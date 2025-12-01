Preço de RAGE GUY hoje

O preço ao vivo de RAGE GUY (RAGE) hoje é $ 0.00124713, com uma variação de 3.60% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RAGE para USD é de $ 0.00124713 por RAGE.

RAGE GUY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,227,659, com um fornecimento em circulação de 984.02M RAGE. Nas últimas 24 horas, RAGE foi negociado entre $ 0.00123087 (mínimo) e $ 0.00130173 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00592337, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RAGE movimentou-se +0.87% na última hora e +29.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de RAGE GUY (RAGE)

A capitalização de mercado atual de RAGE GUY é $ 1.23M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RAGE é 984.02M, com um fornecimento total de 984021845.017772. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.23M.