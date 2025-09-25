Reorganize as informações da posição para uma experiência de negociação mais fluida

Na negociação de Futuros, assim que você abre uma posição, ela aparece em Posições Abertas. A lista de Posições Abertas inclui Par de negociação, Posição, Preço médio de entrada, Preço justo, Preço de liquidação estimado, Taxa de margem, Margem, PNL não realizado, PNL realizado, Fechamento rápido, TP/SL, Fechar posição, Reverter e muitos outros campos de dados e botões de ação.









Devido ao grande volume de informações, alguns campos podem não ser exibidos totalmente, sendo necessário deslizar para a esquerda ou direita para visualizá-los. Para atender às diferentes preferências dos usuários, a MEXC lançou o recurso de ordenação de posições abertas, permitindo que você personalize a ordem de exibição desses campos conforme seus hábitos de uso.





Se você tiver várias posições abertas, também poderá ordená-las por diferentes filtros, como Posição, Preço médio de entrada, Preço justo, Preço de liquidação estimado, Taxa de margem, Margem, PNL não realizado e PNL realizado. Isso facilita a comparação entre diferentes pares.





Ao ajustar a ordem das informações, os traders podem posicionar os dados mais importantes em locais de destaque, de acordo com seus hábitos de negociação e áreas de foco. Por exemplo, quem acompanha de perto o PNL não realizado pode mover esse campo para frente, acessando de imediato os dados de lucro e perda ao abrir a página de Posições e tomando decisões em tempo hábil.









Ao manter várias posições, ajustar a ordem das informações ajuda os traders a realizar uma comparação mais sistemática. Por exemplo, ordenando as posições pelo PNL não realizado de maior para menor, é possível identificar rapidamente os desempenhos positivos e negativos e, assim, otimizar a alocação de posições.









A personalização da ordem das informações em Posições Abertas permite que cada usuário organize os dados de acordo com suas preferências e requisitos exclusivos de negociação.













1) Fixar a primeira coluna





Esse recurso funciona de forma semelhante à função de fixar painéis no Excel. Ao lado de Par de negociação em Posições Abertas, há um botão de fixar 📌. Uma vez clicado, a coluna Par de negociação será fixada.





Quando você deslizar para a esquerda ou direita na janela, a coluna Par de negociação permanecerá fixa e não se moverá









2) Reordenação personalizada





Quando você quiser realizar ações nas suas Posições em aberto, como Reverter ou Fechar posição, a interface Web pode exigir que você deslize para a esquerda ou para a direita para encontrar o botão de ação necessário antes de prosseguir.





Com o recurso de ordenação personalizada, você pode mover para a frente os botões e campos de dados usados com mais frequência, enquanto os menos utilizados podem ser posicionados mais atrás. Isso ajuda a economizar tempo durante a negociação.





Como mostrado no exemplo abaixo, a ação Fechamento rápido foi movida para a frente. Ao clicar e segurar a coluna Fechar tudo a mercado em Fechamento rápido, você pode arrastá-la para o lado esquerdo, ao lado de Par de negociação. Soltar o mouse conclui a movimentação e atualiza a ordem de exibição.





Observação: A coluna Par de negociação, localizada na extrema esquerda, não pode ser movida e sempre permanecerá fixa no lugar.









3) Ordenação de múltiplas posições em aberto





Se você estiver mantendo várias posições e quiser ordená-las por uma condição específica, do maior para o menor ou do menor para o maior para facilitar a comparação, pode usar o recurso de ordenação de múltiplas posições da MEXC.





Você pode clicar em diferentes critérios de ordenação, como Posição, Preço médio de entrada, Preço justo, Preço estimado de liquidação, Taxa de margem, Margem, PNL não realizado ou PNL realizado. Cada critério suporta tanto a ordem crescente quanto a decrescente.





Como mostrado no exemplo abaixo, ao clicar no botão PNL não realizado e selecionar ▼, você pode ordenar todas as posições do maior para o menor com base no PNL não realizado.









No aplicativo, o mesmo recurso de classificação de posições está disponível.





Abra a página de Futuros, toque no botão de classificação ao lado de Ordens abertas e selecione um critério de classificação. Por exemplo, em PNL não realizado, escolha de Maior para Menor e depois toque em Confirmar para concluir a classificação das posições.













Par de negociação de Futuros: Refere-se ao par de negociação que você está visualizando na negociação de Futuros. É importante distinguir entre um par de negociação de Futuros e a criptomoeda subjacente. Por exemplo, BTC é uma criptomoeda, mas o par de negociação de Futuros perpétuos BTCUSDT e o par de negociação de Futuros perpétuos BTCUSD são dois pares diferentes. Nos Futuros da MEXC, eles são geralmente identificados como BTCUSD. Refere-se ao par de negociação que você está visualizando na negociação de Futuros. É importante distinguir entre um par de negociação de Futuros e a criptomoeda subjacente. Por exemplo, BTC é uma criptomoeda, mas o par de negociação de Futuros perpétuos BTCUSDT e o par de negociação de Futuros perpétuos BTCUSD são dois pares diferentes. Nos Futuros da MEXC, eles são geralmente identificados como BTCUSDT





Tamanho da posição: Refere-se ao valor da sua posição de Futuros aberta. Nos Futuros da MEXC, o tamanho da posição pode ser exibido em três unidades diferentes: USDT, Moedas ou Cont., e você pode escolher a unidade de acordo com sua preferência.

USDT , o tamanho da posição é convertido em valor em USDT. Por exemplo, se você possui 1 BTC e o preço do Quando exibido em, o tamanho da posição é convertido em valor em USDT. Por exemplo, se você possui 1 BTC e o preço do BTC é 120.000 USD, então o valor da sua posição em BTC será exibido como 120.000 USDT.

Quando exibido em Moedas , o tamanho da posição reflete o número real de tokens mantidos.

Cont. é uma unidade especial que representa um valor em token ou em fiat diferente dependendo do par de negociação. Por exemplo, 1 contrato de Futuros perpétuos . é uma unidade especial que representa um valor em token ou em fiat diferente dependendo do par de negociação. Por exemplo, 1 contrato de Futuros perpétuos BTCUSDT representa 0,0001 BTC, enquanto 1 contrato de Futuros perpétuos ETHUSDT representa 0,01 ETH. Em Futuros com margem em moeda (Coin-M), 1 contrato corresponde a um valor fixo em USD. Por exemplo, 1 contrato de Futuros BTCUSD equivale a $100, e 1 contrato de Futuros ETHUSD equivale a $10.





Preço médio de entrada: O preço médio de custo quando o usuário abre uma posição. Por exemplo, se um usuário abrir 100 contratos long de Futuros perpétuos O preço médio de custo quando o usuário abre uma posição. Por exemplo, se um usuário abrir 100 contratos long de Futuros perpétuos XRPUSDT a 2 USDT e depois abrir mais 100 contratos long do mesmo par a 2,1 USDT, o preço médio de entrada do usuário será calculado como:

(2 × 100 + 2,1 × 100) / (100 + 100) = 2,05 USDT





Preço justo: Um mecanismo introduzido para evitar que os usuários sofram perdas devido a flutuações anormais de preço em uma única plataforma. Ele é calculado usando uma média ponderada de dados de preços das principais exchanges, fornecendo um reflexo mais justo do preço real de mercado. Para mais detalhes sobre Preço Justo, consulte: P Um mecanismo introduzido para evitar que os usuários sofram perdas devido a flutuações anormais de preço em uma única plataforma. Ele é calculado usando uma média ponderada de dados de preços das principais exchanges, fornecendo um reflexo mais justo do preço real de mercado. Para mais detalhes sobre Preço Justo, consulte: P reço do Índice, Preço Justo e Último Preço





Preço de liquidação estimado: Quando o Preço Justo atinge o Preço de Liquidação Estimado, sua posição será liquidada. Para mais detalhes sobre liquidação, consulte: Quando o Preço Justo atinge o Preço de Liquidação Estimado, sua posição será liquidada. Para mais detalhes sobre liquidação, consulte: O que é liquidação





Quantidade de ordem e quantidade executada: Quantidade de ordem refere-se ao montante esperado definido pelo usuário ao colocar uma ordem. Quando o tamanho da ordem é grande, ela geralmente é dividida em várias ordens menores executadas de forma sequencial. Quantidade executada refere-se ao montante que foi realmente executado. Quando a quantidade de ordem é igual à quantidade executada, significa que a ordem foi executada com sucesso.





Preço da ordem e preço médio executados: Preço da ordem refere-se ao preço esperado inserido pelo usuário ao colocar uma ordem. Se o usuário selecionar uma ordem limite, o preço da ordem será o preço que ele definiu. Se selecionar uma ordem a mercado, o preço da ordem dependerá do resultado real da negociação. Quando o tamanho da ordem é grande, ela geralmente é dividida em várias ordens menores executadas de forma sequencial. Devido às flutuações do mercado, os preços reais executados dessas ordens menores podem variar. A média desses preços executados é o Preço médio executados.





PNL realizado: Todo o lucro e perda realizado da posição, incluindo taxas de negociação, taxas de financiamento e PNL de fechamento de posição (excluindo a parte de taxas deduzida com vales ou MX). Para mais explicações sobre a terminologia de negociação de Futuros, consulte: Todo o lucro e perda realizado da posição, incluindo taxas de negociação, taxas de financiamento e PNL de fechamento de posição (excluindo a parte de taxas deduzida com vales ou MX). Para mais explicações sobre a terminologia de negociação de Futuros, consulte: Explicação da Terminologia na Página de Negociação de Futuros





