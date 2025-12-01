Preço de Froggy hoje

O preço ao vivo de Froggy (FROG) hoje é --, com uma variação de 3.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FROG para USD é de -- por FROG.

Froggy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 98,075, com um fornecimento em circulação de 1.00B FROG. Nas últimas 24 horas, FROG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FROG movimentou-se -0.54% na última hora e +6.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Froggy (FROG)

Capitalização de mercado $ 98.08K$ 98.08K $ 98.08K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 98.08K$ 98.08K $ 98.08K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

