Preço de TOP HAT hoje

O preço ao vivo de TOP HAT (TOPHAT) hoje é $ 0.00110473, com uma variação de 3.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TOPHAT para USD é de $ 0.00110473 por TOPHAT.

TOP HAT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,063,042, com um fornecimento em circulação de 963.09M TOPHAT. Nas últimas 24 horas, TOPHAT foi negociado entre $ 0.00104481 (mínimo) e $ 0.0011131 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00297249, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00088006.

No desempenho de curto prazo, TOPHAT movimentou-se +1.45% na última hora e -0.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TOP HAT (TOPHAT)

Capitalização de mercado $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Fornecimento Circulante 963.09M 963.09M 963.09M Fornecimento total 963,094,445.0 963,094,445.0 963,094,445.0

