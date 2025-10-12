Informações de preço de Visual Workflow AI (FLOWAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00014895$ 0.00014895 $ 0.00014895 Menor preço $ 0.00001946$ 0.00001946 $ 0.00001946 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -3.67% Variação de Preço (7d) -3.67%

O preço em tempo real de Visual Workflow AI (FLOWAI) é $0.00002079. Nas últimas 24 horas, FLOWAI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FLOWAI é $ 0.00014895, enquanto o mais baixo é $ 0.00001946.

Em termos de desempenho de curto prazo, FLOWAI variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -3.67% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Visual Workflow AI (FLOWAI)

Capitalização de mercado $ 19.79K$ 19.79K $ 19.79K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.58K$ 20.58K $ 20.58K Fornecimento Circulante 951.45M 951.45M 951.45M Fornecimento total 989,517,876.7503958 989,517,876.7503958 989,517,876.7503958

A capitalização de mercado atual de Visual Workflow AI é $ 19.79K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FLOWAI é 951.45M, com um fornecimento total de 989517876.7503958. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.58K.