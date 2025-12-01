Preço de Midas mHYPER hoje

O preço ao vivo de Midas mHYPER (MHYPER) hoje é $ 1.059, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MHYPER para USD é de $ 1.059 por MHYPER.

Midas mHYPER ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 92,692,648, com um fornecimento em circulação de 87.55M MHYPER. Nas últimas 24 horas, MHYPER foi negociado entre $ 1.059 (mínimo) e $ 1.059 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.059, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.024.

No desempenho de curto prazo, MHYPER movimentou-se 0.00% na última hora e +0.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Midas mHYPER (MHYPER)

Capitalização de mercado $ 92.69M$ 92.69M $ 92.69M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 92.69M$ 92.69M $ 92.69M Fornecimento Circulante 87.55M 87.55M 87.55M Fornecimento total 87,546,352.01486228 87,546,352.01486228 87,546,352.01486228

