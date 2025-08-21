Como configurar as configurações de saque





As questões de segurança no campo das criptomoedas sempre foram uma preocupação tanto para plataformas quanto para usuários. O impacto do incidente Mt. Gox ainda não desapareceu, e incidentes de roubo de criptomoedas continuam a surgir. Para proteger os ativos dos usuários, a MEXC oferece autenticação de dois fatores (2FA) e configurações de segurança avançadas.





Ao iniciar um saque, você precisará inserir os códigos de verificação por e-mail, códigos de verificação por celular e códigos do Google Authenticator. Estas são todas medidas de segurança dentro do framework de autenticação de dois fatores (2FA). Para garantir a segurança da sua conta, é recomendado habilitar pelo menos uma forma de autenticação de dois fatores. Se desejar aprender como configurar o Google Authenticator, você pode consultar o artigo " Vincular o Google Authenticator ". Nas configurações avançadas de segurança, você pode configurar os saques para garantir a segurança dos seus ativos pessoais.





No navegador





No aplicativo









Segurança. Role para baixo até "Segurança avançada" e, abaixo, você encontrará "Configurações de segurança de fundos". Inicie sessão na MEXC, passe o cursor sobre o ícone de usuário no canto superior direito da página inicial e selecione. Role para baixo até "Segurança avançada" e, abaixo, você encontrará "Configurações de segurança de fundos".









As "Configurações de segurança de fundos" são divididas em três recursos: Saque rápido, Lista de permissões de saque e Transferência rápida DEX+.













Clique no botão de alternância à direita de "Saque rápido", selecione o limite de valor para saque/transferência única sem verificação. Aqui, usaremos 500 USDT como exemplo. Clique em Confirmar.









Preencha as informações de verificação de segurança e clique em Confirmar para ativar o saque rápido.





Observe que a verificação será baseada nas configurações de autenticação de dois fatores (2FA) que você configurou pessoalmente. No exemplo mostrado abaixo, os métodos de verificação disponíveis são verificação por e-mail, verificação pelo Google Authenticator e verificação por SMS.









Após ativar o saque rápido, quando o valor de um saque único for inferior a 500 USDT, ele não passará mais pela autenticação de dois fatores (2FA) e o saque será concluído diretamente.









Clique no botão de alternância à direita de "Lista de permissões de saque" e conclua a verificação de segurança para ativar o recurso.





É importante observar que, antes de ativar a lista de permissões de saque, você pode sacar para qualquer endereço. Uma vez ativada, será possível sacar apenas para os endereços que estiverem na sua lista de permissões.









Após ativar com sucesso a lista de permissões de saque, clique em "Gerenciar endereços/contatos da lista de permissões" para ser redirecionado para a página de configurações de endereços/contatos de saque.









Clique em "Adicionar endereço de saque", selecione "Endereço normal", preencha a criptomoeda, a rede de transferência, o endereço de saque e o rótulo do endereço (opcional). Em seguida, marque a caixa ao lado de "Definir como endereço na lista de permissões" e clique em Confirmar.









Preencha as informações de verificação de segurança e clique em Confirmar para concluir a adição do endereço de saque. Da mesma forma, a verificação será baseada nas configurações de autenticação de dois fatores (2FA) que você configurou pessoalmente.









Se quiser adicionar vários endereços à sua lista de permissões de uma só vez, clique em "Adicionar em massa". Na página "Adicionar endereços de saque em massa", preencha a criptomoeda, a rede de transferência, o rótulo do endereço (opcional), o endereço de saque, o memo/tag (opcional) e ative a opção "Lista de permissões". Depois de adicionar todos os endereços, clique em Salvar.









Recurso de restrição de segurança da lista de permissões:





Quando a lista de permissões de saque estiver ativada, a opção de restrição de segurança da lista de permissões aparecerá. Atenção:

Uma vez ativada, os saques para endereços recém-adicionados à lista de permissões exigirão um período de espera de 24 horas.

Se você desativar esse recurso após ativá-lo, sua conta precisará aguardar 24 horas antes que os saques possam ser realizados novamente.

Para a segurança dos seus ativos, é altamente recomendável manter esse recurso ativado.













Clique no botão de alternância ao lado de "Transferência rápida DEX+", insira o limite de transferência única sem verificação (1-2,000 USDT, por exemplo, 200 USDT) e clique em Confirmar.





Preencha as informações de verificação de segurança e clique novamente em Confirmar para ativar o recurso de transferência rápida DEX+.





Uma vez ativado, pequenas transferências de tokens na rede principal entre sua conta DEX+ e sua conta Spot não precisarão mais de verificação de segurança.













Dentro do aplicativo, toque no ícone de usuário no canto superior esquerdo e selecione Segurança. Em seguida, role até o final da página e selecione Configurações de segurança de ativos.













1) Toque no botão de alternância à direita de "Lista de permissões", insira o código de verificação para autenticação de dois fatores e o recurso de lista de permissões será ativado. Uma vez ativado, você só poderá sacar para endereços na lista de permissões, e saques para outros endereços não serão possíveis.





2) Se você não tiver nenhum endereço na lista de permissões, toque em "Endereço de saque" abaixo para acessar a página de adição de endereços à lista de permissões.





3) Toque em "Adicionar endereço".





4) Na barra de pesquisa, insira a criptomoeda que deseja adicionar. Neste exemplo, usaremos MX.





5) Preencha a criptomoeda, o endereço, os detalhes da rede etc. Em seguida, marque a caixa ao lado de "Adicionar à lista de permissões" e toque em Confirmar para concluir.









Restrição de segurança da lista de permissões:





Quando a lista de permissões de saque estiver ativada, a opção de restrição de segurança da lista de permissões aparecerá. Atenção:

Uma vez ativada, os saques para endereços recém-adicionados à lista de permissões exigirão um período de espera de 24 horas.

Se você desativar esse recurso após ativá-lo, sua conta precisará aguardar 24 horas antes que os saques possam ser realizados novamente.

Para a segurança dos seus ativos, é altamente recomendável manter esse recurso ativado.













Toque no botão de alternância à direita de "Saque rápido", selecione o limite de saque único sem verificação, toque em Confirmar, insira o código de verificação para autenticação de dois fatores e o recurso de saque rápido será ativado. A imagem abaixo mostra o limite de saque único sem verificação definido em 500 USDT.





Uma vez ativado o recurso de saque rápido, não será mais necessária a verificação de segurança para realizar pequenos saques (como 500 USDT) para endereços na lista de permissões, permitindo saques rápidos.













Toque no botão de alternância ao lado de "Transferência rápida DEX+", insira o limite definido por transação (1-2,000 USDT, por exemplo, 200 USDT) e toque em Confirmar.





Preencha as informações de verificação de segurança e toque novamente em Confirmar para ativar o recurso de transferência rápida DEX+.





Uma vez ativado, pequenas transferências de tokens na rede principal entre sua conta DEX+ e sua conta Spot não precisarão mais de verificação de segurança.













Se você realiza saques com frequência, as configurações de saque podem aumentar sua eficiência e proteger seus ativos de forma eficaz.





O recurso de saque rápido permite iniciar saques dentro de um determinado valor de fundos sem exigir 2FA, possibilitando retirar fundos rapidamente. Quando combinado com o uso da lista de permissões de saque, você pode sacar rapidamente para endereços usados com frequência sem precisar copiar esses endereços todas as vezes. Basta rotular esses endereços ao configurar a lista de permissões.





Em cenários práticos de uso, se você tem o hábito de investir a longo prazo, pode comprar os tokens em que investe na plataforma MEXC e, em seguida, usar o recurso de lista de permissões para sacar rapidamente para vários endereços de carteira. Se você frequentemente realiza pequenas transferências para determinados endereços, como o pagamento de salários para colaboradores, o uso do recurso de saque rápido também pode aumentar sua eficiência.



