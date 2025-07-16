Fragmetric (FRAG): Modular Asset Management and Restaking Infrastructure on Solana

Conforme a gestão de ativos on-chain e o restaking se tornam pilares centrais do ecossistema DeFi, o Fragmetric está liderando uma solução altamente modular e componível na rede Solana. Ao introduzir o padrão de ativo FRAG-22 e um modelo de staking líquido multiativo, o Fragmetric oferece uma experiência de staking unificada e um mecanismo eficiente de distribuição de rendimento — construindo uma infraestrutura mais segura e flexível para colaboração de ativos, voltada tanto para usuários quanto para desenvolvedores.









Fragmetric é um protocolo modular de gestão de ativos construído na rede Solana. Sua missão é oferecer uma gestão de liquidez unificada, agregação de recompensas e suporte à governança modular para diversos tipos de ativos em staking - incluindo SOL e os principais tokens de staking líquido (LSTs).





O protocolo é estruturado em dois componentes principais:





Padrão FRAG-22 : Uma estrutura de gestão de ativos baseada nas extensões de token da Solana, permitindo o mapeamento multiativo e controle modular

Ativos Frag (ex: fragSOL, fragJTO): Tokens representativos recebidos quando os usuários depositam ativos em staking. Esses tokens são líquidos, componíveis e oferecem redistribuição automatizada de rendimento





Com uma estrutura de ativos padronizada e um modelo de recompensas automatizado, o Fragmetric busca melhorar a eficiência de capital no staking, reduzir a complexidade operacional e fornecer a infraestrutura essencial para a próxima geração de colaboração de ativos no DeFi.









2.1 Suporte para Múltiplos Tipos de Ativos em Staking





Os usuários podem depositar diversos ativos no Fragmetric, incluindo SOL (token nativo) e uma variedade de LSTs (como JitoSOL, mSOL, bSOL, JTO e outros).





Após o depósito, os usuários recebem os frag assets correspondentes (por exemplo, fragSOL), que representam suas posições em staking. Esses tokens são líquidos e podem ser utilizados em protocolos DeFi para negociação, staking adicional ou outras atividades geradoras de rendimento.





2.2 Fontes Diversificadas de Rendimento





Ao agregar múltiplas fontes de receita, os frag assets oferecem aos detentores o potencial de retornos compostos, oriundos principalmente de:





Recompensas de Validadores PoS : Recompensas de bloco tradicionais de staking

Receita MEV (Valor Extraível Máximo) : Integração com oportunidades MEV por meio da rede Jito

Incentivos de Serviços de Rede Modulares (AVS): Recompensas pela participação em serviços descentralizados como Switchboard (oráculo) e Ping Network (infraestrutura de nodes)





2.3 Padrão Modular de Ativos FRAG-22





FRAG-22 é um padrão nativo de ativos introduzido pelo Fragmetric na Solana, construído com base nas extensões de token. Ele oferece os seguintes recursos:





Representação Unificada de Ativos : Mapeia diferentes ativos em staking para frag assets, simplificando a gestão de portfólio e integrações

Módulos de Controle Programáveis : Permite a gestão dinâmica de transferências, recompensas e parâmetros através de transfer hooks

Rastreio e Distribuição Automatizada de Recompensas : Corrige inconsistências nos sistemas tradicionais de recompensas de LSTs para melhorar a precisão e a equidade

Componibilidade própria para o DeFi: Modelos de ativos padronizados que ampliam a compatibilidade com protocolos DeFi





2.4 Arquitetura de Segurança e Auditorias





Todos os componentes críticos do Fragmetric passaram por auditorias e verificações formais feitas pela Certora e Quantstamp. Isso inclui o sistema de distribuição de recompensas, controles de permissão dos contratos e infraestrutura de roteamento de ativos entre módulos — garantindo segurança robusta e gestão transparente de ativos.









FRAG é o token nativo de governança do protocolo Fragmetric, com fornecimento total fixo de 1 bilhão de tokens distribuídos em um modelo único — sem previsão de inflação futura. Além da função principal de governança, os detentores de FRAG podem fazer staking do token para participar de propostas e votações do protocolo. O token também exerce um papel essencial nos incentivos do ecossistema: ao fazer staking de FRAG, os usuários ganham acesso a pontuações de airdrop (F Points) e impulsos na ponderação de recompensas. No futuro, o FRAG também será utilizado para incentivar desenvolvedores de módulos, participantes da rede e a integração de novos AVSs (Serviços Ativamente Validados) — posicionando o token como o principal motor de valor e coordenação de todo o sistema. Abaixo está o resumo da distribuição e do cronograma de desbloqueio:





Categoria Alocação Cronograma de desbloqueio Contribuidores principais 20% 1 ano de cliff + 2 anos de liberação linear Investidores iniciais 22% 10% liberado inicialmente, restante segue 1 ano de cliff + 2 anos de liberação Fundacão 13% Liberação linear em 4 anos, com liberação trimestral Desenvolvimento da Comunidade e Ecossistema 30% 1/3 liberado inicialmente, restante distribuído ao longo de 4 anos Airdrop 15% Liberado em fases; 1,8% distribuído na Temporada 1













O primeiro evento de airdrop do Fragmetric (Temporada 1) foi concluído com um snapshot realizado em junho de 2025, e as reivindicações foram abertas em 2 de julho. O airdrop foi distribuído para membros ativos da comunidade, incluindo detentores de ativos como fragSOL e fragJTO. Esse airdrop representou um marco importante na distribuição inicial do token FRAG e teve como objetivo incentivar uma ampla participação dos usuários, fortalecer o engajamento da comunidade e estabelecer as bases para uma governança descentralizada.





Ao mesmo tempo, o token FRAG foi oficialmente listado para negociação em 1º de julho de 2025 em diversas exchanges — incluindo a MEXC. A oferta inicial em circulação foi de aproximadamente 202 milhões de tokens. Conforme o protocolo evolui e o envolvimento da comunidade se aprofunda, espera-se que a utilidade do FRAG se expanda para além da governança e staking, abrangendo um conjunto mais amplo de incentivos e colaborações interprotocolo.





O Fragmetric oferece uma solução completa para eficiência de ativos, governança modular e integração de rendimentos cruzados por meio de seu padrão FRAG-22 e modelo de restaking multiativo. Sua inovação está em usar mecanismos padronizados e automatizados para equilibrar liquidez de ativos e rendimento composto. No futuro, o Fragmetric pretende ampliar o suporte a uma variedade maior de LSTs (tokens de staking líquido) e AVSs (Serviços Ativamente Validados), integrar-se a uma rede mais ampla de desenvolvedores modulares e construir uma infraestrutura colaborativa de ativos que atenda todo o ecossistema Solana e multichain.





Como um projeto que combina inovação técnica com aplicações reais, o Fragmetric apresenta vantagens estruturais claras e potencial de longo prazo no setor de finanças em staking - e merece atenção.





