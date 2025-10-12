O que é FUSIO (FUSIO)

FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios. 🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing. Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors. FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access. Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards. Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody. Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners. 🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry. Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits. Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain. FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.

Recurso de FUSIO (FUSIO) Whitepaper Site oficial

FUSIO para moedas locais

Tokenomics de FUSIO (FUSIO)

Compreender a tokenomics de FUSIO (FUSIO) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FUSIO agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre FUSIO (FUSIO) Quanto vale hoje o FUSIO (FUSIO)? O preço ao vivo de FUSIO em USD é 0.0023291 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de FUSIO para USD? $ 0.0023291 . Confira o O preço atual de FUSIO para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de FUSIO? A capitalização de mercado de FUSIO é $ 465.35K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de FUSIO? O fornecimento circulante de FUSIO é de 199.80M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FUSIO? FUSIO atingiu um preço máximo histórico de 0.00609484 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FUSIO? FUSIO atingiu um preço minímo histórico de 0.00183515 USD . Qual é o volume de negociação de FUSIO? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FUSIO é -- USD . FUSIO vai subir ainda este ano? FUSIO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FUSIO para uma análise mais detalhada.

