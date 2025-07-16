Além dos recursos principais de negociação, a página de Spot da MEXC oferece diversas funcionalidades auxiliares para ajudar você a negociar com mais eficiência. Em comparação com a plataforma web, o Além dos recursos principais de negociação, a página de Spot da MEXC oferece diversas funcionalidades auxiliares para ajudar você a negociar com mais eficiência. Em comparação com a plataforma web, o
Aprender/Guias para iniciantes/Spot/Recursos ad...ciação Spot

Recursos adicionais mais usados na página de negociação Spot

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Spot
PoP Planet
P$0.03306-5.78%
ArchLoot
AL$0.0268+12.60%
MemeCore
M$2.41246-1.42%
Hyperbot
BOT$0.02122+6.15%
CANTO
CANTO$0.002416-7.25%

Além dos recursos principais de negociação, a página de Spot da MEXC oferece diversas funcionalidades auxiliares para ajudar você a negociar com mais eficiência.

Em comparação com a plataforma web, o aplicativo pode não oferecer tantos recursos auxiliares devido a fatores como tamanho. Este artigo usará a versão web como exemplo para demonstrar essas funcionalidades.

Acesse o site oficial da MEXC. Na página de Spot, clique no botão [⚙️] no canto superior direito para acessar a página de configurações, onde você pode ajustar recursos auxiliares para a colocação de ordens e muito mais.


1. Confirmação de ordem


O recurso de confirmação de ordem ajuda você a verificar e confirmar sua ordem durante o processo de colocação, evitando possíveis perdas devido a erros de entrada e outros fatores. Clique no botão [⚙️] para acessar a página de configurações, ative a opção “Confirmação de Ordem” e selecione os métodos de ordem aos quais deseja aplicar o recurso para concluir a configuração.


Vamos usar a colocação de uma ordem limite como exemplo para demonstração.

Clique em [Limite] para selecionar o tipo de ordem limite e comprar 500 MX a $2. Após clicar em [Comprar MX], a janela de confirmação de ordem aparecerá. Nela, você poderá conferir os detalhes da ordem limite iniciada, incluindo o par de negociação, tipo/direção, preço, quantidade e montante total. Depois de confirmar que tudo está correto, clique em [Comprar MX] para colocar a ordem.


2. Confirmação de ordens grandes


Semelhante ao recurso de confirmação de ordem, a confirmação de ordens grandes foi projetada para evitar possíveis perdas de ativos devido a descuidos em uma única negociação de grande volume. Antes de colocar a ordem oficialmente, esse recurso permite que você revise a ordem iniciada. Você pode definir seu próprio valor limite e, quando o montante da ordem for maior ou igual ao limite estabelecido, a confirmação de ordens grandes será ativada. Caso contrário, o recurso não será acionado.


Da mesma forma, vamos usar a colocação de uma ordem limite como exemplo para demonstração. Neste exemplo, o valor limite para o recurso de confirmação de ordens grandes está definido como 1.000 USDT.

Clique em [Limit] para selecionar o tipo de ordem limite e comprar 600 MX a $2. Após clicar em [Buy MX], a janela de confirmação de ordens grandes aparecerá, exibindo uma mensagem de aviso em laranja.

Na janela de confirmação de ordens grandes, você poderá visualizar os detalhes da ordem limite iniciada, incluindo o par de negociação, tipo/direção, preço, quantidade e montante total. Depois de confirmar que tudo está correto, clique em [Comprar MX] para colocar a ordem. Caso contrário, clique em [Cancelar] para cancelá-la.


3. Pop-up para ordem a mercado não completamente executada


Uma ordem a mercado é um tipo de ordem que permite aos usuários executar negociações rapidamente ao preço atual do mercado. Em alguns casos, devido a grandes flutuações no mercado, sua ordem a mercado pode ser executada apenas parcialmente. Se você ativar o recurso Pop-up para ordem a mercado não completamente executada”, será notificado por um pop-up sempre que isso ocorrer.

4. Notificação de ordem


Se você ativar o recurso de notificação de ordens, quando sua ordem for executada, o sistema emitirá um alerta sonoro e exibirá uma mensagem no canto inferior direito da página indicando a execução bem-sucedida. Você pode escolher o método de notificação preferido marcando as opções “Mensagem de notificação” ou “Som”.

5. PNL estimado sob posições abertas


Na plataforma MEXC, na seção “Posições abertas” na parte inferior da página de Spot, você pode visualizar a situação do PNL dos diferentes tokens que possui. Esse recurso oferece uma exibição intuitiva do seu PNL total atual, bem como do PNL de cada token mantido.

Para tokens adquiridos inteiramente na MEXC, a plataforma calculará automaticamente seu preço médio de compra e exibirá o PNL atual das suas posições. No entanto, se seus tokens foram parcial ou totalmente transferidos de outras plataformas para a MEXC, você pode editar manualmente e definir o “Preço médio de compra” antes de visualizar o PNL atualizado das suas posições.


6. Outras ferramentas auxiliares


Além dos recursos relacionados a ordens mencionados acima, a MEXC oferece diversas ferramentas auxiliares para ajudar na negociação de Spot. Você pode utilizá-las de acordo com suas preferências e necessidades específicas.

6.1 Ferramentas de desenho


Muitos traders experientes gostam de traçar linhas nos gráficos de velas para ajudar a prever tendências futuras do mercado. A MEXC oferece ferramentas de desenho que permitem aos usuários traçar linhas rapidamente para diversos tipos de análise profissional, auxiliando na tomada de decisões de investimento.

Se quiser saber mais sobre as ferramentas de desenho, consulte o artigo “Como usar as ferramentas de desenho”.

6.2 Compartilhamento de capturas de tela


O recurso de compartilhamento de capturas de tela é frequentemente usado em conjunto com as ferramentas de desenho. Após realizar previsões sobre tendências futuras do mercado usando as ferramentas de desenho, caso queira compartilhar suas ideias com amigos, basta clicar no botão de captura de tela para que o sistema gere uma imagem da página atual do gráfico de velas, facilitando o compartilhamento da sua análise.


6.3 Exibição de múltiplos gráficos


A exibição de múltiplos gráficos pode melhorar a eficiência no monitoramento do mercado e na negociação de diversos tokens. Atualmente, a negociação de Spot na MEXC suporta a exibição de múltiplos gráficos apenas no modo TradingView. Você pode saber mais sobre esse recurso no artigo “Como alterar o layout do gráfico de velas em Futuros”.

6.4 Configurações de layout


A negociação de Spot na MEXC oferece três opções de layout de página: padrão, horizontal e vertical. Você pode alternar entre esses layouts conforme sua preferência clicando no botão [⚙️] no canto superior direito da página de negociação.


Os recursos auxiliares disponíveis na página de Spot têm o objetivo principal de aprimorar sua eficiência na negociação e garantir que você não perca informações importantes. Durante suas atividades diárias de negociação, você pode testar essas funcionalidades para encontrar aquelas que melhor se adaptam aos seus hábitos e ajudam a negociar de forma mais eficiente.

Aviso legal: Esta informação não fornece aconselhamento sobre investimento, tributação, questões legais, financeiras, contábeis ou qualquer outro serviço relacionado, nem constitui uma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O MEXC Learn disponibiliza informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A plataforma não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.


Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

Como pedir e amortizar com o Empréstimos MEXC

Como pedir e amortizar com o Empréstimos MEXC

OEmpréstimos MEXC é uma solução de empréstimo em criptomoedas lançada pela MEXC. Com o Empréstimos MEXC, os usuários podem usar um de seus ativos em criptomoedas como garantia para pegar emprestado ou

Negociação Spot vs Negociação de Futuros

Negociação Spot vs Negociação de Futuros

Na MEXC, os usuários não apenas podem comprar criptomoedas através da negociação spot, mas também potencialmente obter lucros maiores por meio da negociação de futuros com alavancagem de até 500x. Ent

Guia para iniciantes: o que é uma ordem stop-limite e como configurá-la na MEXC para garantir lucros e evitar perdas

Guia para iniciantes: o que é uma ordem stop-limite e como configurá-la na MEXC para garantir lucros e evitar perdas

O mercado de criptomoedas é volátil, os preços podem oscilar bruscamente e até mesmo pequenos atrasos podem resultar em oportunidades perdidas ou perdas desnecessárias. Uma ordem stop-limite é uma fer

Seu guia das regras de negociação da MEXC para uma negociação Spot eficiente

Seu guia das regras de negociação da MEXC para uma negociação Spot eficiente

Na negociação Spot de criptomoedas, além da análise de preço e da escolha de estratégias, também é crucial compreender e seguir as regras de mercado da plataforma. Para os usuários da MEXC, cada par d

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus