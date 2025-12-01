Preço de Jambo hoje

O preço ao vivo de Jambo (J) hoje é $ 0.04706052, com uma variação de 18.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de J para USD é de $ 0.04706052 por J.

Jambo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,577,104, com um fornecimento em circulação de 161.01M J. Nas últimas 24 horas, J foi negociado entre $ 0.03931321 (mínimo) e $ 0.05322 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.910484, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.03460875.

No desempenho de curto prazo, J movimentou-se -5.12% na última hora e +31.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Jambo (J)

Capitalização de mercado $ 7.58M$ 7.58M $ 7.58M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 47.06M$ 47.06M $ 47.06M Fornecimento Circulante 161.01M 161.01M 161.01M Fornecimento total 999,999,711.4118636 999,999,711.4118636 999,999,711.4118636

A capitalização de mercado atual de Jambo é $ 7.58M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de J é 161.01M, com um fornecimento total de 999999711.4118636. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 47.06M.