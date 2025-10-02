Estratégias avançadas de negociação de Futuros na MEXC: Use o Take Profit para garantir seus lucros

Ao negociar futuros, abrir uma posição com sucesso é apenas metade da batalha. O ponto-chave para determinar o sucesso de uma operação está em fechá-la de forma eficaz: transformar lucros flutuantes eAo negociar futuros, abrir uma posição com sucesso é apenas metade da batalha. O ponto-chave para determinar o sucesso de uma operação está em fechá-la de forma eficaz: transformar lucros flutuantes e
Ao negociar futuros, abrir uma posição com sucesso é apenas metade da batalha. O ponto-chave para determinar o sucesso de uma operação está em fechá-la de forma eficaz: transformar lucros flutuantes em ganhos realizados. Muitos traders impacientes perdem o ponto de saída ideal, resultando na erosão de lucros ou até transformando operações lucrativas em prejuízos. Para ajudar os traders a superar essas dificuldades e manter uma disciplina rigorosa, a MEXC oferece um conjunto diversificado de ferramentas poderosas de take-profit. Este artigo fornece uma análise completa dessas ferramentas, das estratégias por trás delas e de como utilizá-las, ajudando os traders a realizar lucros precisos na MEXC e aproveitar ao máximo cada oportunidade.

1. O que é Take-Profit na Negociação de Futuros da MEXC?


Na negociação de Futuros, Take-Profit (TP) refere-se à definição de um preço-alvo em uma posição de futuros. Quando o preço de mercado atinge ou ultrapassa esse alvo, a operação é automaticamente executada para fechar a posição e garantir os lucros. Nesse caso, o investidor decide proativamente sair da operação ao atingir o retorno esperado, evitando oportunidades de lucro perdidas e protegendo os ganhos.

2. MMétodos de Take-Profit nos Futuros da MEXC


2.1 Take-Profit de valor fixo


Defina um valor fixo como ponto de take-profit. Quando sua operação atingir o lucro esperado, ela será automaticamente encerrada para proteger os ganhos acumulados.

2.2 Take-Profit porcentual


Defina uma porcentagem de take-profit. Quando sua operação atingir o ganho percentual especificado, será fechada para realizar os lucros.

2.3 Take-Profit por indicador técnico


Use indicadores técnicos para determinar os pontos de take-profit. Por exemplo, você pode utilizar médias móveis, RSI (Índice de Força Relativa), MACD (Convergência e Divergência de Médias Móveis) e outros indicadores para identificar o ponto de saída ideal.

2.4 Take-Profit em etapas


Divida os pontos de take-profit em múltiplas etapas e aumente os alvos progressivamente. Essa abordagem ajuda a maximizar os retornos quando a tendência do mercado continua favorável.

3. Guia do Usuário (Plataforma principal da MEXC)


3.1 Fechar a um clique


Executa uma ordem baseada no melhor preço de oferta/ordem (BBO) do contraparte, com preenchimentos priorizados em até 30 níveis de preço a partir desse referência. Qualquer parte não preenchida da ordem é automaticamente convertida em ordem limite ao último preço executado.

3.2 Fechar Long/Fechar Short


Defina o Preço (Mercado ou Último Preço) e a Quantidade (25%, 50%, 75% ou 100%).

3.3 Fechar tudo


Cancela todas as ordens limite e fecha todas as posições a preço de mercado. (A execução pode não ser 100% garantida devido às condições de mercado.)

Dica: Usar o Preço de Mercado para Fechar Long / Fechar Short também permite realizar lucros de forma proativa.

3.4 Limite


Ordens limite para Fechar Long / Fechar Short só podem ser preenchidas no último preço ou em um preço mais favorável (ou seja, em condições lucrativas).

Como mostrado abaixo: Após colocar uma ordem limitada, o tipo de ordem é Limit Order e ela será acionada apenas no último preço ou em um preço mais favorável.


3.5 Ordem programada


Você pode definir com precisão o Preço de acionamento, o Preço e a Quantidade (com proporções ajustáveis).

Uma ordem limite de Fechar Long / Fechar Short pode ser executada no último preço ou em um preço melhor (com lucro), assim como em um preço pior (com prejuízo).

Como mostrado na figura abaixo: Ao abrir uma posição longa de BTCUSDT, usar uma ordem programada permite definir ordens de fechamento em ambas as direções. Portanto, quando o Preço Médio Executado é menor que o Preço de Entrada, a ordem ainda pode ser acionada para executar o Stop Loss pré-definido.


3.6 Ordem stop móvel


Uma Ordem stop móvel permite definir precisamente a Variação de Trailing (por Proporção ou Distância de Preço) e a Quantidade (com proporções ajustáveis).

Uma ordem de stop móvel para Fechar Long / Fechar Short só pode ser executada em um preço menos favorável que o último preço (ou seja, com prejuízo).

Portanto, após abrir uma posição, uma ordem stop móvel para fechamento não pode ser usada para realizar lucros.

Como mostrado na figura abaixo: Ao abrir uma posição longa de BTCUSDT, usar uma ordem stop móvel fará com que a posição existente seja fechada aproximadamente 5% abaixo do último preço.


3.7 Post Only


Semelhante a uma Ordem limite: uma ordem Post Only de Fechar Long / Fechar Short só pode ser executada no último preço ou em um preço mais favorável (ou seja, com lucro).

Como mostrado na figura abaixo: Assim que você coloca uma ordem Post Only, a ordem será classificada como Ordem limite e só será acionada no último preço ou em um preço mais favorável.


3.8 TP/SL (Take Profit /Stop Loss)


A função TP/SL pode ser configurada antes de abrir uma posição ou editada depois. Para mais detalhes, consulte: "Definindo Take-Profit e Stop-Loss na Negociação de Futuros.."

4. Por que o Take Profit é importante na begociação de Futuros


4.1 Transformar ganhos não realizados em lucros realizados


O lucro que você vê ao manter uma posição é não realizado e flutua conforme o mercado se move. Somente após fechar a posição esse lucro será registrado no saldo da sua conta como lucro realizado. Take Profit é o mecanismo que garante que essa transição ocorra de forma suave.

4.2 Superar emoções e manter disciplina

Nas negociações, os adversários mais difíceis muitas vezes são a ganância e o medo. Um plano claro de Take Profit ajuda você a manter a calma durante a euforia do mercado e evita perder o melhor ponto de saída por esperar só um pouco mais. É a base para construir um sistema de negociação disciplinado e alcançar lucratividade consistente a longo prazo.

5. Conclusão


A função Take Profit na negociação de futuros é essencial para os investidores, pois permite gerenciamento de risco eficaz, protege os fundos e ajuda a capturar lucros em meio às mudanças do mercado. Ao definir metas claras de realização de lucros, os investidores podem manter o controle das operações e tomar decisões no momento certo, melhorando suas chances de sucesso nas negociações.

Atualmente, a MEXC está realizando a Festa dos Traders com taxa 0, permitindo aos usuários reduzir significativamente os custos de negociação, gastar menos, negociar mais e ganhar mais. Na MEXC, os usuários podem aproveitar negociações de baixo custo, acompanhar de perto as tendências do mercado, capturar cada oportunidade e iniciar uma jornada rumo à independência financeira.

Leituras recomendadas:


Aviso legal: Estas informações não constituem aconselhamento de investimento, tributário, legal, financeiro, contábil, consultivo ou qualquer outro serviço relacionado, nem representam recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

