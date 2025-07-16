A DEX+ da MEXC é um agregador de exchanges descentralizadas (DEX Aggregator) que integra múltiplas DEXs para oferecer aos usuários as rotas de negociação mais otimizadas, reduzindo o slippage e otimizA DEX+ da MEXC é um agregador de exchanges descentralizadas (DEX Aggregator) que integra múltiplas DEXs para oferecer aos usuários as rotas de negociação mais otimizadas, reduzindo o slippage e otimiz
Como conectar e vincular uma carteira externa à sua conta na DEX+ da MEXC

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Iniciantes
A DEX+ da MEXC é um agregador de exchanges descentralizadas (DEX Aggregator) que integra múltiplas DEXs para oferecer aos usuários as rotas de negociação mais otimizadas, reduzindo o slippage e otimizando os custos de transação.

Atualmente, a DEX+ da MEXC permite cadastro e conexão com carteiras externas. Este artigo demonstra o passo a passo usando a versão web como exemplo. O processo no app é semelhante.

1. Preparação para conectar e vincular uma carteira externa à sua conta DEX+ da MEXC


Web: Instale previamente a extensão da carteira no seu navegador. Caso ainda não tenha instalado, acesse a Chrome Web Store para baixá-la e instalá-la. (Observação: recomendamos o uso do Google Chrome.)

Aplicativo: Instale previamente o aplicativo da carteira no seu dispositivo móvel. Caso ainda não tenha, baixe-o pela App Store ou Google Play.

Os tipos de carteiras compatíveis nas versões web e app podem ser diferentes. Consulte as carteiras suportadas exibidas na interface correspondente.

2. Conecte uma carteira externa à MEXC: vincule uma conta existente ou crie uma nova

2.1 Vincular uma conta existente


Acesse a página da DEX+ da MEXC e clique em Conectar Carteira, depois selecione a extensão da carteira instalada, como a MetaMask.


Clique em Conectar.


Clique em Confirmar.


Após a assinatura ser concluída com sucesso, clique em Vincular conta existente.


Após clicar em Vincular conta existente, uma janela de login será exibida. Insira o e-mail e a senha da sua conta MEXC existente, depois clique em Iniciar sessão. Conclua a verificação 2FA para vincular sua conta à carteira com sucesso.


2.2 Criar uma nova conta


Acesse a página da DEX+ da MEXC, clique em Conectar carteira e selecione a extensão da carteira instalada, como MetaMask.


Clique em Conectar carteira.


Clique em Confirmar.


Após a assinatura ser concluída com sucesso, clique em Criar nova conta.


Após clicar em Criar nova conta, o sistema atribuirá um UID e um endereço de carteira. Assim que você depositar a criptomoeda correspondente na carteira, poderá começar a negociar on-chain.


3. Como verificar o endereço da sua conta DEX+ da MEXC


Passe o mouse sobre o ícone da carteira na parte superior da barra de navegação da página da DEX+ da MEXC e você verá o endereço da conta correspondente à rede atual.


Você também pode clicar em Ativos para acessar a página de Visão geral, depois clicar em Receber e alternar entre diferentes redes para visualizar os endereços da conta correspondentes a cada rede.


Leituras recomendadas:

Isenção de responsabilidade: Este conteúdo não constitui aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem representa uma recomendação de compra, venda ou holding de ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e invista com cautela. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

