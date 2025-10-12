O que é fxhash (FXH)

The $FXH protocol is a powerful foundation for creating, collecting, and evolving generative art in ways that push artistic potential to new levels. $FXH is the foundation of a new art economy that transforms how we create, collect, and value digital art. And as the backbone of an entirely new creative paradigm for tokenized art, $FXH is much more than just an airdrop.The protocol introduces three visionary components that merge art + finance: $FXH token, art coins, open-form. You can use $FXH to launch or participate in art coin launches, collect and interact with open-form projects, provide liquidity, or hold for governance rights as the protocol evolves. The $FXH protocol and first open-form collection launch in June, with more to follow. Roadmap? The $FXH Protocol is for code-based generative art at first but will quickly expand to AI, limited series, and digital artworks

Recurso de fxhash (FXH) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do fxhash (em USD)

Quanto valerá fxhash (FXH) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em fxhash (FXH) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para fxhash.

Confira a previsão de preço de fxhash agora!

FXH para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de fxhash (FXH)

Compreender a tokenomics de fxhash (FXH) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FXH agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre fxhash (FXH) Quanto vale hoje o fxhash (FXH)? O preço ao vivo de FXH em USD é 0.00540525 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de FXH para USD? $ 0.00540525 . Confira o O preço atual de FXH para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de fxhash? A capitalização de mercado de FXH é $ 2.77M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de FXH? O fornecimento circulante de FXH é de 520.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FXH? FXH atingiu um preço máximo histórico de 0.03486908 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FXH? FXH atingiu um preço minímo histórico de 0.00382405 USD . Qual é o volume de negociação de FXH? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FXH é -- USD . FXH vai subir ainda este ano? FXH pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FXH para uma análise mais detalhada.

