Preço de Levana hoje

O preço ao vivo de Levana (LVN) hoje é $ 0, com uma variação de 0.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LVN para USD é de $ 0 por LVN.

Levana ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 416,969, com um fornecimento em circulação de 803.02M LVN. Nas últimas 24 horas, LVN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.894668, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LVN movimentou-se -- na última hora e +1.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.07.

Informações de mercado de Levana (LVN)

Capitalização de mercado $ 416.97K$ 416.97K $ 416.97K Volume (24h) $ 2.07$ 2.07 $ 2.07 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 519.25K$ 519.25K $ 519.25K Fornecimento Circulante 803.02M 803.02M 803.02M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Levana é $ 416.97K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.07. A oferta em circulação de LVN é 803.02M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 519.25K.