O preço ao vivo de FUSIO hoje é 0.0023291 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FUSIO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FUSIO facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de FUSIO hoje é 0.0023291 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FUSIO para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FUSIO facilmente na MEXC agora.

Mais sobre FUSIO

Informações sobre preços de FUSIO

Whitepaper de FUSIO

Site oficial do FUSIO

Tokenomics de FUSIO

Previsão de preço de FUSIO

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de FUSIO

Preço de FUSIO (FUSIO)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 FUSIO para USD

$0.0023291
$0.0023291$0.0023291
-0.70%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de FUSIO (FUSIO)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:17:28 (UTC+8)

Informações de preço de FUSIO (FUSIO) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00232717
$ 0.00232717$ 0.00232717
Mínimo 24h
$ 0.00234665
$ 0.00234665$ 0.00234665
Máximo 24h

$ 0.00232717
$ 0.00232717$ 0.00232717

$ 0.00234665
$ 0.00234665$ 0.00234665

$ 0.00609484
$ 0.00609484$ 0.00609484

$ 0.00183515
$ 0.00183515$ 0.00183515

--

-0.74%

-7.56%

-7.56%

O preço em tempo real de FUSIO (FUSIO) é $0.0023291. Nas últimas 24 horas, FUSIO foi negociado entre a mínima de $ 0.00232717 e a máxima de $ 0.00234665, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FUSIO é $ 0.00609484, enquanto o mais baixo é $ 0.00183515.

Em termos de desempenho de curto prazo, FUSIO variou -- na última hora, -0.74% nas últimas 24 horas e -7.56% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de FUSIO (FUSIO)

$ 465.35K
$ 465.35K$ 465.35K

--
----

$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M

199.80M
199.80M 199.80M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de FUSIO é $ 465.35K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FUSIO é 199.80M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.33M.

Histórico de preços de FUSIO (FUSIO) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de FUSIO em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de FUSIO em USD foi de $ -0.0011394073.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de FUSIO em USD foi de $ -0.0011964165.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de FUSIO em USD foi de $ -0.000338535357391082.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.74%
30 dias$ -0.0011394073-48.92%
60 dias$ -0.0011964165-51.36%
90 dias$ -0.000338535357391082-12.69%

O que é FUSIO (FUSIO)

FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.

🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.

Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.

FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.

Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.

Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.

Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.

🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.

Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.

Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.

FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de FUSIO (FUSIO)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do FUSIO (em USD)

Quanto valerá FUSIO (FUSIO) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em FUSIO (FUSIO) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para FUSIO.

Confira a previsão de preço de FUSIO agora!

FUSIO para moedas locais

Tokenomics de FUSIO (FUSIO)

Compreender a tokenomics de FUSIO (FUSIO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FUSIO agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre FUSIO (FUSIO)

Quanto vale hoje o FUSIO (FUSIO)?
O preço ao vivo de FUSIO em USD é 0.0023291 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de FUSIO para USD?
O preço atual de FUSIO para USD é $ 0.0023291. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de FUSIO?
A capitalização de mercado de FUSIO é $ 465.35K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de FUSIO?
O fornecimento circulante de FUSIO é de 199.80M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FUSIO?
FUSIO atingiu um preço máximo histórico de 0.00609484 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FUSIO?
FUSIO atingiu um preço minímo histórico de 0.00183515 USD.
Qual é o volume de negociação de FUSIO?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FUSIO é -- USD.
FUSIO vai subir ainda este ano?
FUSIO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FUSIO para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:17:28 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o FUSIO (FUSIO)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.