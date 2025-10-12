Tokenomics de Visual Workflow AI (FLOWAI)
Informação sobre Visual Workflow AI (FLOWAI)
Visual Workflow AI empowers anyone to design and deploy sophisticated AI agents and automated workflows, all without writing a single line of code. With an intuitive drag-and-drop interface, you can seamlessly connect third-party tools, integrate APIs, chain together advanced AI models like GP, and orchestrate complex decision logic. Whether you're automating customer support, streamlining internal operations, or building intelligent apps, Visual Workflow AI lets you launch production-ready solutions in minutes instead of weeks.
Tokenomics de Visual Workflow AI (FLOWAI): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Visual Workflow AI (FLOWAI) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens FLOWAI que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens FLOWAI podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do FLOWAI, explore o preço em tempo real do token FLOWAI!
