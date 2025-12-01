Preço de Qubitcoin hoje

O preço ao vivo de Qubitcoin (QTC) hoje é $ 1.73, com uma variação de 2.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de QTC para USD é de $ 1.73 por QTC.

Qubitcoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,993,324, com um fornecimento em circulação de 2.31M QTC. Nas últimas 24 horas, QTC foi negociado entre $ 1.56 (mínimo) e $ 1.75 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 8.77, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.009.

No desempenho de curto prazo, QTC movimentou-se +0.59% na última hora e +2.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Qubitcoin (QTC)

Capitalização de mercado $ 3.99M$ 3.99M $ 3.99M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.99M$ 3.99M $ 3.99M Fornecimento Circulante 2.31M 2.31M 2.31M Fornecimento total 2,308,250.0 2,308,250.0 2,308,250.0

A capitalização de mercado atual de Qubitcoin é $ 3.99M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de QTC é 2.31M, com um fornecimento total de 2308250.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.99M.