as condições de mercado e outros fatores.





Não há limite de transferências. No entanto, ao transferir da CEX para a DEX+, é necessário atender ao valor mínimo de saque exigido pela CEX.





A página de ativos oculta saldos inferiores a 0,1 USDT.

Devido a limitações na leitura on-chain, alguns tokens podem não apresentar registros de transferência ou informações detalhadas de fundos — isso não afeta seu saldo real no endereço.

Nenhuma dessas situações interfere no seu saldo, e você pode visualizar os montantes disponíveis e negociar normalmente os tokens na interface de venda.





Atualmente, não oferecemos suporte para devolução ou crédito de tokens não suportados. Para evitar perdas de ativos, recomendamos depositar apenas tokens da rede principal compatíveis com a DEX+.









Spot e DEX+ utilizam dados de mercado diferentes. Os preços do Spot vêm de ordens de usuários na exchange, refletindo a profundidade do mercado, enquanto os preços da DEX+ são baseados em pools de liquidez on-chain. Por isso, os preços podem variar.





Tokens honeypot não podem ser vendidos: Tokens com armadilhas de venda são sinalizados na interface. Negocie com cautela.

Liquidez zero: Saques de pools ou mudanças na liquidez podem impedir negociações. A MEXC está trabalhando para integrar mais pools.

Taxa de gas insuficiente: Recomendamos manter saldo suficiente em tokens da mainnet para cobrir as taxas da transação.









Sugerimos manter um saldo extra de tokens da mainnet no seu endereço da DEX+ para cobrir variações na taxa de gas. Possíveis motivos para falha:

Congestionamento da rede: Em horários de pico, as taxas aumentam pela competição entre transações.

Volatilidade no preço do gas: Blockchains como Ethereum e BNB Chain apresentam flutuações rápidas nas taxas.

Transações complexas: Ordens com múltiplos contratos ou tokens de baixa liquidez exigem mais computação e taxas maiores.

Mecanismo de proteção contra slippage: Pode aumentar o consumo de gas em cenários voláteis.

Múltiplas interações: Etapas como aprovação de tokens e interações com pools geram taxas adicionais.





Nas ordens TP/SL, ao atingir o preço de acionamento, a execução ocorre com base no preço atual de mercado. Em períodos de alta volatilidade, isso pode gerar uma diferença significativa entre o preço da ordem e o da execução. Negocie com atenção.





Atualmente, a DEX+ cobra uma taxa de 1% por transação, paga em tokens da mainnet.

Fórmula: Montante da negociação × 1%.





Taxa de gas: Pago aos validadores da blockchain (ex: Ethereum, BNB Chain) para processar e registrar a transação.

Taxa de negociação: 1% por operação, cobrada pela DEX+.

Taxa anti-front-running: Enviada a pools privados para evitar ataques de bots, o que pode impactar a velocidade.

Taxas de compra/venda do projeto: Algumas são aplicadas pelos próprios tokens, como parte de mecanismos de liquidez ou anti-dumping.

Outras taxas on-chain: Como taxa de abertura de conta, aprovação de token, entre outras.





Parte dos tokens da mainnet é automaticamente reservada para cobrir taxas de gas e garantir a execução. Você pode sacar todos os ativos, exceto o valor reservado para taxas.









A DEX+ da MEXC fornece informações sobre os tokens, incluindo alertas de segurança. Na página de negociação do token, clique no ícone de velas. Abaixo da seção Mercados, na página do gráfico de velas, você poderá ver a classificação de segurança do token. Também é possível acessar informações mais completas na página de Auditoria de Contrato para ajudar a orientar suas decisões de negociação..









Na página de negociação da DEX+, clique no ícone de vela e selecione Info para acessar os detalhes do token atual.









Antes de avaliar um token, os usuários devem se fazer algumas perguntas básicas:

O token tem liquidez suficiente?

Está sendo descoberto e mencionado pelo público?

O token tem tráfego, como ser compartilhado por figuras públicas ou por muitos usuários?









Não. Atualmente, a DEX+ utiliza um modelo de custódia de chaves privadas para evitar perdas causadas por extravio ou vazamento da chave.









Atualmente, não aceitamos solicitações manuais de listagem.

Se o token estiver em uma rede suportada e a DEX+ tiver integrado seu pool de liquidez, ele será habilitado automaticamente para negociação.





A DEX+ oferece apenas serviços de negociação descentralizada. Não garante lucro, retorno de capital ou qualquer tipo de preservação de valor. Todas as decisões são de responsabilidade exclusiva do usuário. Avalie sua tolerância ao risco e compreenda bem o funcionamento do produto antes de negociar.



