Tokenomics de fxhash (FXH)

Descubra informações essenciais sobre fxhash (FXH), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 19:17:34 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de fxhash (FXH)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de fxhash (FXH), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 2.91M
$ 2.91M
Fornecimento total:
$ 1.00B
$ 1.00B
Fornecimento circulante:
$ 520.00M
$ 520.00M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 5.60M
$ 5.60M
Máximo histórico:
$ 0.03486908
$ 0.03486908
Mínimo histórico:
$ 0.00382405
$ 0.00382405
Preço atual:
$ 0.00559968
$ 0.00559968

Informação sobre fxhash (FXH)

The $FXH protocol is a powerful foundation for creating, collecting, and evolving generative art in ways that push artistic potential to new levels. $FXH is the foundation of a new art economy that transforms how we create, collect, and value digital art. And as the backbone of an entirely new creative paradigm for tokenized art, $FXH is much more than just an airdrop.The protocol introduces three visionary components that merge art + finance: $FXH token, art coins, open-form. You can use $FXH to launch or participate in art coin launches, collect and interact with open-form projects, provide liquidity, or hold for governance rights as the protocol evolves. The $FXH protocol and first open-form collection launch in June, with more to follow. Roadmap? The $FXH Protocol is for code-based generative art at first but will quickly expand to AI, limited series, and digital artworks

Site oficial:
https://www.fxhash.xyz/
Whitepaper:
https://docs.fxhash.xyz/usdfxh/protocol-overview

Tokenomics de fxhash (FXH): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de fxhash (FXH) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens FXH que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens FXH podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do FXH, explore o preço em tempo real do token FXH!

Previsão de preço de FXH

Quer saber para onde o FXH pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do FXH combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Por que deve escolher a MEXC?

