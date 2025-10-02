Estratégias avançadas de negociação de Futuros na MEXC: Use o Take Profit para garantir seus lucros





Ao negociar futuros, abrir uma posição com sucesso é apenas metade da batalha. O ponto-chave para determinar o sucesso de uma operação está em fechá-la de forma eficaz: transformar lucros flutuantes em ganhos realizados. Muitos traders impacientes perdem o ponto de saída ideal, resultando na erosão de lucros ou até transformando operações lucrativas em prejuízos. Para ajudar os traders a superar essas dificuldades e manter uma disciplina rigorosa, a MEXC oferece um conjunto diversificado de ferramentas poderosas de take-profit. Este artigo fornece uma análise completa dessas ferramentas, das estratégias por trás delas e de como utilizá-las, ajudando os traders a realizar lucros precisos na MEXC e aproveitar ao máximo cada oportunidade.









Na negociação de Futuros, Take-Profit (TP) refere-se à definição de um preço-alvo em uma posição de futuros. Quando o preço de mercado atinge ou ultrapassa esse alvo, a operação é automaticamente executada para fechar a posição e garantir os lucros. Nesse caso, o investidor decide proativamente sair da operação ao atingir o retorno esperado, evitando oportunidades de lucro perdidas e protegendo os ganhos.

















Defina um valor fixo como ponto de take-profit. Quando sua operação atingir o lucro esperado, ela será automaticamente encerrada para proteger os ganhos acumulados.









Defina uma porcentagem de take-profit. Quando sua operação atingir o ganho percentual especificado, será fechada para realizar os lucros.









Use indicadores técnicos para determinar os pontos de take-profit. Por exemplo, você pode utilizar médias móveis, RSI (Índice de Força Relativa), MACD (Convergência e Divergência de Médias Móveis) e outros indicadores para identificar o ponto de saída ideal.









Divida os pontos de take-profit em múltiplas etapas e aumente os alvos progressivamente. Essa abordagem ajuda a maximizar os retornos quando a tendência do mercado continua favorável.













Executa uma ordem baseada no melhor preço de oferta/ordem (BBO) do contraparte, com preenchimentos priorizados em até 30 níveis de preço a partir desse referência. Qualquer parte não preenchida da ordem é automaticamente convertida em ordem limite ao último preço executado.









Defina o Preço (Mercado ou Último Preço) e a Quantidade (25%, 50%, 75% ou 100%).









Cancela todas as ordens limite e fecha todas as posições a preço de mercado. (A execução pode não ser 100% garantida devido às condições de mercado.)





Dica: Usar o Preço de Mercado para Fechar Long / Fechar Short também permite realizar lucros de forma proativa.









Ordens limite para Fechar Long / Fechar Short só podem ser preenchidas no último preço ou em um preço mais favorável (ou seja, em condições lucrativas).





Como mostrado abaixo: Após colocar uma ordem limitada, o tipo de ordem é Limit Order e ela será acionada apenas no último preço ou em um preço mais favorável.

















Você pode definir com precisão o Preço de acionamento, o Preço e a Quantidade (com proporções ajustáveis).





Uma ordem limite de Fechar Long / Fechar Short pode ser executada no último preço ou em um preço melhor (com lucro), assim como em um preço pior (com prejuízo).





Como mostrado na figura abaixo: Ao abrir uma posição longa de BTCUSDT, usar uma ordem programada permite definir ordens de fechamento em ambas as direções. Portanto, quando o Preço Médio Executado é menor que o Preço de Entrada, a ordem ainda pode ser acionada para executar o Stop Loss pré-definido.













Uma Ordem stop móvel permite definir precisamente a Variação de Trailing (por Proporção ou Distância de Preço) e a Quantidade (com proporções ajustáveis).





Uma ordem de stop móvel para Fechar Long / Fechar Short só pode ser executada em um preço menos favorável que o último preço (ou seja, com prejuízo).





Portanto, após abrir uma posição, uma ordem stop móvel para fechamento não pode ser usada para realizar lucros.





Como mostrado na figura abaixo: Ao abrir uma posição longa de BTCUSDT, usar uma ordem stop móvel fará com que a posição existente seja fechada aproximadamente 5% abaixo do último preço.













Semelhante a uma Ordem limite: uma ordem Post Only de Fechar Long / Fechar Short só pode ser executada no último preço ou em um preço mais favorável (ou seja, com lucro).





Como mostrado na figura abaixo: Assim que você coloca uma ordem Post Only, a ordem será classificada como Ordem limite e só será acionada no último preço ou em um preço mais favorável.













A função TP/SL pode ser configurada antes de abrir uma posição ou editada depois. Para mais detalhes, consulte: " Definindo Take-Profit e Stop-Loss na Negociação de Futuros .."













O lucro que você vê ao manter uma posição é não realizado e flutua conforme o mercado se move. Somente após fechar a posição esse lucro será registrado no saldo da sua conta como lucro realizado. Take Profit é o mecanismo que garante que essa transição ocorra de forma suave.





Nas negociações, os adversários mais difíceis muitas vezes são a ganância e o medo. Um plano claro de Take Profit ajuda você a manter a calma durante a euforia do mercado e evita perder o melhor ponto de saída por esperar só um pouco mais. É a base para construir um sistema de negociação disciplinado e alcançar lucratividade consistente a longo prazo.









A função Take Profit na negociação de futuros é essencial para os investidores, pois permite gerenciamento de risco eficaz, protege os fundos e ajuda a capturar lucros em meio às mudanças do mercado. Ao definir metas claras de realização de lucros, os investidores podem manter o controle das operações e tomar decisões no momento certo, melhorando suas chances de sucesso nas negociações.









