Perguntas frequentes sobre o evento Kickstarter









O evento Kickstarter é uma atividade promovida na fase de pré-lançamento de um projeto, em que os usuários podem votar para apoiar seu projeto favorito na MEXC. Os tokens do projeto são então distribuídos por airdrop a todos os usuários que votaram com sucesso. Esse evento tem como objetivo identificar projetos de alta qualidade e, ao mesmo tempo, oferecer benefícios em forma de airdrop para os usuários da MEXC.









Passo 1: Qualifique-se para participar

Para se qualificar, sua conta deve ter realizado pelo menos uma operação de Futuros ou de qualquer valor ou par de negociação e manter um saldo mínimo de 5 MX por 24 horas consecutivas antes das 13:00 (UTC-3) do dia anterior ao início do evento.





Passo 2: Comprometa MX e calcule a quantidade válida comprometida

Após atender aos requisitos de elegibilidade, você poderá comprometer MX durante o período do evento. Os MX comprometidos serão usados para calcular as recompensas e não serão congelados. Após o término do evento, calcularemos sua quantidade válida comprometida com base na quantia real comprometida e no nível que você se enquadra. Quanto maior sua quantidade válida comprometida, maiores serão suas recompensas.





Passo 3: Convide usuários válidos para aumentar seu coeficiente de recompensas

Convide amigos para se cadastrarem, realizarem depósitos e negociarem Futuros conforme os critérios abaixo para aumentar seu coeficiente de recompensa:

1) Convide amigos usando seu link ou código de recomendação da MEXC.

2) Após o cadastro, o recomendado deve fazer um depósito total de ≥ 100 USDT dentro de 7 dias após o primeiro depósito. (Transferências internas não são válidas. No entanto, depósitos on-chain e compras via P2P ou moeda fiduciária são válidos.)

3) O recomendado deve realizar pelo menos uma negociação de Futuros (sem valor mínimo exigido).

4) Negociações de Futuros não incluem copy trading. *Observação: uma negociação de Futuros válida requer abrir e fechar uma posição.





Ao aumentar o número de recomendados válidos, seu coeficiente de recompensa crescerá, e você poderá reivindicar uma parte maior das recompensas totais.





Regra das recompensas: Quanto mais MX você comprometer e mais recomendados válidos conseguir, maior será a recompensa final que você receberá.





Nível Requisitos Coeficiente V1 Fazer hold de ≥5 MX por 24 horas consecutivas x1 V2 Convidar 1 usuário válido. x1.5 V3 Convidar 2 usuários válidos. x1.55 V4 Convidar 3 usuários válidos. x1.6 V5 Convidar 4 usuários válidos. x1.65 V6 Convidar 5 usuários válidos. x1.7 V7 Convidar 6 usuários válidos. x1.75





Quantidade válida de MX comprometidos do usuário = Quantidade real de MX comprometidos pelo usuário × Coeficiente de comprometimento





Para calcular a recompensa do usuário A:

Recompensa do usuário A = (Quantidade válida de MX comprometidos pelo usuário A / Quantidade total de MX válidos comprometidos por todos os usuários) × Prêmio total





Quanto mais MX você comprometer e mais amigos válidos você convidar, maior será a sua parte nas recompensas!





Definição de um usuário válido:

Um usuário válido é aquele que realiza seu primeiro depósito após o cadastro (transferências internas não são consideradas válidas, mas depósitos via blockchain, P2P ou moeda fiduciária são válidos), acumula depósitos iguais ou superiores a 100 USDT dentro de 7 dias e completa pelo menos uma operação no mercado de futuros (é necessário abrir e fechar ao menos uma posição).





Nota:

O sistema fará uma captura diária do número de usuários válidos convidados (válidos por 30 dias) e atualizará o nível no dia seguinte. Os usuários podem consultar seu coeficiente de nível na página do evento.





Passo 4: Distribuição das recompensas

As recompensas serão distribuídas na sua carteira spot de acordo com as regras do evento.









O menor valor de MX registrado nas capturas ao longo de 24 horas consecutivas será usado para calcular os holdings de MX.





1) Captura do saldo da conta Spot: será considerado o menor valor entre três capturas feitas aleatoriamente ao longo do dia.





Por exemplo:

O valor de MX em três capturas do dia são 100 MX, 200 MX, 300 MX - A menor quantidade capturada é 100 MX do dia.





2) As capturas terminarão no dia anterior ao início da atividade. Os dados são coletados com base no fuso horário UTC+8.









A quantidade mínima que você pode comprometer é 5 MX; a quantidade máxima que você pode comprometer é 100,000.





1) Se a menor quantidade de MX capturada em sua carteira Spot durante as 24 horas ficar abaixo de 5 MX em qualquer momento, a quantidade de MX que você poderá comprometer será 0. Você não estará qualificado(a) para o Kickstarter.





2) Se a menor quantidade de MX em sua carteira Spot durante as 24 horas consecutivas estiver entre 5 MX e 100,000 MX, a quantidade de MX que você poderá comprometer será a menor quantidade de MX capturada em sua carteira Spot durante as 24 horas.





3) Se a menor quantidade de MX em sua carteira Spot durante as 24 horas consecutivas for superior a 100,000 MX, a maior quantidade de MX que você poderá comprometer será 100,000 MX.





Lembrete: Se um único usuário comprometer um total superior a 100,000 MX em várias contas, as contas associadas poderão acionar as medidas de controle de risco da plataforma. Prossiga com cautela.









A quantidade de airdrop do Kickstarter depende não apenas dos seus holdings em MX, mas também dos seguintes fatores:





1) Total de MX válidos comprometidos por todos os usuários: Se o comprometimento total aumentar significativamente, sua participação proporcional pode diminuir.





2) Tamanho atual do prêmio total: Quando o valor total do prêmio diminui, as alocações individuais são reduzidas proporcionalmente.





3) Coeficiente de recomendação válida: Menos indicações bem-sucedidas reduzirão seu multiplicador de recompensa.





Resumo: Se seus holdings em MX e o coeficiente de recomendação permanecerem inalterados, a redução nos airdrops geralmente indica um aumento no comprometimento geral ou uma diminuição no valor total do prêmio.









Principais fatores que afetam:





Fatores pessoais:

Holdings de MX: Quanto mais MX você tiver, maior será sua porcentagem de alocação base.

Coeficiente de indicação válida: Recomendar usuários ativos com sucesso aumenta o peso da sua recompensa.





Fatores de mercado:

Total de MX válidos comprometidos por todos os usuários: Quanto maior o comprometimento total, menor pode ser a sua parte individual.

Tamanho atual do prêmio: Mudanças no valor total do prêmio impactam diretamente a distribuição para cada usuário.









Após o término do evento, a MEXC publicará os dados do comprometimento válido total de todos os participantes em um anúncio oficial. Confira o Centro de comunicados









Seus tokens MX devem estar exclusivamente na Carteira Spot para que sejam elegíveis nas capturas de tela. MX em outras carteiras não serão considerados nas capturas de tela.









1) Você pode ver o seu valor de MX comprometido e o valor válido comprometido diretamente na página do evento.

2) Você pode encontrar o seu histórico de comprometimento em Detalhes do evento - Histórico de recompensas









1) Você pode consultar suas recompensas estimadas e as recompensas reais na página do evento, com base na valor de tokens MX que você comprometeu.





2) Para ver os detalhes das recompensas efetivamente recebidas neste evento, acesse Detalhes do evento > Histórico de recompensas



