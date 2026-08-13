Preço de Freedom hoje

O preço ao vivo de Freedom (FREE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FREE para USD é de $ 0 por FREE.

Freedom ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,535.39, com um fornecimento em circulação de 983.31M FREE. Nas últimas 24 horas, FREE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00837922, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FREE movimentou-se -- na última hora e -1.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Freedom (FREE)

Capitalização de mercado $ 17.54K$ 17.54K $ 17.54K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.65K$ 17.65K $ 17.65K Fornecimento Circulante 983.31M 983.31M 983.31M Fornecimento total 999,998,029.748743 999,998,029.748743 999,998,029.748743

A capitalização de mercado atual de Freedom é $ 17.54K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FREE é 983.31M, com um fornecimento total de 999998029.748743. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.65K.