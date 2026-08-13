Preço de Luffy hoje

O preço ao vivo de Luffy (LUFFY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LUFFY para USD é de $ 0 por LUFFY.

Luffy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 437,884, com um fornecimento em circulação de 51.57B LUFFY. Nas últimas 24 horas, LUFFY foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LUFFY movimentou-se -- na última hora e +1.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Luffy (LUFFY)

Capitalização de mercado $ 437.88K$ 437.88K $ 437.88K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 458.30K$ 458.30K $ 458.30K Fornecimento Circulante 51.57B 51.57B 51.57B Fornecimento total 53,979,451,951.80295 53,979,451,951.80295 53,979,451,951.80295

A capitalização de mercado atual de Luffy é $ 437.88K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LUFFY é 51.57B, com um fornecimento total de 53979451951.80295. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 458.30K.