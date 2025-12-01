Preço de Polypump hoje

O preço ao vivo de Polypump (POLYPUMP) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POLYPUMP para USD é de -- por POLYPUMP.

Polypump ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,747.06, com um fornecimento em circulação de 1.00B POLYPUMP. Nas últimas 24 horas, POLYPUMP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, POLYPUMP movimentou-se -0.39% na última hora e +8.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Polypump (POLYPUMP)

Capitalização de mercado $ 5.75K$ 5.75K $ 5.75K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.75K$ 5.75K $ 5.75K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

