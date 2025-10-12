Tokenomics de FUSIO (FUSIO)
Tokenomics e análise de preços de FUSIO (FUSIO)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de FUSIO (FUSIO), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre FUSIO (FUSIO)
FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.
🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.
Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.
FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.
Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.
Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.
Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.
🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.
Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.
Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.
FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.
Tokenomics de FUSIO (FUSIO): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de FUSIO (FUSIO) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens FUSIO que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens FUSIO podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do FUSIO, explore o preço em tempo real do token FUSIO!
