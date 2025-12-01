Preço de MIA hoje

O preço ao vivo de MIA (MIA) hoje é $ 0.0292819, com uma variação de 2.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MIA para USD é de $ 0.0292819 por MIA.

MIA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 16,033,584, com um fornecimento em circulação de 548.32M MIA. Nas últimas 24 horas, MIA foi negociado entre $ 0.02868498 (mínimo) e $ 0.02957169 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.186648, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.02493879.

No desempenho de curto prazo, MIA movimentou-se +0.06% na última hora e +9.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MIA (MIA)

Capitalização de mercado $ 16.03M$ 16.03M $ 16.03M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 29.24M$ 29.24M $ 29.24M Fornecimento Circulante 548.32M 548.32M 548.32M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de MIA é $ 16.03M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MIA é 548.32M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 29.24M.