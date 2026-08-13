Preço de Sakura hoje

O preço ao vivo de Sakura (SAKURA) hoje é $ 0, com uma variação de 8.80% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SAKURA para USD é de $ 0 por SAKURA.

Sakura ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 74,440, com um fornecimento em circulação de 899.90M SAKURA. Nas últimas 24 horas, SAKURA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SAKURA movimentou-se +0.41% na última hora e -39.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sakura (SAKURA)

Capitalização de mercado $ 74.44K$ 74.44K $ 74.44K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 82.71K$ 82.71K $ 82.71K Fornecimento Circulante 899.90M 899.90M 899.90M Fornecimento total 999,895,993.58318 999,895,993.58318 999,895,993.58318

A capitalização de mercado atual de Sakura é $ 74.44K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SAKURA é 899.90M, com um fornecimento total de 999895993.58318. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 82.71K.