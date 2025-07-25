Para ajudar os usuários a exportar rapidamente seu histórico pessoal de negociações e financiamento, a MEXC lançou uma função de exportação de dados da conta, permitindo que os usuários exportem facilPara ajudar os usuários a exportar rapidamente seu histórico pessoal de negociações e financiamento, a MEXC lançou uma função de exportação de dados da conta, permitindo que os usuários exportem facil
Como usar a função de exportação de dados da conta da MEXC

25 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Iniciantes
Para ajudar os usuários a exportar rapidamente seu histórico pessoal de negociações e financiamento, a MEXC lançou uma função de exportação de dados da conta, permitindo que os usuários exportem facilmente dados dos últimos 540 dias.

1. Principais recursos da função de exportação de dados da conta


  • Solução completa: Todas as tarefas de exportação de dados estão disponíveis em uma única página, tornando a exportação fácil e conveniente.
  • Seleção flexível: Suporta a exportação de dados de até 540 dias, com opções de filtragem personalizáveis.
  • Acesso rápido: Baixe manualmente ou envie os dados para o e-mail vinculado à sua conta para acesso fácil a qualquer momento.

2. Como usar a função de exportação de dados da conta da MEXC


Acesse o site oficial da MEXC e inicie sessão. Na página inicial, role até o final e clique em Central de ajuda.


Na página da Central de ajuda, clique em Exportação de dados da conta em Autoatendimento.


Na página de Exportação de dados da conta, selecione o motivo da exportação de dados com base na sua situação e clique em Próximo.


Selecione o tipo de dados que deseja exportar, como Futuros, Spot, Histórico de financiamento, Fiat ou Ganhos. O exemplo a seguir demonstra como funciona a exportação de dados de Futuros.
1) Selecione os dados de Futuros que deseja exportar, incluindo Histórico de posições, Histórico de ordens, Histórico de negociações, Fluxo de capital, Extrato de Futuros e Histórico de ordem de copy trade.
2) Defina o intervalo de tempo para a exportação dos dados. Cada relatório suporta dados dos últimos 540 dias (até o dia anterior).
3) Escolha o formato de exportação, Excel ou PDF, dependendo do seu caso de uso específico. Nota: o formato Excel é compatível com criptografia de arquivos.
4) Selecione Enviar por e-mail quando gerado para receber os dados exportados no e-mail vinculado à sua conta. Se não selecionado ou se nenhum e-mail estiver vinculado, você poderá baixar os dados na página Histórico de exportação.
5) Após preencher as informações necessárias na página de dados de Futuros, clique em Exportar. Você pode exportar os dados da sua conta até 10 vezes por mês para Spot, Futuros e Histórico de financiamento, respectivamente.


Após a exportação, a MEXC notificará você por e-mail ou SMS. O link de download será válido por 7 dias, então certifique-se de baixá-lo dentro desse período.


A função de exportação de dados da conta da MEXC permite que você exporte facilmente o histórico de negociações e financiamento de forma simplificada. Se desejar exportar dados mais personalizados, como pares específicos ou tipos de ordens, você pode acessar as páginas de Ordens Spot, Ordens de Futuros ou Histórico de financiamento para exportação.

3. Perguntas frequentes (FAQ)


3.1 O que fazer se o registro não puder ser gerado?
Você pode tentar atualizar a página e realizar a exportação novamente ou entrar em contato com o Atendimento ao Cliente para assistência com a exportação manual.

3.2 Onde posso baixar o arquivo de dados exportado?
Acesse Central de ajuda → Exportação de dados da conta → Histórico de exportação. O link é válido por 7 dias.

3.3 Como solicitar dados exportados que não estão disponíveis atualmente?
Para assistência com necessidades específicas de exportação de dados, entre em contato com nossa equipe de Atendimento ao Cliente. Na MEXC, valorizamos seu feedback e damos as boas-vindas a sugestões para melhorar nossos serviços.

3.4 E se eu precisar exportar dados com mais de 540 dias?
Entendemos a importância de acessar seu histórico de negociações. No momento, a plataforma permite exportar registros dos últimos 540 dias. Dados anteriores a esse período não estão disponíveis atualmente. Recomendamos que você faça backups periódicos dos seus registros para garantir acesso contínuo ao seu histórico completo de negociações.

Isenção de responsabilidade: Esta informação não constitui aconselhamento de investimento, tributação, jurídico, financeiro, contábil, consultoria ou qualquer outro tipo de orientação relacionada, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos associados e invista com cautela. Todas as atividades de investimento dos usuários são independentes desta plataforma.

