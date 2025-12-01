Preço de LOL hoje

O preço ao vivo de LOL (LOL) hoje é $ 0.00052194, com uma variação de 12.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LOL para USD é de $ 0.00052194 por LOL.

LOL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 508,969, com um fornecimento em circulação de 977.34M LOL. Nas últimas 24 horas, LOL foi negociado entre $ 0.00051492 (mínimo) e $ 0.00059672 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04167236, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00043756.

No desempenho de curto prazo, LOL movimentou-se -1.45% na última hora e +12.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LOL (LOL)

Capitalização de mercado $ 508.97K$ 508.97K $ 508.97K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 508.97K$ 508.97K $ 508.97K Fornecimento Circulante 977.34M 977.34M 977.34M Fornecimento total 977,342,156.660004 977,342,156.660004 977,342,156.660004

