Guia para iniciantes: como exportar dados do histórico de posições de futuros para melhorar o desempenho de negociação

Na negociação de futuros, dominar e analisar seus dados históricos de negociação é o primeiro passo para se tornar um trader mais experiente. O novo recurso de exportação de dados do histórico de posições em futuros lançado pela MEXC oferece aos traders de criptomoedas uma forma mais eficiente de analisar estratégias passadas e reforçar a gestão de risco.





*BTN-Comece sua jornada na negociação de futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT









O histórico de posições em futuros refere-se ao registro das posições anteriores de um trader na negociação de futuros. Geralmente, inclui informações como horário da negociação, preço médio de entrada, preço médio de fechamento, direção da posição (compra ou venda), tamanho da posição, modo de margem, PNL realizada e status da posição.













Exportar o histórico de posições em futuros permite registrar completamente o preço de entrada, o preço de saída, a direção, o PNL e o horário de cada negociação, formando uma trajetória rastreável. Ao analisar como as posições se comportam em diferentes condições de mercado, como mercados de alta, mercados de baixa e períodos laterais, o trader pode identificar com precisão pontos de melhoria em suas estratégias. Por exemplo, é possível descobrir problemas como “média para baixo contra a tendência, resultando em perdas maiores em uma única negociação”. Isso possibilita o ajuste fino de parâmetros e critérios de entrada, ajudando o trader a evoluir de decisões baseadas apenas em experiência para estratégias orientadas por dados.









O histórico de posições serve como ponto de referência essencial para o controle de risco. Ao analisar métricas como rebaixamento máximo, taxa de uso de margem e probabilidade de liquidação, o trader pode avaliar quantitativamente sua tolerância ao risco. Por exemplo, se os dados mostrarem que 90% das operações perdedoras com alavancagem de 5x ocorreram por não encerrar a posição a tempo, pode-se implementar regras rígidas, como limitar a perda em uma única negociação a no máximo 2% do capital ou utilizar ferramentas automáticas de stop loss para evitar decisões emocionais que possam comprometer o capital. Além disso, comparar o desempenho histórico entre diferentes modos de margem (como margem cruzada e margem isolada) ajuda o trader a escolher uma estratégia de isolamento de risco alinhada ao seu estilo.









Atualmente, a MEXC oferece a exportação do histórico de posições em futuros apenas na versão Web; este recurso ainda não está disponível no aplicativo.





Na página inicial da MEXC, acesse o canto superior direito e vá para Ordens → Ordens de Futuros → Histórico de Posições. É possível visualizar até 90 dias de dados nesta página.









Para localizar com mais precisão o histórico de posições desejado, é possível filtrar por Par de Negociação, Modo de Margem, Direção, Horário de Fechamento e outros parâmetros.









Se quiser acessar dados mais detalhados, clique no botão Exportar histórico de posições. Em seguida, selecione o Par de Negociação, Modo de Margem, Direção, Horário de Fechamento e o Formato de Exportação preferido. Após configurar tudo, clique em Exportar para concluir o processo.









Observação: Ao selecionar o intervalo de Horário de Fechamento, caso escolha Últimos 180 dias ou Últimos 365 dias, será exibido um aviso indicando que a exportação em massa suporta qualquer período de 365 dias dentro dos últimos 18 meses (até o dia anterior). Cada exportação pode incluir até 100,000 registros, com um máximo de 10 downloads por mês.





Além disso, se selecionar PDF como formato de exportação, note que o processo pode levar mais tempo para ser concluído. Se os dados ultrapassarem 10,000 registros, o sistema mudará automaticamente para o processo de exportação em massa.





*BTN-Exportar histórico de posições em futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/orders/contract?type=position-records









Saber exportar dados de posição é uma habilidade essencial para qualquer trader de futuros cripto. Com os recursos detalhados de exportação da MEXC, você pode facilmente revisar negociações, analisar PNL e avaliar estratégias, promovendo a melhoria contínua do desempenho.





Futuros e escolher Futuros USDT-M ou Futuros Coin-M. Após depositar ou transferir ativos para sua Conta de Futuros, defina sua alavancagem e escolha a direção da posição (compra/venda) para abrir uma negociação. Para instruções detalhadas, consulte: Se você ainda não começou a negociar Futuros, basta fazer login no site ou aplicativo da MEXC, ir até a barra de navegação superior, clicar eme escolherou. Após depositar ou transferir ativos para sua Conta de Futuros, defina sua alavancagem e escolha a direção da posição (compra/venda) para abrir uma negociação. Para instruções detalhadas, consulte: Tutorial de negociação de Futuros da MEXC (App): como negociar Futuros na MEXC





*BTN-Comece sua jornada na negociação de futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT







