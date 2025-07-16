Como conectar e vincular uma carteira externa à sua conta na DEX+ da MEXC





DEX+ da MEXC é um agregador de exchanges descentralizadas (DEX Aggregator) que integra múltiplas DEXs para oferecer aos usuários as rotas de negociação mais otimizadas, reduzindo o slippage e otimizando os custos de transação.





Atualmente, a DEX+ da MEXC permite cadastro e conexão com carteiras externas. Este artigo demonstra o passo a passo usando a versão web como exemplo. O processo no app é semelhante.









Web: Instale previamente a extensão da carteira no seu navegador. Caso ainda não tenha instalado, acesse a : Instale previamente a extensão da carteira no seu navegador. Caso ainda não tenha instalado, acesse a Chrome Web Store para baixá-la e instalá-la. (Observação: recomendamos o uso do Google Chrome.)





Aplicativo: Instale previamente o aplicativo da carteira no seu dispositivo móvel. Caso ainda não tenha, baixe-o pela App Store ou Google Play.





Os tipos de carteiras compatíveis nas versões web e app podem ser diferentes. Consulte as carteiras suportadas exibidas na interface correspondente.









Conectar Carteira, depois selecione a extensão da carteira instalada, como a MetaMask. Acesse a página da DEX+ da MEXC e clique em, depois selecione a extensão da carteira instalada, como a MetaMask.









Clique em Conectar.









Clique em Confirmar.









Após a assinatura ser concluída com sucesso, clique em Vincular conta existente.









Após clicar em Vincular conta existente, uma janela de login será exibida. Insira o e-mail e a senha da sua conta MEXC existente, depois clique em Iniciar sessão. Conclua a verificação 2FA para vincular sua conta à carteira com sucesso.













Conectar carteira e selecione a extensão da carteira instalada, como MetaMask. Acesse a página da DEX+ da MEXC , clique eme selecione a extensão da carteira instalada, como MetaMask.









Clique em Conectar carteira.









Clique em Confirmar.









Após a assinatura ser concluída com sucesso, clique em Criar nova conta.









Após clicar em Criar nova conta, o sistema atribuirá um UID e um endereço de carteira. Assim que você depositar a criptomoeda correspondente na carteira, poderá começar a negociar on-chain.













Passe o mouse sobre o ícone da carteira na parte superior da barra de navegação da página da DEX+ da MEXC e você verá o endereço da conta correspondente à rede atual.









Você também pode clicar em Ativos para acessar a página de Visão geral, depois clicar em Receber e alternar entre diferentes redes para visualizar os endereços da conta correspondentes a cada rede.









