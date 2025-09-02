Como depositar cripto na plataforma MEXC (App)





Se você tem cripto em outras carteiras ou plataformas, pode optar por transferi-las para a plataforma MEXC para negociação.









Passo 1: Abra o aplicativo da MEXC no seu celular e faça login na sua conta. Toque em [Carteiras] no canto inferior direito.









Passo 2: Toque em [Depositar].









Na barra de pesquisa, digite a cripto que você deseja depositar. Neste exemplo, escolheremos MX Token. Selecione "MX Token" nos resultados da pesquisa.









Passo 3: Selecione a rede.









Certifique-se de que a rede que você seleciona corresponda àquelaselecionada na sua plataforma de saque. Se você selecionar a rede errada, seus fundos podem ser perdidos e não serão recuperáveis.





Diferentes redes têm diferentes taxas de transação. Você pode selecionar uma rede com taxas mais baixas para seus saques.





Para este exemplo, escolheremos ERC20. Toque em [ERC20].









Passo 4: Toque em [Toque para gerar o endereço] e verifique a rede e o endereço de depósito. Copie o endereço de depósito da MEXC e cole-o na plataforma de saque.





Se outra pessoa estiver depositando fundos para você, você também pode optar por tocar em [Salvar como imagem] ou [Partilhar endereço] para partilhar o endereço ou a imagem com a outra pessoa.









Para certas redes, como a EOS, você precisará fornecer um MEMO além do endereço ao fazer depósitos. Caso contrário, seu endereço não poderá ser detectado.









Vamos usar a carteira MetaMask como exemplo para demonstrar como sacar MX Token para a plataforma MEXC.





Passo 5: Cole o endereço de depósito copiado no campo de endereço de saque na MetaMask e certifique-se de selecionar a mesma rede que o seu endereço de depósito. Toque em [Próximo].









Passo 6: Insira o montante que você deseja sacar e toque em [Próximo].









Revise o endereço de saque e a rede, verifique a taxa de transação da rede atual, confirme que todas as informações estão corretas e, em seguida, toque em [Enviar] para completar o saque para a plataforma MEXC. Seus fundos serão depositados em sua conta MEXC em breve.







