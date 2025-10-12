Informações de preço de Epoch (EPOCH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00000923 $ 0.00000923 $ 0.00000923 Mínimo 24h $ 0.00001032 $ 0.00001032 $ 0.00001032 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00000923$ 0.00000923 $ 0.00000923 Máximo 24h $ 0.00001032$ 0.00001032 $ 0.00001032 Máximo histórico $ 0.00006832$ 0.00006832 $ 0.00006832 Menor preço $ 0.00000923$ 0.00000923 $ 0.00000923 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -5.16% Variação de Preço (7d) -28.85% Variação de Preço (7d) -28.85%

O preço em tempo real de Epoch (EPOCH) é $0.0000095. Nas últimas 24 horas, EPOCH foi negociado entre a mínima de $ 0.00000923 e a máxima de $ 0.00001032, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de EPOCH é $ 0.00006832, enquanto o mais baixo é $ 0.00000923.

Em termos de desempenho de curto prazo, EPOCH variou -- na última hora, -5.16% nas últimas 24 horas e -28.85% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Epoch (EPOCH)

Capitalização de mercado $ 8.54K$ 8.54K $ 8.54K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.54K$ 8.54K $ 8.54K Fornecimento Circulante 899.86M 899.86M 899.86M Fornecimento total 899,863,974.791403 899,863,974.791403 899,863,974.791403

A capitalização de mercado atual de Epoch é $ 8.54K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EPOCH é 899.86M, com um fornecimento total de 899863974.791403. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.54K.