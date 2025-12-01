Preço de Moolah hoje

O preço ao vivo de Moolah (MOOLAH) hoje é $ 0.00309592, com uma variação de 1.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MOOLAH para USD é de $ 0.00309592 por MOOLAH.

Moolah ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,095,921, com um fornecimento em circulação de 1.00B MOOLAH. Nas últimas 24 horas, MOOLAH foi negociado entre $ 0.00306898 (mínimo) e $ 0.00316922 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01318652, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00277444.

No desempenho de curto prazo, MOOLAH movimentou-se -0.11% na última hora e -24.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Moolah (MOOLAH)

Capitalização de mercado $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Moolah é $ 3.10M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MOOLAH é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.10M.