Preço de Steve hoje

O preço ao vivo de Steve ($STEVE) hoje é --, com uma variação de 3.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $STEVE para USD é de -- por $STEVE.

Steve ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 67,557, com um fornecimento em circulação de 92.11M $STEVE. Nas últimas 24 horas, $STEVE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00434534, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, $STEVE movimentou-se +0.00% na última hora e -17.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Steve ($STEVE)

