Preço de TNC hoje

O preço ao vivo de TNC (TECHIE) hoje é $ 0.00013003, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TECHIE para USD é de $ 0.00013003 por TECHIE.

TNC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,560.65, com um fornecimento em circulação de 72.97M TECHIE. Nas últimas 24 horas, TECHIE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00348034, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00006904.

No desempenho de curto prazo, TECHIE movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TNC (TECHIE)

Capitalização de mercado $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.01K$ 26.01K $ 26.01K Fornecimento Circulante 72.97M 72.97M 72.97M Fornecimento total 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

