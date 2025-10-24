Como evitar a liquidação: melhores práticas para usar a adição automática de margem para proteger suas posições

Na negociação de Futuros de criptomoedas, a gestão de margem é uma habilidade essencial que todo trader deve dominar, pois ela determina diretamente tanto a lucratividade quanto o controle de risco. Entre as várias ferramentas fornecidas pela MEXC, o recurso Adição Automática de Margem desempenha um papel especialmente importante. Ao adicionar automaticamente margem a uma posição quando necessário, essa ferramenta ajuda os traders a reduzir o risco de liquidação e aumentar a flexibilidade de suas estratégias de negociação.





*BTN-Comece sua jornada na Negociação de Futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT













Na negociação de Futuros de criptomoedas, margem refere-se aos fundos depositados por um trader para abrir e manter uma posição. Quando a volatilidade do mercado empurra uma posição para perto do seu preço de liquidação, o sistema pode fechar automaticamente a posição, resultando em perdas adicionais. Para reduzir o risco de liquidação , a MEXC introduziu o recurso Adição Automática de Margem.









A Adição Automática de Margem é um mecanismo que aloca automaticamente margem adicional a uma posição isolada existente para aumentar seu nível de margem e evitar a liquidação. Uma vez que esse recurso é ativado, se sua posição estiver prestes a atingir o limite de liquidação, sua margem disponível será transferida automaticamente para essa posição para ajudar a evitar a liquidação.





Cada adição automática de margem equivale ao montante necessário para atender à margem de manutenção dessa posição. Após a margem ser adicionada, o sistema recalcula um preço de liquidação mais favorável. Durante o processo de Adição Automática de Margem, o sistema cancelará primeiro quaisquer ordens abertas associadas à posição para garantir que a transferência da margem seja executada sem problemas.





Nota: O sistema adicionará automaticamente margem em montantes incrementais, até um máximo de 100 vezes, para atender à margem de manutenção dessa posição. Se, após 100 adições, a posição ainda não atingir o nível de margem exigido, ela será liquidada.









Acionamento automático: quando uma posição se aproxima do seu preço de liquidação, o sistema aloca imediatamente margem adicional.

Adições incrementais: cada adição equivale ao montante necessário para atender à margem de manutenção da posição.

Preço de liquidação otimizado: após a margem ser adicionada, um preço de liquidação mais favorável é recalculado.

Prioridade de cancelamento de ordens: antes de transferir fundos, o sistema cancelará quaisquer ordens de abertura não executadas relacionadas à posição para garantir que a margem esteja disponível.





Em termos simples, esse recurso funciona como um “reforço automático” para posições, reduzindo a probabilidade de liquidação devido à volatilidade do mercado.









Ativar a Adição Automática de Margem ajuda os traders a gerenciar melhor o risco em mercados voláteis. Suas principais vantagens incluem:





Risco de liquidação reduzido: o sistema adiciona fundos automaticamente, evitando que as posições sejam liquidadas prematuramente durante flutuações de curto prazo no mercado.

Maior flexibilidade: proporciona aos traders mais tempo para ajustar estratégias e gerenciar posições de forma eficaz.

Preço de liquidação melhorado: após a margem ser adicionada, é calculado um novo preço de liquidação mais favorável, aumentando a segurança da posição.

Controle de risco automatizado: os traders não precisam monitorar constantemente o mercado, pois o sistema executa automaticamente a adição de margem nos momentos críticos.





No entanto, é importante observar:

Se os movimentos adversos de preço continuarem, o sistema retirará repetidamente do seu saldo disponível até que ele seja esgotado.

Em condições extremas de mercado, a liquidação ainda pode ocorrer mesmo após a adição de margem.









A MEXC oferece o recurso Adição Automática de Margem, que transfere automaticamente fundos disponíveis da sua carteira para a margem da sua posição quando uma posição isolada está em risco de liquidação.





É importante notar que, embora esse recurso reduza a probabilidade de liquidação, em condições extremas de mercado ele pode resultar na perda total dos ativos na sua Conta de Futuros.





*BTN-Comece sua jornada na Negociação de Futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT









Na parte inferior da página de Negociação de Futuros, em Posição Aberta, ative a chave Adição Automática de Margem para habilitar o recurso.













Na parte inferior da página de Negociação de Futuros, em Posições, ative a chave Adição Automática de Margem para habilitar o recurso.









Observação: a Adição Automática de Margem está disponível apenas no Modo de Margem Isolada e não é suportada no Modo de Margem Cruzada.













Ao usar o recurso Adição Automática de Margem, os traders devem definir seus níveis iniciais de margem de acordo com sua tolerância ao risco e estratégia de negociação. Na prática, isso significa avaliar a volatilidade do mercado e a própria experiência em negociação para determinar um nível de margem que proteja as posições abertas e maximize a eficiência do capital.









A Adição Automática de Margem não elimina totalmente os riscos de negociação. Ela é projetada como uma proteção quando as posições enfrentam risco de liquidação, e não como um substituto para a gestão de risco. Portanto, os traders devem usá-la em combinação com estratégias de stop loss, estabelecendo níveis claros de stop loss. Quando o preço de mercado atingir o ponto de stop loss, as posições devem ser fechadas prontamente para evitar perdas adicionais.









As condições do mercado estão em constante mudança. Ao usar a Adição Automática de Margem, os traders devem monitorar de perto os desenvolvimentos do mercado e ajustar suas estratégias de negociação conforme necessário. Por exemplo, eventos positivos ou negativos significativos podem desencadear fortes flutuações de preço. Nesses casos, os traders precisam avaliar a exposição ao risco de suas posições com base na relevância das notícias e decidir se devem ajustar os níveis de margem ou os pontos de stop loss.









Os traders devem revisar regularmente seu desempenho de negociação e avaliar a eficácia da Adição Automática de Margem. Com base nessas análises, ajustes podem ser feitos nas estratégias de negociação e nas configurações da Adição Automática de Margem para melhorar continuamente o controle de risco e a lucratividade geral.





A Adição Automática de Margem é uma ferramenta importante de gestão de risco fornecida pela MEXC. Os traders devem compreender completamente como ela funciona, configurá-la adequadamente e usá-la em combinação com estratégias de stop loss e monitoramento próximo das condições do mercado para alcançar uma negociação mais segura e estável. Lembre-se sempre de que negociar envolve risco e deve ser feito com cautela. Antes de usar qualquer recurso de negociação, você deve ter um entendimento completo dos riscos envolvidos.





Se quiser saber mais sobre chamadas de margem, você pode ler " O que é Adicionar Margem? " para mais detalhes.





*BTN-Comece sua jornada na Negociação de Futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT





Atualmente, a MEXC está promovendo o evento Festa da Taxa 0 , uma oportunidade exclusiva para negociar com zero taxas . Isso permite que os usuários reduzam substancialmente os custos de negociação, alcançando o objetivo de “economizar mais, negociar mais, ganhar mais”. Na plataforma MEXC, você pode aproveitar ao máximo essa promoção para desfrutar de negociações de baixo custo, manter-se à frente das tendências do mercado e capturar até mesmo as oportunidades de investimento mais fugazes, acelerando sua jornada rumo ao crescimento patrimonial de longo prazo.







