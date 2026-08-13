Preço de Rally hoje

O preço ao vivo de Rally (RLY) hoje é $ 0, com uma variação de 1.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RLY para USD é de $ 0 por RLY.

Rally ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 158,193, com um fornecimento em circulação de 5.01B RLY. Nas últimas 24 horas, RLY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.4, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RLY movimentou-se -0.34% na última hora e -3.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Rally (RLY)

Capitalização de mercado $ 158.19K$ 158.19K $ 158.19K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 392.26K$ 392.26K $ 392.26K Fornecimento Circulante 5.01B 5.01B 5.01B Fornecimento total 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Rally é $ 158.19K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RLY é 5.01B, com um fornecimento total de 15000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 392.26K.