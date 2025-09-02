Se você tem cripto em outras carteiras ou plataformas, pode optar por transferi-las para a plataforma MEXC para negociação. Como depositar cripto na plataforma MEXC Passo 1: Abra o aplicativo da MEXC Se você tem cripto em outras carteiras ou plataformas, pode optar por transferi-las para a plataforma MEXC para negociação. Como depositar cripto na plataforma MEXC Passo 1: Abra o aplicativo da MEXC
Como depositar cripto na plataforma MEXC (App)

2 de setembro de 2025MEXC
#Básico#Iniciantes
Se você tem cripto em outras carteiras ou plataformas, pode optar por transferi-las para a plataforma MEXC para negociação.

Como depositar cripto na plataforma MEXC


Passo 1: Abra o aplicativo da MEXC no seu celular e faça login na sua conta. Toque em [Carteiras] no canto inferior direito.


Passo 2: Toque em [Depositar].


Na barra de pesquisa, digite a cripto que você deseja depositar. Neste exemplo, escolheremos MX Token. Selecione "MX Token" nos resultados da pesquisa.


Passo 3: Selecione a rede.


Certifique-se de que a rede que você seleciona corresponda àquelaselecionada na sua plataforma de saque. Se você selecionar a rede errada, seus fundos podem ser perdidos e não serão recuperáveis.

Diferentes redes têm diferentes taxas de transação. Você pode selecionar uma rede com taxas mais baixas para seus saques.

Para este exemplo, escolheremos ERC20. Toque em [ERC20].


Passo 4: Toque em [Toque para gerar o endereço] e verifique a rede e o endereço de depósito. Copie o endereço de depósito da MEXC e cole-o na plataforma de saque.

Se outra pessoa estiver depositando fundos para você, você também pode optar por tocar em [Salvar como imagem] ou [Partilhar endereço] para partilhar o endereço ou a imagem com a outra pessoa.


Para certas redes, como a EOS, você precisará fornecer um MEMO além do endereço ao fazer depósitos. Caso contrário, seu endereço não poderá ser detectado.


Vamos usar a carteira MetaMask como exemplo para demonstrar como sacar MX Token para a plataforma MEXC.

Passo 5: Cole o endereço de depósito copiado no campo de endereço de saque na MetaMask e certifique-se de selecionar a mesma rede que o seu endereço de depósito. Toque em [Próximo].


Passo 6: Insira o montante que você deseja sacar e toque em [Próximo].


Revise o endereço de saque e a rede, verifique a taxa de transação da rede atual, confirme que todas as informações estão corretas e, em seguida, toque em [Enviar] para completar o saque para a plataforma MEXC. Seus fundos serão depositados em sua conta MEXC em breve.


Isenção de responsabilidade: Esta informação não fornece aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constitui aconselhamento para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Por favor, assegure-se de entender completamente os riscos envolvidos e exerça cautela ao investir. A plataforma não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.


