Preço de SuperGrok hoje

O preço ao vivo de SuperGrok (SUPERGROK) hoje é --, com uma variação de 2.79% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SUPERGROK para USD é de -- por SUPERGROK.

SuperGrok ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 70,161, com um fornecimento em circulação de 1.00B SUPERGROK. Nas últimas 24 horas, SUPERGROK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00501917, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SUPERGROK movimentou-se -0.16% na última hora e -8.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SuperGrok (SUPERGROK)

Capitalização de mercado $ 70.16K$ 70.16K $ 70.16K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 70.16K$ 70.16K $ 70.16K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SuperGrok é $ 70.16K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SUPERGROK é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 70.16K.