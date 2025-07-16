Resumo das perguntas frequentes sobre o Airdrop+ da MEXC





O Airdrop+ da MEXC oferece aos usuários uma maneira simples de ganhar tokens gratuitos e bônus de Futuros ao concluir tarefas fáceis relacionadas a projetos recém-listados. Seja você um trader experiente ou esteja apenas começando no mundo cripto, o Airdrop+ oferece várias oportunidades para ganhar recompensas e aumentar seu engajamento na plataforma. Neste artigo, vamos responder às perguntas mais frequentes sobre os eventos do Airdrop + da MEXC.









Verifique os possíveis motivos abaixo:





1) A distribuição das recompensas ocorre dentro de 10 dias corridos após o término do evento. Se ainda estiver dentro desse prazo, aguarde com paciência.

2) Certifique-se de que você clicou em Participe agora na tarefa específica da página do evento.

3) Confirme se você concluiu a verificação KYC durante o período do evento, caso ela seja exigida.

4) Verifique se você cumpriu todas as tarefas necessárias durante o evento (como atingir o valor mínimo de depósito, volume de negociação ou tarefas de convite) para se qualificar para as recompensas.

5) Verifique se sua conta não está temporariamente restrita de participar de eventos por motivos de segurança ou conformidade. Se necessário, entre em contato com o Atendimento ao Cliente para obter ajuda.

Histórico de recompensas. 6) Você pode visualizar o histórico de distribuição de recompensas na página de

7) Caso você não tenha sido selecionado em um determinado evento Airdrop+, é possível verificar o status de conclusão das suas tarefas na página de detalhes do evento: https://www.mexc.com/token-airdrop









A quantidade de recompensas que você pode receber varia conforme o tipo de tarefa. Veja os detalhes abaixo:





Cada usuário que concluir a verificação KYC avançada pode receber a recompensa de novo usuário apenas uma vez. Atenção:

1)Verifique se você já participou anteriormente de um evento Airdrop+ para novos usuários e já recebeu a recompensa.

2) Certifique-se de concluir a tarefa dentro do prazo. As tarefas para novos usuários são por ordem de chegada.





Não há limite de recompensas. Quanto maior o seu volume de negociação, maior será a sua parte da recompensa. Observação: A forma de calcular o volume de negociação pode variar de acordo com o evento. Consulte as regras específicas na página de cada evento.





Não há limite para o número de recompensas por indicação que você pode ganhar. No entanto, cada anfitrião pode convidar até 20 novos usuários por evento. As vagas são limitadas e atribuídas por ordem de chegada.

Os usuários recomendados devem concluir pelo menos uma tarefa de negociação Spot ou Futuros das tarefas para novos usuários e passar pela verificação KYC avançada para que o recomendado seja elegível para a recompensa correspondente.









1) Tarefas para novos usuários

2) Desafios de negociação Spot

3) Desafios de negociação de Futuros









Depósitos via P2P, depósitos em moeda fiduciária e depósitos on-chain são todos considerados depósitos válidos. Para fins do evento, o valor de depósito considerado é o seu depósito líquido.

Depósito Líquido = Depósitos totais – Saques totais





Participantes cujo valor de depósito líquido estiver abaixo do limite mínimo no final do evento não serão elegíveis para recompensas. Você pode acompanhar seu progresso na tarefa de depósito visualizando a barra de progresso na página do evento.









Recompensas em tokens expressas em valor equivalente em USDT (por exemplo, “$50.000 em Token X”) são calculadas com base no preço médio diário do token em USDT durante o período do evento.





Preço médio diário = Volume diário de negociação (em USDT) / Volume diário de negociação (em tokens). O preço médio utilizado durante o evento é calculado a partir das médias diárias, sendo que cada dia é definido como um período de 24 horas, das 13:00 (UTC-3) até às 13:00 (UTC-3) do dia seguinte.





Se você quiser saber mais sobre o MEXC Airdrop+, pode ler o Guia para eventos Airdrop+ da MEXC



