Ofertas de Token via Launchpad: como aproveitar oportunidades de alto retorno evitando riscos





No mercado cripto, participar de lançamentos de novos tokens — comumente chamados de launchpads — é uma forma popular de buscar altos retornos ao obter acesso antecipado a projetos promissores. Os launchpads atuam como as principais plataformas para essas ofertas, aproveitando a tecnologia blockchain para eliminar barreiras financeiras tradicionais e oferecer acesso global a oportunidades de investimento. Atualmente, os launchpads se dividem em duas categorias principais:





Launchpads de CEX: Operam por meio de exchanges centralizadas (como a : Operam por meio de exchanges centralizadas (como a MEXC e a Binance) e conduzem Ofertas Iniciais de Exchange (IEOs). Elas oferecem a vantagem da credibilidade respaldada pela plataforma, com uma rigorosa avaliação dos projetos para proteger os usuários. Além disso, os recursos de liquidez das CEXs frequentemente resultam em uma negociação ativa após a listagem, tornando-as adequadas para uma base ampla de usuários.





Launchpads de DEX: Construídos sobre exchanges descentralizadas, essas plataformas utilizam contratos inteligentes e pools de liquidez para facilitar a distribuição de tokens por meio de Ofertas Iniciais de DEX (IDOs). Os projetos colaboram com as DEXs para definir os parâmetros de emissão, e os usuários participam diretamente on-chain. Embora a barreira de entrada seja menor, os riscos associados tendem a ser mais elevados.





Dado o caráter de alto retorno, mas também alto risco dos launchpads, este artigo oferece um guia abrangente abordando as oportunidades e os desafios envolvidos, os mecanismos de proteção do MEXC Launchpad e estratégias práticas para uma participação mais segura — ajudando investidores a se envolverem com novas ofertas de forma mais eficaz e segura.













Em meio ao boom do mercado cripto, os launchpads se tornaram uma escolha popular para investidores devido às suas baixas barreiras de entrada e alto potencial de retorno. Diferente dos IPOs tradicionais, os launchpads não exigem grande capital nem qualificações complexas, permitindo que investidores de varejo participem de projetos em estágio inicial e se beneficiem do acesso antecipado.





Baixa barreira de entrada: Por exemplo, o MEXC Launchpad exige apenas que os usuários concluam a verificação KYC e realizem algumas tarefas simples para participar. Launchpads descentralizados vão além — geralmente requerem apenas a conexão de uma carteira — reduzindo ainda mais a barreira de entrada.





Alto potencial de retorno: Os launchpads oferecem a chance de adquirir tokens a preços descontados em fases iniciais. Por exemplo, o token BEE teve ganhos significativos após sua estreia no MEXC Launchpad, proporcionando retornos de até 20x para os primeiros participantes.





No entanto, altos retornos frequentemente vêm acompanhados de altos riscos. Os investidores devem manter-se atentos para evitar perdas potenciais.









Apesar de sua atratividade, os launchpads carregam diversos riscos, incluindo riscos externos (relacionados ao mercado, ao projeto e à plataforma) e riscos operacionais internos. Esta seção foca nos riscos externos, enquanto os riscos internos serão abordados posteriormente.





1.2.1 Riscos de mercado





Tokens lançados via launchpads estão expostos a múltiplos riscos de mercado. No curto prazo, os preços podem cair rapidamente devido à pressão de venda ou ao sentimento de mercado - especialmente em plataformas descentralizadas com liquidez limitada. No longo prazo, à medida que narrativas de mercado mudam e os usuários perseguem novas tendências, muitos projetos enfrentam o dilema de “atingir o pico no dia do lançamento”.





Pressão de venda no curto prazo: Após os eventos de geração de token (TGEs), investidores iniciais frequentemente vendem rapidamente no pico de preço para realizar lucro. Combinado à baixa liquidez, isso leva a oscilações bruscas de preço. Tokens geralmente disparam no primeiro dia ou semana, apenas para despencarem logo depois. Investidores de varejo que não vendem a tempo ou compram a preços inflacionados costumam sofrer perdas.



Baixa liquidez e manipulação de preço: Alguns tokens de pequena capitalização em plataformas descentralizadas têm liquidez inicial limitada, tornando-os vulneráveis a manipulações de preço via esquemas de pump-and-dump. Os preços podem flutuar violentamente com pouco volume de negociação, e os detentores de varejo podem ver seus tokens desvalorizados rapidamente, sem compradores à vista.



Volatilidade no longo prazo: Segundo dados do CryptoRank (julho de 2024 a julho de 2025), com exceção da categoria de Infraestrutura Blockchain (19 projetos, retorno médio de ~100%), outros setores - incluindo Meme (15 projetos), Serviços Blockchain (80 projetos), GameFi (67 projetos) e DeFi (50 projetos) - registraram retornos médios negativos, com muitos tokens caindo abaixo do preço inicial de oferta.











1.2.2 Risco do projeto





O aumento acelerado no número de projetos em launchpads e a qualidade inconsistente apresentam riscos significativos aos investidores e impactam os retornos potenciais.





Alto volume, qualidade variável: Entre 1º de junho e 1º de julho de 2025, um total de 2.315 vendas de tokens foram conduzidas em plataformas de launchpad e IDO (com base em dados públicos). Embora o volume de projetos seja alto, muitas plataformas carecem de processos rigorosos de avaliação, resultando em qualidade variável. Algumas equipes atuam com históricos pouco claros, má conduta prévia ou tecnologias inviáveis — dificultando a identificação de projetos confiáveis e aumentando o risco de perdas por comportamento malicioso dos times.



Vulnerabilidades de segurança e ataques: Projetos lançados por plataformas descentralizadas frequentemente dependem de ferramentas automatizadas e da confiança da comunidade, ao invés de auditorias rigorosas, dificultando a garantia de competência técnica ou segurança dos contratos. Sem auditorias profissionais de código, vulnerabilidades podem ser exploradas por hackers — especialmente em pools de liquidez recém-criados, que podem ser drenados, resultando em grandes prejuízos para investidores que participaram de pré-vendas ou distribuições de tokens.



1.2.3 Risco da plataforma





As próprias plataformas de launchpad enfrentam riscos como ataques hackers, falhas em contratos inteligentes e erros operacionais. Tanto plataformas centralizadas quanto descentralizadas já registraram incidentes em que fundos de usuários foram comprometidos por problemas de segurança. Além disso, a falta de transparência e justiça na alocação de tokens pode gerar concentração em baleias ou manipulação interna, prejudicando os interesses dos investidores de varejo.









Diante desses riscos, os investidores devem optar por plataformas com medidas de proteção claras. A MEXC oferece um ambiente relativamente seguro por meio de triagem rigorosa de projetos, mecanismos de distribuição justa, protocolos de segurança robustos e educação para investidores.









A MEXC desenvolveu uma estrutura abrangente de avaliação, analisando os projetos em múltiplas dimensões, incluindo inovação tecnológica, tokenomics, histórico da equipe e potencial de mercado. Apenas os projetos que passam por uma devida diligência rigorosa são elegíveis para lançamento no MEXC Launchpad. Alguns também recebem apoio do MEXC Ventures, validando ainda mais sua viabilidade e potencial de longo prazo. Esse processo de pré-seleção ajuda a filtrar projetos de baixa qualidade, economizando tempo dos usuários e reduzindo significativamente o risco de investimento.









Para lidar com questões como concentração por baleias e alocação privilegiada a insiders, o MEXC Launchpad adota um modelo de distribuição proporcional e transparente. Usuários de varejo precisam apenas manter os tokens designados (por exemplo, USDT, USD1) para participar — sem tarefas complexas. Em modos sem sobrescrição, os usuários recebem tokens proporcionalmente ao valor subscrito. Em cenários de sobrescrição, os tokens ainda são distribuídos de forma justa. Diferente de modelos baseados em sorteio ou peso de staking, isso garante igualdade de oportunidades para todos os participantes.









A MEXC utiliza monitoramento com IA e auditorias de terceiros (como a Hacken) para detectar e corrigir vulnerabilidades em contratos inteligentes em tempo real. Para mitigar fraudes, todos os usuários devem concluir a verificação KYC, o que ajuda a prevenir compras automatizadas por bots que prejudicam a participação legítima.









Investir via Launchpads envolve especulação e incertezas. Os usuários precisam estar munidos de bom julgamento e habilidades de gerenciamento de risco. O Aprendizado MEXC oferece conteúdos educativos sobre temas como avaliação de projetos, estratégias de saída e definição de stop-loss. Esses materiais capacitam os usuários a tomar decisões informadas, lidar com flutuações de mercado e evitar armadilhas de liquidez. Aprender a avaliar fundamentos de projetos e executar saídas no momento certo pode ajudar a reduzir perdas e melhorar os resultados.





Além dos riscos externos, decisões individuais de investimento também impactam os retornos. A próxima seção explora os tipos mais comuns de perdas em investimentos via Launchpad em uma perspectiva micro, com estratégias para mitigá-las.













Custo de oportunidade: perda de oportunidades de investimento melhores

O capital alocado em projetos de launchpad deixa de estar disponível para outras oportunidades potencialmente mais lucrativas, como negociações no mercado spot ou staking com rendimento. Se o projeto do launchpad tiver desempenho abaixo do esperado, o custo de oportunidade se torna mais evidente.





Perdas regulatórias: incertezas em mudanças políticas

A indústria global de criptomoedas ainda está em fase inicial, com regulamentações pouco claras e frequentemente sujeitas a alterações em muitos países. Novas restrições regulatórias podem limitar a participação de usuários em launchpads ou afetar negativamente o valor dos tokens já adquiridos.





Assimetria de informação: informações enganosas e viés cognitivo

Investidores de varejo frequentemente enfrentam desvantagens informacionais ao participar de launchpads.





Marketing exagerado por parte das equipes de projeto: alguns projetos podem superestimar seu potencial, tecnologia ou equipe para atrair investimentos, levando a avaliações equivocadas.





Influência de KOLs e mídia: certos influenciadores ou canais de mídia podem promover conteúdos tendenciosos por interesses próprios, encorajando os investidores a seguir cegamente.





Viés cognitivo: investidores de varejo podem dar ênfase excessiva a ganhos de curto prazo, ignorando fundamentos de longo prazo e riscos, ou tomar decisões impulsivas movidas pelo FOMO (medo de ficar de fora).







Apesar desses riscos, os investidores não estão de mãos atadas. As estratégias a seguir podem ajudar a reduzir a exposição em investimentos via launchpad:





Realize uma diligência prévia completa

Evite correr atrás de narrativas de "ficar rico rápido" ou confiar em "dicas internas". Antes de participar de qualquer projeto de launchpad, conduza uma pesquisa aprofundada. Isso inclui ler o whitepaper com atenção, avaliar o histórico e a credibilidade da equipe, analisar o engajamento da comunidade, fazer análise de concorrência e verificar se há apoio de investidores institucionais.





Diversifique seus investimentos

A diversificação deve ser aplicada de duas formas. Primeiro, pela diversificação de projetos: os investidores podem distribuir seu capital entre múltiplos projetos de launchpad. Assim, se um projeto tiver desempenho ruim, os ganhos de outros podem compensar as perdas. Segundo, pela diversificação de ativos: alocar fundos não apenas em launchpads, mas também em outros tipos de ativos cripto, como criptomoedas consolidadas ou mineração DeFi. Isso ajuda a mitigar o impacto da volatilidade geral do mercado no portfólio.





Gerencie seu orçamento com responsabilidade

Invista apenas fundos ociosos. Antes de participar de um launchpad, defina a perda máxima que está disposto a aceitar e crie um orçamento compatível. Evite investir todo o seu capital disponível.









Abaixo está um guia prático, passo a passo, para participar do MEXC Launchpad, projetado para ajudar os usuários a evitar erros comuns durante o processo.









Eventos → Launchpad na barra de navegação. Lá, você encontrará detalhes sobre os projetos futuros, regras de subscrição e cronogramas. Se ainda não atender aos critérios de participação, conclua as tarefas de negociação ou depósito exigidas antes de se inscrever. Para acessar a página de subscrição do Launchpad, acesse o site da MEXC e clique emna barra de navegação. Lá, você encontrará detalhes sobre os projetos futuros, regras de subscrição e cronogramas. Se ainda não atender aos critérios de participação, conclua as tarefas de negociação ou depósito exigidas antes de se inscrever.





Selecione o pool desejado, clique em Subscreva-se agora para acessar a página de detalhes, insira o montante que deseja comprometer e clique em Confirmar para concluir sua participação. Observe que os eventos do Launchpad geralmente exigem um montante mínimo de participação, e os tokens comprometidos serão temporariamente congelados durante o evento.





Se sua subscrição for bem-sucedida, os fundos serão deduzidos e convertidos em tokens do projeto. Se não for bem-sucedida (por exemplo, devido a tarefas incompletas, excesso de subscrições, cancelamento do projeto ou anomalias na conta), os fundos serão reembolsados para sua conta Spot dentro de 24 horas.





A quantidade de tokens recebidos depende de o evento estar ou não com excesso de subscrição. Em casos sem excesso, os tokens são alocados com base no valor total comprometido. Em caso de excesso, a distribuição é proporcional.









Perder o horário de listagem e o possível pico de preço: os preços dos tokens frequentemente sofrem forte volatilidade no lançamento, com picos que podem durar poucos minutos. Não acompanhar o horário de lançamento pode fazer com que o usuário perca a melhor janela de venda e acabe preso em um preço elevado.





Entrar na alta sem um plano de realização de lucros: alguns usuários hesitam em vender após uma alta inicial, esperando retornos maiores, e acabam perdendo totalmente a oportunidade. Para evitar isso, defina com antecedência um preço-alvo e um plano de realização para reduzir o impacto do FOMO e garantir uma ação oportuna.









Entenda o cronograma do projeto com antecedência: preste atenção às fases principais: período de subscrição, distribuição de tokens e horário de listagem. Acompanhe os canais oficiais da MEXC e do projeto para atualizações em tempo real. Familiarize-se com o padrão típico de listagem do projeto, como em quais exchanges ele será lançado primeiro e as tendências de preço esperadas.





Configure ordens de TP/SL no lançamento: para os tokens adquiridos via Launchpad, defina previamente seus níveis de take profit (realização de lucros) e stop loss (limite de perdas). Por exemplo, estabeleça uma meta de lucro de 50% ou 100% e venda uma parte ou o total quando for atingida. Da mesma forma, estabeleça um nível de stop loss para limitar perdas. Se o preço cair abaixo de um suporte-chave, saia mesmo com prejuízo para evitar quedas maiores. Ter um plano claro ajuda a reduzir decisões emocionais. Nota adicional: embora os tokens geralmente estejam disponíveis para negociação imediatamente após a distribuição, verifique o anúncio do projeto para saber se há período de bloqueio.









O Launchpad, como um mecanismo único para ofertas de tokens em estágio inicial, de fato abriu as portas para que investidores comuns tenham acesso a projetos promissores desde o início. Para quem busca a próxima grande tendência ou mira altos retornos, a participação antecipada pode gerar ganhos significativos. No entanto, investir é sempre um jogo de gerenciamento de riscos - e os projetos de Launchpad não são exceção. Eles são uma faca de dois gumes: de um lado, o potencial de grandes retornos; do outro, incertezas e desafios.





Diante dos diversos tipos de possíveis perdas - perda de capital, custo de oportunidade, risco de liquidez, vulnerabilidades de segurança, incerteza regulatória e assimetria de informação - as estratégias de investimento precisam ir além da sorte ou da emoção. Elas devem se basear em pesquisa aprofundada, planejamento cuidadoso e execução racional. Plataformas como o MEXC Launchpad oferecem ferramentas e estruturas para ajudar a mitigar esses riscos, mas, no fim das contas, a capacidade de evitar perdas depende do entendimento que o investidor tem dos riscos e da disciplina com que aplica sua estratégia.





Como uma plataforma de alta qualidade, o MEXC Launchpad oferece acesso a projetos em estágio inicial. Mas, para que os usuários realmente alcancem uma relação equilibrada entre risco controlado e retorno esperado, é essencial entender claramente o equilíbrio entre oportunidade e risco.





Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro, contábil ou de qualquer outro tipo, nem servem como recomendação para compra, venda ou manutenção de qualquer ativo. O Aprendizado MEXC oferece essas informações apenas para fins de referência e não fornece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.



