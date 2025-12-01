Preço de Gold hoje

O preço ao vivo de Gold (XAU) hoje é $ 0.0002545, com uma variação de 26.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XAU para USD é de $ 0.0002545 por XAU.

Gold ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 263,479, com um fornecimento em circulação de 999.93M XAU. Nas últimas 24 horas, XAU foi negociado entre $ 0.00019722 (mínimo) e $ 0.00027957 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00276648, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002952.

No desempenho de curto prazo, XAU movimentou-se -6.57% na última hora e +65.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Gold (XAU)

Capitalização de mercado $ 263.48K$ 263.48K $ 263.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 263.48K$ 263.48K $ 263.48K Fornecimento Circulante 999.93M 999.93M 999.93M Fornecimento total 999,931,859.830628 999,931,859.830628 999,931,859.830628

